Tối 21/3/2026 tại Sân khấu Biểu diễn Nghệ thuật – Bảo tàng Hà Nội, nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã tổ chức đêm nhạc mang tên Linh cảm đánh dấu cột mốc 15 năm hoạt động nghệ thuật trong các vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất và nhà hòa âm phối khí tại Việt Nam.

Sara Lưu và Dương Khắc Linh trên sân khấu.

Dưới sự dẫn dắt của MC Nguyên Khang, liveshow được chia thành 5 chương hồi riêng biệt, phác họa đầy đủ chân dung âm nhạc của Dương Khắc Linh từ những ngày đầu sự nghiệp cho đến nay. Toàn bộ các ca khúc trong chương trình đều được làm mới về hòa âm, phối khí và dàn dựng sân khấu.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh tiết lộ từng đưa ca khúc Xin đừng lặng im cho Noo Phước Thịnh nhưng bị nam ca sĩ "chê" sau đó bản nhạc đến tay Soobin và trở thành hit bự.

Noo Phước Thịnh

Nói về điều này Noo Phước Thịnh nói rằng có nhiều bài hát đến với ca sĩ là mối duyên, bản thân anh ít khi cover bài hát khác nhưng trong đêm nhạc riêng của nhạc sĩ yêu mến xin được phép thể hiện Cánh hồng phai và Xin đừng lặng im.

Nếu Cánh hồng phai của Noo Phước Thịnh khiến fan thích thú khi thể hiện giọng hát ngọt ngào rất tình thì Xin đừng lặng im anh chưa gây ấn tượng bằng bản gốc do Soobin thể hiện.

Ca sĩ Trung Quân Idol.

Ca sĩ Trung Quân Idol nói Dương Khắc Linh có gửi một số bài hát mà chưa có duyên. Anh hài hước bảo có thể do hồi đó nghèo không có tiền mua hoặc bài hay gửi người khác. Dương Khắc Linh hứa tặng Trung Quân Idol một bài hát.

Với ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Dương Khắc Linh kể bố mẹ ở Ba Lan về Việt Nam xem đêm nhạc phòng trà thấy Hồ Ngọc Hà ấn tượng về kể con trai. Sau đó anh gặp nhạc sĩ Đức Trí và giới thiệu làm việc với Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà.

Trong đêm Linh cảm, Hồ Ngọc Hà muốn giới thiệu kho tàng âm nhạc rất dày dặn của Dương Khắc Linh nên bên cạnh những hit như Xin hãy thứ tha, Vì người gian dối… cô lựa chọn những ca khúc từng hát mà bị flop như Đừng đi, một bài hát có phần lời rất buồn.

Cặp vợ chồng Sara Lưu và Dương Khắc Linh trong đêm nhạc tiết lộ đang chuẩn bị đón tin vui khi Sara đang mang bầu song sinh 2 bé gái. Dương Khắc Linh bày tỏ niềm hạnh phúc vì ngoài 2 con trai song sinh sắp tới sẽ đón 2 con gái. MC Nguyên Khang còn tiết lộ Dương Khắc Linh sắp tới sẽ làm phim điện ảnh.

Tại sự kiện, nhạc sĩ Dương Khắc Linh được ông Bùi Nguyên Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam - VCCA trực tiếp trao tặng Giấy Chứng nhận Công bố Sáng tạo từ nền tảng Certiva.

Noo Phước Thịnh hát “Cánh hồng phai”:

Đỗ Lê

Clip: Anh Phương

Ảnh: BTC