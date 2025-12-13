Cây cảnh có từ 3.000 năm trước

Trong văn hóa Á Đông, nếu có một loài cây được xem như “kho báu sống” giữa sân vườn thì đó chính là cây hồng. Tại Trung Quốc, hồng còn được gọi là Thị tử - một trong những cây ăn trái cổ xưa nhất được con người thuần hóa.

Người Trung Hoa đã trồng và sử dụng hồng từ hơn 2.500-3.000 năm trước, được ghi lại trong nhiều thư tịch cổ. Từ Trung Quốc, cây dần lan sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam rồi tới cả châu Âu và Mỹ, trở thành loại quả mùa thu được hàng triệu người yêu thích.

Hiện thế giới có hơn 300 giống hồng ăn quả, trong đó phổ biến nhất là hai nhóm: Hồng Châu Á (Diospyros kaki) - trồng nhiều tại Việt Nam và hồng Mỹ (D. virginiana) - quả nhỏ nhưng vị rất ngọt.

Cây hồng vào mùa thu, quả chín đỏ cam treo lủng lẳng trên cành. Ảnh: Baidu

Hình dáng và màu sắc của quả hồng vô cùng phong phú, từ tròn, vuông, bầu dục cho đến trái tim; sắc màu chuyển từ vàng mật ong đến đỏ cam lửa, mỗi loại lại mang một tầng ý nghĩa phong thủy riêng.

Người giàu ưa chuộng

Cây hồng đẹp đủ 4 mùa, khiến cảnh quan kiêu sa không lo lỗi thời. Không nhiều loài cây có thể mang đến vẻ đẹp sống động suốt cả bốn mùa như vậy.

Mùa xuân, cây khoác lên mình lớp lá non xanh mướt, tràn trề sức sống. Sang mùa hè, hoa của cây hồng tuy nhỏ nhưng trắng tinh khôi, tỏa hương dịu nhẹ như sương sớm, mang lại cảm giác thanh bình cho khu vườn.

Đến mùa thu, hồng rực rỡ nhất: quả chín đỏ cam treo đầy cành như những chiếc đèn lồng may mắn, tạo nên một bức tranh phong thủy đầy tài lộc.

Khi đông về, lá rụng hết để lộ những chùm quả còn đọng lại, tạo khung cảnh tương phản “quả hồng đỏ - nền trời xám” giàu thiền ý và nghệ thuật.

Cây hồng được giới nhà giàu ưa chuộng. Ảnh: Baidu

Đặc biệt, hồng có tuổi thọ rất cao, có thể sống tới 300 năm. Càng lớn tuổi, cây càng được coi là “báu vật truyền đời”, thể hiện sự trường tồn và phát đạt của gia chủ.

Ngoài ra, quả hồng ngon, bổ và có thể làm thuốc quý nhờ vị ngon, giàu dinh dưỡng.

Đông y cũng xem đây là vị thuốc quý giúp thanh nhiệt, giải độc, nhuận phổi, giảm ho, hỗ trợ tiêu hóa và ổn định huyết áp, đặc biệt tốt cho sức khỏe tim mạch.

Hồng còn đa dạng cách chế biến: ăn tươi giòn mát, làm hồng khô hoặc bánh hồng để bảo quản lâu dài, thậm chí dùng trong rượu và nhiều món bánh kẹo. Người có cây hồng trong vườn chẳng khác nào sở hữu “kho lộc dinh dưỡng”, vừa là quà biếu sang trọng, vừa tốt cho sức khỏe cả nhà.

Trong quan niệm phong thủy, cây hồng được xem là biểu tượng Cát - Phúc - Thọ - Tài. Từ xa xưa, dân gian quan niệm rằng: “Trong nhà có cây hồng, lộc tài vượng phát, bình an như ý”. Quả hồng đỏ cam tượng trưng cho tài lộc, phú quý, may mắn. Trong văn hóa Á Đông; Nhật, Hàn, Trung đều coi hồng là biểu tượng cát tường.

Tuổi thọ cây cao mang ý nghĩa trường tồn, phúc đức nối dài. Đến mùa thu, quả chín là lúc thu hoạch, tượng trưng tích lũy của cải.

Với ý nghĩa ấy, chỉ cần đặt một cây hồng trước sân, gia chủ được xem như đang “giữ của”, thu hút năng lượng Kim - Hỏa giúp sự nghiệp thăng hoa và tài lộc ổn định, lâu dài.

Hồng hợp mệnh nào?

Người mang mệnh Hỏa, Thổ cực hợp với hồng, giúp sức khỏe dồi dào, công danh rộng mở. Vị trí tốt nhất để trồng là trước sân, hướng Nam nhằm đón ánh dương, kích hoạt vận khí, giúp nhà cửa luôn ấm áp, hưng vượng.

Lưu ý không trồng sát cửa chính để tránh cản trở luồng tài khí. Với người kinh doanh buôn bán, cây hồng đặc biệt mang lại may mắn: khách đến tấp nập, tiền tài như nước chảy về.

Một cây hồng có thể tồn tại hàng trăm năm, thậm chí qua nhiều thế hệ. Người xưa vì vậy tin rằng: cây hồng là phúc lộc tổ tiên truyền lại, càng gìn giữ càng thêm thịnh vượng. Mỗi mùa quả chín như lộc trời ban, đều đặn, bền vững và không bao giờ cạn.

Theo Baidu