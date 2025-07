Theo thống kê, đến tháng 6/2025, cả nước có 6.084/7.669 xã (79,3%) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 10,6% so với cuối năm 2021 và cơ bản hoàn thành mục tiêu cả giai đoạn 2021-2025 được giao; có 2.567 xã (42,4%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tăng 2.064 xã so với cuối năm 2021, vượt mục tiêu cả giai đoạn 2021 - 2025 được giao và 743 xã (12,3%) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tăng 700 xã so với cuối năm 2021, vượt mục tiêu cả giai đoạn 2021 - 2025 được giao; bình quân cả nước đạt 17,5 tiêu chí/xã, tăng 0,5 tiêu chí so với cuối năm 2021.