Tối 10/1, fan meeting của Phương Mỹ Chi diễn ra tại TPHCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ và hàng nghìn khán giả. Ca sĩ đặt tên cho đêm nhạc là Lò cò, với ý nghĩa hình tượng con cò tượng trưng cho sự bền bỉ trong công việc, sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi tổ chức đêm nhạc tri ân fan.

Phương Mỹ Chi nói mọi thứ cô có được đều từ tình cảm, sự yêu thương và ủng hộ của khán giả. Ca sĩ luôn tự hứa phải nỗ lực, sống và làm nghề tử tế để không phụ lòng mọi người.

Phương Mỹ Chi hát "Bài ca đất Phương Nam" (clip: HQ)

“Tôi luôn cố gắng vì bản thân và suy nghĩ biết đâu sự cố gắng ấy lại giúp ích được người khác. Tôi mong mọi người luôn giữ sự tích cực, không ngừng nỗ lực”, cô nhắn nhủ fan.

Ca sĩ che mặt, xúc động trước tình cảm của fan.

Không hiếm khoảnh khắc Phương Mỹ Chi xúc động trong đêm nhạc. Trình diễn Bóng phù hoa, ca sĩ đưa micro mời khán giả cùng hát. Khi đám đông hưởng ứng hòa giọng, ca sĩ nghẹn ngào. Cô lấy tay ôm mặt ngăn những giọt nước mắt để tiếp tục màn trình diễn.

Bóng phù hoa do chính Phương Mỹ Chi sáng tác, lấy cảm hứng từ Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. Ca sĩ nhớ lại quãng đường bản thân có lúc chênh vênh, đối diện với những khoảng lặng, chấp nhận bước chậm lại. Cô nỗ lực xây dựng nền tảng vững vàng để thử nghiệm và bức phá hơn trong loạt dự án mới.

Ca sĩ liên tục biến hóa về phong cách âm nhạc trong show.

Phương Mỹ Chi trình diễn nhiều ca khúc như: Vũ trụ có anh, Ếch ngồi đáy giếng, Lý Cò Style - Rock hạt gạo hay các ca khúc dân ca quen thuộc gắn liền với tên tuổi cô lúc mới nổi tiếng Bài ca đất Phương Nam, Quê em mùa nước lũ...

Năm 2025 là cột mốc sáng trong sự nghiệp ca hát hơn 1 thập kỷ của Phương Mỹ Chi. Cô tham gia Sing! Asia - cuộc thi tầm châu Á và đạt hạng 3. Phương Mỹ Chi xem đây là cơ hội trải nghiệm, đồng thời lan tỏa văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Phương Mỹ Chi đạt nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2025.

Giọng ca sinh năm 2003 cũng trở thành Quán quân Em xinh say hi với số phiếu bầu cao vượt trội. Cô có nhiều dự án triệu view, được giới trẻ yêu thích trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngoài ra, ca sĩ lần đầu đóng vai chính điện ảnh phim Nhà gia tiên của đạo diễn Huỳnh Lập, đạt doanh thu 242 tỷ đồng. Với loạt thành tựu, ca sĩ nhận bằng khen Gương mặt trẻ triển vọng tại Gương mặt trẻ Việt Nam 2025.

Ngoài hát solo, Phương Mỹ Chi còn kết hợp với ca sĩ khách mời trong đêm nhạc. Cô gặp lại Phương Duyên - cô bạn thân từ Giọng hát Việt nhí 2013. Cả hai chia sẻ kỷ niệm thời chập chững đến với cuộc thi âm nhạc vì đam mê nhưng run đến mức quên lời.

Phương Mỹ Chi hội ngộ những người bạn thân.

Phương Mỹ Chi cũng hội ngộ ca sĩ Trung Quốc Khả Lâu - người bạn thân thiết của cô tại sân chơi Sing! Asia 2025. Trên sân khấu, cả hai song ca Túy âm ăn ý với bản phối mới.

Sau cuộc thi, cả 2 vẫn dành tình cảm và dõi theo nhau qua mạng xã hội. Họ thỉnh thoảng nhắn tin thăm hỏi, động viên đối phương.

Ảnh: NVCC