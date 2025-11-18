Đột phá từ nền tảng nông nghiệp sinh thái

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong trong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đời sống người dân nâng cao, văn hoá - xã hội tiến bộ, quốc phòng, an ninh đảm bảo.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn này được xác định đạt khoảng 9%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 115 - 120 triệu đồng. Tầm nhìn đến năm 2045, Đồng Tháp phấn đấu trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái hàng đầu vùng, là nơi người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Với diện tích gần 6.000 km² và dân số hơn 4,2 triệu người sau sáp nhập, Đồng Tháp mới sở hữu không gian kinh tế rộng lớn, nguồn nhân lực dồi dào và năng lực cạnh tranh vượt trội. Sự liên kết giữa vùng Đồng Tháp Mười, vùng biển Gò Công và các khu vực lân cận mở ra cơ hội hình thành trục phát triển chiến lược, kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đồng Tháp tiên phong về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại

Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ

Trong 9 tháng đầu năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, nông nghiệp Đồng Tháp vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế địa phương.

Khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 4,19%, đóng góp 1,44 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP toàn tỉnh. Cơ cấu sản xuất chuyển dịch rõ rệt theo hướng hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Các ngành hàng chủ lực như lúa gạo, trái cây, cá tra, hoa kiểng đều đạt kết quả tích cực. Diện tích lúa toàn tỉnh vượt kế hoạch hơn 1%, sản lượng ước đạt 3,39 triệu tấn, tương đương 85% kế hoạch năm. Ngành chăn nuôi tăng 12,9%, thủy sản tăng 6,9% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt khoảng 600 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Đồng Tháp đã cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng hàng hóa tập trung quy mô lớn, gắn với ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Các ngành hàng chủ lực như: Lúa, cây ăn trái, rau màu, chăn nuôi và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định.

Ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, cho biết: “Ngành nông nghiệp Đồng Tháp đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu. Đây là nền tảng quan trọng để tạo đột phá trong giai đoạn tới.”

Nông dân Đồng Tháp giới thiệu xoài chuẩn VietGAP

Phát triển nông nghiệp thông minh, hiện đại

Trong quý IV/2025, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện vụ lúa đông xuân 2025 - 2026 đúng lịch thời vụ; chủ động nguồn nước, phòng chống hạn mặn và thúc đẩy mô hình lúa chất lượng cao.

Đồng Tháp cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, ứng dụng công nghệ vào quản lý vùng trồng, phát triển sản phẩm OCOP có thương hiệu, củng cố hoạt động hợp tác xã và chuỗi giá trị nông sản.

Chương trình “1 triệu ha lúa chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long” được triển khai mạnh mẽ, cùng với định hướng phát triển nông nghiệp thông minh, phát thải thấp.

Tỉnh đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các vùng sản xuất nông sản đạt chuẩn quốc tế, kết hợp du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp.

Với hướng đi đúng đắn, Đồng Tháp đang định hình con đường phát triển xanh, hiện đại và bền vững.

Nông nghiệp không chỉ là “trụ đỡ” mà còn trở thành “động lực” để tỉnh bứt phá, vươn lên nhóm đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành địa phương “đáng sống, đáng đầu tư”.

Hoài Thanh