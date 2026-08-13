Tại lễ ký kết, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland) công bố Lộ trình triển khai sản phẩm và cơ chế hỗ trợ dành cho hệ thống đại lý, hướng đến gia tăng hiệu quả phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị phân phối và khách hàng.

Theo kế hoạch, The Grand Manhattan (100 Cô Giang - Cô Bắc) và The Park Avenue (đường Ba Tháng Hai) là 2 dự án mở đầu cho giai đoạn kinh doanh mới.

Mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới phân phối là một trong những chiến lược trọng tâm của Novaland trong giai đoạn mới

Từ hành trình vượt khó đến niềm tin của các đại lý

Theo các đối tác, những đại lý tham gia ký kết đợt này gồm nhiều đơn vị phân phối có kinh nghiệm trên thị trường bất động sản như: Công ty cổ phần BĐS Thế kỷ, Công ty cổ phần BĐS Era Việt Nam, Công ty TNHH CBRE (Việt Nam), Công ty Global Homes, Công ty cổ phần BĐS An Quý Hưng, Công ty Cổ phần BĐS Bầu Trời Miền Nam…

Việc gần 50 đại lý cùng đồng hành ngay trong giai đoạn khởi động cho thấy sự tin tưởng của các đối tác đối với Novaland và tiềm năng của các dự án mà doanh nghiệp này đang triển khai.

Trong hơn 3 năm qua, Novaland đã nỗ lực không ngừng để đưa tập đoàn trở lại quỹ đạo phát triển, tập trung phối hợp với các cơ quan Trung ương, địa phương và các bên liên quan để tháo gỡ vướng mắc pháp lý; đồng thời thu xếp nguồn lực, đẩy mạnh thi công, hoàn thiện dự án, bàn giao nhà và bàn giao sổ hồng cho cư dân.

Đến nay, nhiều dự án trọng điểm đã ghi nhận kết quả: The Grand Manhattan, The Park Avenue, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và Aqua City đang đẩy nhanh tốc độ.

Đại diện Novaland và các đại lý thực hiện nghi thức hợp tác

Dự án tiềm năng và giá trị thực tạo cơ sở hợp tác dài hạn

Tổ hợp Căn hộ Thương mại dịch vụ The Grand Manhattan - vị thế trung tâm Sài Gòn, đang tăng tốc hoàn thiện, phấn đấu bàn giao trong năm 2026

Ở góc độ sản phẩm, Novaland hiện sở hữu danh mục dự án trải rộng từ bất động sản đô thị tại trung tâm TP.HCM đến các đại đô thị quy mô lớn tại Đồng Nai và các điểm đến du lịch. The Grand Manhattan, The Park Avenue có lợi thế về vị trí trung tâm TP.HCM; trong khi Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram sở hữu quy mô lớn cùng hệ sinh thái tiện ích và dư địa phát triển dài hạn. Đáng chú ý, đây đều là những dự án đang tăng tốc thi công.

"Novaland sở hữu danh mục dự án đa dạng, tiềm năng tăng trưởng lớn và phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của thị trường. Từ các dự án tại lõi trung tâm TP.HCM như The Grand Manhattan, The Park Avenue đến các đại đô thị như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram… mỗi dự án đều có lợi thế riêng về vị trí, quy hoạch, không gian sống và hệ sinh thái tiện ích, đáp ứng nhu cầu từ an cư đến đầu tư, khai thác kinh doanh. Khi pháp lý và tiến độ ngày càng rõ nét, giá trị dự án ngày càng gia tăng và tạo hấp lực bền vững với thị trường”, đại diện Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) nhận định.

Kích hoạt mạng lưới phân phối toàn quốc, đón chu kỳ tăng trưởng mới

“Sau thời gian tập trung tháo gỡ vướng mắc, củng cố nguồn lực và phục hồi hoạt động, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh. Chúng tôi xác định hệ thống đại lý là cánh tay nối dài trong việc đưa sản phẩm đến khách hàng. Vì vậy, mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới phân phối là một trong những chiến lược trọng tâm của tập đoàn trong giai đoạn này. Chúng tôi không xem sự kiện hôm nay là một buổi ký kết đơn thuần, mà là dấu mốc khởi động cho giai đoạn mới của Novaland", bà Nguyễn Thị Tuyết An Nhàn - Quyền Giám đốc Ban Kinh doanh Novaland chia sẻ.

Ngoài The Grand Manhattan và The Park Avenue, theo kế hoạch trong năm 2026, Novaland dự kiến mở bán sản phẩm mới tại các dự án trọng điểm như Aqua City, NovaWorld Ho Tram… Đây là những đại đô thị quy mô lớn, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, tiện ích và không gian sống, kỳ vọng tiếp tục tạo sức nóng thị trường và mở ra cơ hội nhiều đại lý tham gia hợp tác.

Đại diện Novaland và các đối tác đại lý phân phối thể hiện quyết tâm đồng hành, đón đầu chu kỳ tăng trưởng của thị trường bất động sản

(Nguồn: Novaland)