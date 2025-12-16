Mùa vụ khởi sắc cùng NPK Cà Mau

Những tháng cuối năm, trên những đồi đất đỏ bazan, những trái cà phê chín đỏ, trĩu cành đã báo hiệu một vụ mùa thành công cho bà con Tây Nguyên.

Năm nay thời tiết diễn biến thất thường, nhưng nhờ chủ động chăm bón ngay từ đầu vụ, kết hợp bón đúng phân và áp dụng đúng kỹ thuật canh tác khoa học, nhiều vườn cà phê vẫn đạt sản lượng tốt.

Anh Ma A Vàng, nông dân canh tác 5 hecta cà phê tại xã Đak Sơmei (Gia Lai) cho biết: “Tôi bón NPK Cà Mau theo đúng các giai đoạn sinh trưởng của cây. Nhờ đó, cây khoẻ, lá xanh, trái đậu nhiều, hạt cũng bóng mẩy và tròn đều hơn”.

Vườn cà phê trĩu quả, chắc hạt nhờ kết hợp sử dụng phân bón NPK Cà Mau

Không khí phấn khởi cũng đang lan toả khắp những cánh đồng lúa Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long, sau vụ hè thu có năng suất và chất lượng được cải thiện rõ rệt, bà con nông dân lại tất bật gieo trồng cho vụ đông xuân với nhiều niềm tin và kỳ vọng.

“Tôi sử dụng NPK Cà Mau nhiều vụ liền. Cây lúa lúc nào cũng xanh tốt, thân lá cứng cáp, cây đẻ nhánh nhiều. Giai đoạn đón đòng thì lúa trổ bông đều, hạt chắc mẩy”, anh Nguyễn Tấn Đạt xã Thuận Hưng (Tây Ninh) chia sẻ.

NPK Cà Mau công nghệ PolyPhosphate giúp cây trồng hấp thu dinh dưỡng tối ưu

Với nhiều nông dân, phân bón NPK Cà Mau đã trở thành “bí kíp vàng” giúp tăng năng suất và nâng cao giá trị nông sản qua từng mùa vụ. Được sản xuất trên nền Urea hoá lỏng tiên tiến hàng đầu châu Âu, mỗi hạt phân chứa đồng đều chất dinh dưỡng Đạm - Lân - Kali và giàu lân đa hữu hiệu. Nhờ đó, cây trồng có thể hấp thu hiệu quả, giúp tăng năng suất và tiết kiệm công sức chăm sóc cho bà con.

Đón niềm vui Mùa Vàng Thắng Lớn, khởi đầu năm mới may mắn

Niềm vui càng trọn vẹn hơn với chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025, chương trình khuyến mại lớn nhất năm của Phân Bón Cà Mau dành cho dòng sản phẩm NPK Cà Mau.

Diễn ra từ ngày 15/4/2025 - 28/2/2026, chương trình mang đến hơn 1 triệu giải thưởng gồm 60 xe máy Honda Blade, 1.200 nhẫn vàng 0,5 chỉ 99,99 và 1.000.000 thẻ nạp điện thoại mệnh giá 10.000 đồng hoặc 20.000 đồng.

Anh Vàng và anh Đạt cũng là hai trong số những nông dân may mắn trúng nhẫn vàng và xe máy từ chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025. Nhận giải thưởng giá trị nhất - xe máy Honda Blade, anh Đạt chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình lại may mắn như vậy. Lần đầu trúng kép: trúng mùa - trúng xe nên tôi vui lắm. Cảm ơn Phân Bón Cà Mau đã mang đến sản phẩm NPK Cà Mau chất lượng và chương trình thiết thực, tạo cơ hội cho bà con trúng lớn”.

Anh Đạt vui mừng nhận xe máy Honda Blade, giải thưởng cao nhất chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025

Không chỉ tiếp thêm niềm vui và động lực canh tác cho nhà nông, chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025 còn là lời tri ân của Phân Bón Cà Mau gửi đến khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu và dòng sản phẩm NPK Cà Mau trên hành trình canh tác nông nghiệp bền vững.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 15 xe máy, 300 nhẫn vàng cùng hàng trăm ngàn thẻ nạp điện thoại chưa tìm được chủ nhân. Đặc biệt, những mã dự thưởng chưa trúng giải vẫn được bảo lưu và quay số cho đến hết chương trình.

Một năm mới đang đến gần, một mùa vụ canh tác mới lại bắt đầu với nhiều niềm tin và hi vọng. NPK Cà Mau không ngừng nỗ lực giúp bà con an tâm về chất lượng phân bón mà còn mang đến cơ hội đón vận may cùng Mùa Vàng Thắng Lớn 2025, mở ra một năm mới may mắn, an vui, thịnh vượng.

Thông tin chi tiết tại: https://muavangthanglon.pvcfc.com.vn/

Tổng đài: 1800 888 606 (miễn phí)

Bích Đào