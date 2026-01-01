Câu chuyện đang gây “bão mạng” tại Trung Quốc những ngày qua không đơn thuần là hiện tượng ngoại hình hay chiêu trò câu view. Đằng sau “cán bộ thôn đẹp trai nhất Trung Quốc” là một mô hình kinh doanh nông sản - du lịch mới, nơi lưu lượng số trở thành tài sản và người trẻ giữ vai trò then chốt trong cuộc chơi chuyển đổi nông thôn.

Một video, cả làng ‘cháy hàng’

Nhân vật chính là Lâm Ngưỡng Đạc, thường được biết đến với cái tên Lâm Tiểu Bạch, sinh năm 1997. Anh hiện là Bí thư Đoàn thanh niên thôn Ương Vu, huyện Tân Xương, thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang (phía Đông Trung Quốc), đồng thời phụ trách truyền thông văn hóa - du lịch địa phương.

Trong đoạn video lan truyền mạnh nhất, Lâm Tiểu Bạch đứng giữa những đồi hồng chín rực, mặc áo ba lỗ, bắp tay gồng lên nhẹ nhàng “kẹp nát” quả hồng, kèm câu hỏi nửa đùa nửa mời gọi: “Mọi người, ăn hồng không?”.

Chỉ trong thời gian ngắn, video đạt hơn 20 triệu lượt xem, kéo theo hàng loạt clip liên quan vượt 100 triệu lượt xem.

Lâm Tiểu Bạch gây chú ý trên mạng xã hội với các video quảng bá nông sản địa phương, thu hút hàng chục triệu lượt xem. Ảnh: Dayoo News

Kết quả đến nhanh hơn cả dự đoán: nông dân trong làng bán sạch hồng ngay trên đường ra chợ, du khách xếp hàng chụp ảnh check-in, các homestay kín phòng, quán ăn địa phương đông nghẹt người.

“Hồng giờ không còn lo bán”, một người dân tại làng chia sẻ. “Có hôm chưa kịp bày ra sạp thì khách du lịch đã mua hết”.

Thoạt nhìn, nhiều người cho rằng đây chỉ là một chiêu “khoe hình thể câu view”. Nhưng nếu bóc tách kỹ, cách làm của Lâm Tiểu Bạch lại thể hiện tư duy kinh doanh nội dung khá bài bản.

Thứ nhất, sản phẩm - nội dung - bối cảnh được kết nối chặt chẽ. Nhân vật chính không đứng trong phòng gym hay studio mà ở vườn hồng, vườn nho, ruộng lúa, nơi nông sản là “đạo cụ trung tâm”. Hình thể chỉ là công cụ thu hút ban đầu, còn địa phương mới là nhân vật chính sau cùng.

Thứ hai, lưu lượng không dừng ở xem, mà được dẫn dắt sang mua - đi - trải nghiệm. Không chỉ bán hồng, các video của Lâm Tiểu Bạch còn “đánh thức” nhu cầu du lịch: đến làng, ở homestay, ăn nông sản tại chỗ, tham gia lễ hội, xem biểu diễn truyền thống.

Thứ ba, không đẩy giá, không bán ồ ạt. Theo chia sẻ của nhân vật, giá hồng không tăng đột biến sau khi nổi tiếng, chỉ phân loại theo chất lượng. Điều này giúp giữ niềm tin thị trường, tránh “sốt ảo” rồi nhanh chóng hạ nhiệt.

Từ vận động viên đến người bán hàng online

Ít ai biết, trước khi trở thành “ngôi sao Douyin” (Tiktok của Trung Quốc), Lâm Tiểu Bạch từng là vận động viên môn chèo thuyền kayak cấp I quốc gia.

Anh theo nghiệp thể thao từ năm 13 tuổi, luyện tập khắc nghiệt suốt nhiều năm. Sau khi giải nghệ, anh làm huấn luyện viên thể hình, rồi bén duyên với mạng xã hội.

Bước ngoặt đến khi anh hợp tác với một người bạn bản địa ở Tân Xương, thử làm nội dung quảng bá nông thôn. Ban đầu, cả hai chọn phong cách “đời sống sơn dã” kiểu truyền thống nhưng không hiệu quả. Chỉ khi chuyển sang hướng “người thật, việc thật, cảm xúc mạnh”, tài khoản “Lâm Tiểu Bạch ở cơ sở” mới thực sự bứt phá.

Nhờ sức lan tỏa của các video ngắn, lễ hội hồng tại làng Ương Vu, huyện Tân Xương (Chiết Giang) ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Ảnh: Dayoo News

Tháng 4/2025, anh chính thức được mời đảm nhận vai trò bí thư Đoàn, phụ trách truyền thông văn hóa - du lịch địa phương, mở đường cho loạt thử nghiệm táo bạo hơn.

Tuy vậy, sự nổi tiếng đi kèm tranh cãi. Không ít ý kiến cho rằng việc mặc áo ba lỗ, khoe cơ bắp của một cán bộ thôn là “quá đà”, “hơi dầu mỡ”, thậm chí “sát ranh giới phản cảm”.

Nhưng thay vì né tránh, Lâm Tiểu Bạch chọn cách đối thoại: “Tôi có nguyên tắc của mình. Tôi không làm nội dung phản cảm. Nếu tranh cãi khiến nhiều người tò mò hơn về vùng đất này thì cuối cùng người hưởng lợi vẫn là nông dân”.

Thực tế cho thấy, tranh luận lại khiến comment (bình luận) sôi động hơn, thuật toán phân phối mạnh hơn và nhiều người biết đến địa phương hơn.

Điều đáng chú ý là Lâm Tiểu Bạch không bán hàng trực tiếp bằng livestream ồ ạt mà dùng video ngắn để kích hoạt nhu cầu, để du khách tự tìm đến. Đây là điểm khác biệt với nhiều mô hình “chốt đơn” ngắn hạn.

Các chuyên gia truyền thông tại Trung Quốc đánh giá, đây là ví dụ điển hình của “nông nghiệp + nội dung + du lịch”, trong đó lưu lượng được chuyển hóa thành trải nghiệm thực, thay vì chỉ là con số ảo.

Làng quê được tổ chức bài bản, với lễ hội hồng, điểm chụp ảnh, bãi đỗ xe, homestay và quán ăn sẵn sàng phục vụ du khách. Nhờ vậy, mỗi video viral không chỉ giúp tiêu thụ nông sản trong ngắn hạn mà còn tạo ra dòng tiền bền vững cho cả hệ sinh thái kinh tế địa phương.

Trong kỷ nguyên kinh tế số, giá trị không chỉ nằm ở sản phẩm, mà ở cách kể câu chuyện về sản phẩm và dẫn dắt dòng chảy tiêu dùng. Khi người trẻ dám bước xuống ruộng, cầm máy quay, hiểu thuật toán và hiểu cả tâm lý thị trường, nông thôn không còn là “vùng trũng truyền thông”.

Theo Dayoo News, Shaoxing