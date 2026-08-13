Phương Mỹ Chi vừa ra mắt MV Thiên đường với người thương. Dự án đánh dấu lần đầu tiên ca sĩ đưa đề tài tình yêu đôi lứa vào một sản phẩm âm nhạc.

Đây cũng là một bước chuyển trong cách Phương Mỹ Chi tiếp cận câu chuyện âm nhạc: Từ những rung động cá nhân, cô mở rộng thành tình yêu dành cho quê hương, cội nguồn và những con người đang bền bỉ gìn giữ các giá trị nghệ thuật truyền thống trước những thay đổi của thời đại.

Phương Mỹ Chi và diễn viên Bảo Định "thành đôi" trong MV mới.

Ngoài hát, Phương Mỹ Chi còn diễn xuất, cô cùng diễn viên Bảo Định - gương mặt nổi tiếng từ phim trăm tỷ Tử chiến trên không kể về một mối tình "thanh mai trúc mã", đồng thời đưa văn hóa Khmer Nam Bộ trở thành mạch dẫn xuyên suốt MV.

Trước câu hỏi của VietNamNet: Khi trưởng thành hơn, quan niệm của bạn về tình yêu đã thay đổi ra sao?, Phương Mỹ Chi kể khi còn bé nghĩ tình yêu đơn giản là mình có cảm xúc với đối phương. Nhưng trong vài năm gần đây, ca sĩ nhận ra tình yêu còn là sự thấu hiểu, tôn trọng và sự đồng hành bền bỉ. Đây cũng là lý do để cô và ê-kíp quyết định chọn đề tài tình yêu đôi lứa vào dự án mới.

Phương Mỹ Chi chia sẻ về tình yêu ở tuổi 23.

“Bản thân tôi xúc động không chỉ với vai diễn mà cũng rất đồng cảm với câu chuyện của nhân vật nữ trong MV, khá tương đồng với những gì mình mong muốn về tình yêu ở thời điểm hiện tại”, ca sĩ chia sẻ.

Phương Mỹ Chi tiết lộ nếu có một ai đó bước vào cuộc sống của mình, cô hy vọng cả 2 có thể cùng lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng và cổ vũ nhau trong những công việc mà mỗi người đang theo đuổi.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đạt được nhiều dấu ấn trong nghệ thuật. Lúc này, cô muốn chứng minh khả năng với nghề, vừa tận hưởng tuổi trẻ và tìm một sự bình yên cho riêng mình.

Ca sĩ cảm thấy may mắn vì vẫn đang hết lòng với nghề nghiệp. Điều đó cho cô cảm giác được tận hưởng tuổi trẻ trọn vẹn nhất mà vẫn không thiếu giây phút bình yên bên bạn bè, người thân và cả sự hỗ trợ của các cộng sự.

Văn hóa của dân tộc Khmer Nam Bộ được tái hiện phần nào trong MV.

Ca khúc Thiên đường với người thương thuộc thể loại Pop, đồng thời lấy cảm hứng từ chất liệu âm nhạc Khmer Nam Bộ. Giám đốc âm nhạc DTAP cùng ê-kíp đã nghiên cứu và xử lý từ ca từ, giai điệu đến bản phối nhằm tạo sự thống nhất với thế giới hình ảnh.

Các âm sắc đặc trưng được đưa vào phần phối khí cùng đàn thuyền và dàn cồng (Kôông vuông), tạo nên sự kết hợp giữa màu sắc truyền thống và tinh thần Pop đương đại, đồng thời góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa xuyên suốt MV.

Phương Mỹ Chi tái hiện bức tranh văn hóa Khmer Nam Bộ Một trong những phân cảnh đặc biệt là nghi lễ cưới hỏi của người Khmer Nam Bộ. Vẻ đẹp của trang phục, bối cảnh, biểu tượng văn hóa đặc trưng tạo nên khung cảnh nhiều cảm xúc. MV cũng tái hiện những sinh hoạt đời thường trong nhà sinh hoạt cộng đồng, nơi những đứa trẻ làm quen với các điệu múa truyền thống như Rom Vong, Robam. Phương Mỹ Chi chia sẻ: “Tôi muốn thông qua MV để bày tỏ một tình yêu lớn hơn dành cho văn hóa Việt Nam". Dự án có sự tham vấn của các chuyên gia văn hóa, trong đó có Thạc sĩ Thạch Thị Út Linh và Thạc sĩ Kim Chanh Thon; cùng các cố vấn nghi lễ Achar Sơn Tịch và Thạc sĩ Sơn Kim Hà. Đây là cách ê-kíp lựa chọn để hạn chế việc sử dụng văn hóa như một lớp mỹ thuật bên ngoài, thay vào đó cố gắng đặt các yếu tố truyền thống vào đúng đời sống của nhân vật. Việc có sự hiện diện của người am hiểu nghi lễ truyền thống giúp phân cảnh được thực hiện đúng với ý nghĩa văn hóa và đời sống tinh thần của cộng đồng Khmer.

MV "Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi

Ảnh, clip: NVCC