Tự động hóa "hành trình" thông tin trong phòng họp số

NoteX AI được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư tại Sota Labs (thành viên hệ sinh thái SotaTek), giải quyết bài toán này bằng cách tiếp cận "AI Meeting Agent". Thay vì là một công cụ ghi âm đơn thuần, ứng dụng đóng vai trò như một thực thể chủ động trong quy trình làm việc của đội ngũ.

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý của NoteX AI là khả năng "Bot Join". Người dùng không cần phải trực tiếp thao tác ghi âm; thay vào đó, AI có thể tự động tham gia các buổi họp trên Google Meet, Zoom, Microsoft Teams hay WebEx thông qua liên kết lịch trình đã được đồng bộ hóa. Ngay khi cuộc họp bắt đầu, hệ thống sẽ thực hiện quy trình phiên âm (Speech-to-Text) theo thời gian thực.

NoteX AI sở hữu hệ sinh thái tính năng đa dạng từ trợ lý cuộc họp, ghi chú thông minh đến tóm tắt nội dung tự động.

Đại diện đội ngũ sáng lập, ông Lưu Trung Nguyện, từng chia sẻ rằng tư duy phát triển sản phẩm tập trung vào việc làm chủ công nghệ cốt lõi để cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường quốc tế. Minh chứng cho điều này là kiến trúc AI lai (Hybrid AI Architecture) giúp ứng dụng đạt độ chính xác phiên âm lên tới 99,2%, đặc biệt ưu việt trong việc xử lý tiếng Việt vốn có nhiều phương ngữ và từ ngữ chuyên ngành phức tạp.

Giải phóng 10 giờ làm việc mỗi tuần nhờ "Knowledge Hub"

Giá trị thực tế mà một trợ lý AI mang lại không chỉ dừng lại ở việc chuyển giọng nói thành văn bản, mà nằm ở khả năng phân tích dữ liệu. NoteX AI được thiết kế theo định hướng tự động tạo ra biên bản cuộc họp chỉ trong vòng 5 phút sau khi kết thúc thảo luận.

Hệ thống sẽ tự động bóc tách các điểm quan trọng, các quyết định cuối cùng và danh sách việc cần làm cho từng thành viên. Theo tính toán từ đội ngũ kỹ sư công nghệ của Sota Labs, việc sử dụng trợ lý thông minh giúp mỗi nhân sự tiết kiệm trung bình khoảng 10 giờ làm việc mỗi tuần. Đây là khoảng thời gian quý giá có thể tái đầu tư vào các hoạt động sáng tạo hoặc ra quyết định chuyên môn thay vì tiêu tốn cho việc gõ văn bản thủ công.

NoteX AI giúp nhân sự giải phóng trung bình 10 giờ làm việc mỗi tuần nhờ khả năng tự động tạo biên bản cuộc họp nhanh chóng

Bên cạnh đó, ứng dụng còn đóng vai trò là một trung tâm lưu trữ tri thức. Toàn bộ dữ liệu cuộc họp không nằm dưới dạng tệp văn bản rời rạc mà được AI tự động liên kết các ý tưởng, hình thành kho dữ liệu tìm kiếm được cho dự án. Khả năng chuyển hóa ghi chú thành sơ đồ tư duy (Mind Map), slides thuyết trình hay thẻ ghi nhớ (Flashcards) giúp thông tin được trực quan hóa, dễ tiếp cận hơn cho các thành viên vào sau hoặc cần ôn tập kiến thức chuyên sâu.

Đáp ứng xu hướng làm việc linh hoạt của thế hệ trí thức mới

Xu hướng làm việc độc lập và yêu cầu phản hồi liên tục của thế hệ Gen Z trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ đang đặt ra yêu cầu cao cho các công cụ năng suất. NoteX AI đáp ứng nhu cầu này bằng trải nghiệm đa thiết bị (multi-platform).

Sota Labs cho biết NoteX đã có thể thao tác mượt mà trên ứng dụng di động, cho phép người dùng xử lý thông tin và theo dõi tiến độ dự án mọi lúc mọi nơi. Dù đang di chuyển hay ngồi tại văn phòng, người dùng đều có thể truy cập vào kho tri thức được đồng bộ hóa an toàn trên đám mây.

Đáp ứng xu hướng làm việc linh hoạt, NoteX AI hỗ trợ đa thiết bị, cho phép người dùng theo dõi dự án mọi lúc mọi nơi ngay cả khi đang di chuyển

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp có yêu cầu khắt khe về bảo mật, giải pháp này còn hỗ trợ triển khai trên hạ tầng riêng (On-premise) hoặc Private Cloud, đảm bảo chủ quyền dữ liệu - một yếu tố then chốt giúp các sản phẩm công nghệ nội địa chiếm ưu thế so với các giải pháp quốc tế chỉ có tùy chọn đám mây công cộng.

Hướng tới nền kinh tế số bền vững

Sự phát triển của những giải pháp như NoteX AI không chỉ đơn thuần là việc giới thiệu một công cụ phần mềm mới, mà còn phản ánh năng lực của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong việc làm chủ các công nghệ mới nổi như Machine Learning và NLP (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên).

Nếu đạt được mục tiêu phát triển dự án đúng theo lộ trình để trở thành một nền tảng quản trị tri thức AI toàn diện, NoteX AI hứa hẹn trở thành "cánh tay nối dài" giúp doanh nghiệp Việt tiến xa hơn trong tiến trình hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.

Với gần 1 triệu người dùng tại Mỹ, Đức, Nhật Bản, NoteX AI đang khẳng định vị thế của công nghệ Việt trên bản đồ số toàn cầu.

Hiện nay, người dùng có thể bắt đầu số hóa quy trình làm việc và trải nghiệm các tính năng của trợ lý cuộc họp thông qua nền tảng Web-app. Bên cạnh đó, hệ sinh thái NoteX AI cũng đã sẵn sàng phục vụ trên đa nền tảng, bao gồm tiện ích mở rộng trên trình duyệt (Browser extension) và ứng dụng di động dành cho cả hai hệ điều hành iOS và Android.

Thông tin từ Sota Labs cho biết, NoteX AI hiện đã đạt quy mô gần 1 triệu người dùng tại nhiều thị trường quốc tế như Mỹ, Đức, Nhật Bản trước khi tập trung mạnh mẽ vào việc phục vụ thị trường nội địa trong giai đoạn tới.

