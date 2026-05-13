Bạn bè tôi có những người rất lười đi diễn

- Gần đây NSND Bùi Bài Bình liên tục xuất hiện trong các phim điện ảnh chiếu rạp mà điển hình là phim "Phí phông" đạt doanh thu gần 200 tỷ. Ông có bất ngờ vì điều này?

Tôi thấy phim kinh dị luôn thu hút sự chú ý của khán giả mà chủ yếu người đi xem phim bây giờ là lớp trẻ còn lứa tuổi chúng tôi ít ra rạp. Các nhà làm phim biết đánh vào thị hiếu của khán giả trẻ chắc chắn sẽ thắng lợi. Tôi thấy các phim đề tài drama tình yêu cũng ăn khách nhưng đôi khi có những phim đề tài tử tế nhưng không hiểu sao không có người xem.

- Nhiều diễn viên gạo cội phía Bắc, đặc biệt là lứa diễn viên trưởng thành từ Hãng phim truyện Việt Nam, những năm gần đây gần như không có phim và tham gia ít dự án hơn NSND Bùi Bài Bình. Ông nghĩ là do mình may mắn hay vì không ngại khó, ngại khổ, tuổi này vẫn miệt mài đi đóng phim?

Không phải vì tôi may mắn đâu mà do đam mê thôi. Nhiều bạn bè tôi trong lớp diễn viên khoá 2 của trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội giờ rất ít diễn. Có những người lười đi diễn, có người ngại đi xa, ngại về sức khoẻ. Chuyện đó hoàn toàn thông cảm được. Riêng tôi đam mê đi làm phim, dù vai ngắn vai dài, đi xa hay gần truyền hình hay điện ảnh cũng làm. Tôi được mời nhiều là do khả năng đóng đa dạng nhiều loại vai và tên tuổi cũng có sức lan toả nên đoàn phim từ Hà Nội đến TPHCM đều tìm đến.

- Với cường độ làm phim hiện tại nhiều diễn viên trẻ cũng phải kêu trời, đặc biệt là phim "Phí phông" gần đây. Ở tuổi 70 đi đóng phim ở xa trong điều kiện địa hình và khí hậu khắc nghiệt, ông đã chuẩn bị tinh thần và thể chất thế nào để đáp ứng yêu cầu của đoàn phim?

Bản thân tôi chẳng rèn luyện gì, tập thể thao cũng không nhưng cứ đi làm phim là tôi khoẻ ra mà ở nhà lại cảm thấy không khoẻ. Làm phim đương nhiên vất vả nhưng đi làm lại vui, thêm thu nhập và bề dày cho các vai diễn của mình. Ai kêu thì kêu chứ tôi thấy bình thường như không, làm phim từ 2 giờ chiều đến 4 giờ sáng hôm sau là thường xuyên. Rồi việc nằm giữa đồng không mông quạnh hay trên vách đá, đầu cắm xuống đất nhưng tôi thấy bình thường. Có hôm trèo lên mấy trăm bậc thang ở trong hang rồi nằm đất mấy tiếng đồng hồ, tối lại trèo xuống nhưng ơn giờ tôi vẫn thấy khoẻ.

- Trộm vía ông cũng không bị bệnh gì, kể cả bệnh người già?

Không! Hiện nay tôi chưa có bệnh gì.

- Những lúc ông đi làm phim xa sẽ giao hết việc nhà cho vợ là NSƯT Ngọc Thu quán xuyến?

Bình thường ở nhà bà xã cũng lo hết việc chứ chẳng đến lượt mình, huống hồ là lúc đi vắng. Ví dụ hôm nào bà ấy đi vắng mình cắm được nồi cơm, luộc rau, còn muốn cầu kỳ ăn uống phải chờ bà ấy và các cháu về nấu cho chứ tôi không làm được cái khó.

- Cách đây vài tháng NSƯT Ngọc Thu chia sẻ sắp lên chức bà nội, vậy đến giờ NSND Bùi Bài Bình đã chính thức trở thành ông nội chưa?

Năm nay tôi cũng có nhiều may mắn, thứ nhất được lên ông nội còn anh thứ hai đã lấy vợ. Hiện vợ chồng tôi ở cùng con trai lớn. Cậu thứ 2 chưa có con thì ở riêng.

- Trước đây vợ chồng ông bà mở quán cafe đến nay có còn kinh doanh?

Vợ chồng tôi bán cà phê đến 30 năm, cố gắng kinh doanh để nuôi các con ăn học. Giờ các con đã trưởng thành, mình cũng có tuổi nên các cháu khuyên bố mẹ nghỉ ngơi nên khi nghỉ bán cũng buồn. Giờ có bao nhiêu tiền tiêu bấy nhiêu.

- Ông đóng phim liên tục chắc cát-sê cũng không ít và cuộc sống vì thế ổn hơn xưa?

Tôi chưa thấy ai đóng phim mà giàu được bởi mấy người già như tôi chỉ đóng những vai ngắn đi quay khoảng chục ngày còn phim truyền hình vai được vài ba chục phân đoạn cũng không thể giàu được. Vì thế làm phim bây giờ tôi không nghĩ tới chuyện làm giàu mà đơn giản để thoả mãn đam mê và có đồng ra đồng vào. Thêm nữa đi làm phim được gặp anh em bạn bè với các cháu cũng vui và cảm giác mình được trẻ lại.

- Tức là bây giờ ông bà vẫn kiếm ra tiền và không phải nhờ cậy đến con cái?

Đương nhiên vẫn phải nhờ cậy chứ vì đồng lương hưu của hai vợ chồng chỉ vừa đủ để sống. Ngoài chuyện điện nước, ăn uống đã đành nhưng đột ngột có việc như cưới xin, ma chay mới là chuyện.

- Ông bà đều là diễn viên nổi tiếng nhưng hình như NSND Bùi Bài Bình và NSƯT Ngọc Thu chưa từng đóng vợ chồng trên phim?

Chúng tôi đóng vợ chồng 1 lần trên phim Chuyện vặt gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Văn. Nếu được đóng cùng nhau cũng hay nhưng hầu như không ai mời chúng tôi cả.

- Bây giờ nếu có người mời ông tính sao?

Đương nhiên là tôi sẽ nhận lời còn không biết ý bà ấy thế nào (cười).

- Trở lại với vai sắp tới của ông trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn" của VTV, đó sẽ tiếp tục là một vai sở trường, một người cha hiền lành và hết lòng hy sinh vì con. Nhân vật này có gì mới mẻ và hấp dẫn ông?

Vai này hấp dẫn tôi vì đó là một ông bố giản dị, trân trọng cuộc sống gia đình, hết lòng lo cho tương lai của con cái và chia sẻ với những cảnh đời quanh mình, điều này khá mới mẻ so với các vai tôi từng đóng. Kể cả những dạng vai đã đóng nhiều nhưng nếu hợp với mình, hiền hoà, chân tình, chất phác và dễ đi vào lòng người tôi vẫn thích.

- Trong phim này ông còn tái hợp với diễn viên Quang Sự sau "Gia đình mình vui bất thình lình", hai người có nhiều cảnh đóng cùng nhau?

Trong Dưới ô cửa sáng đèn, tôi đóng vai bố của Quang Sự nên có nhiều cảnh quay với cậu ấy. Tuy nhiên, hai nhân vật khác hoàn toàn với phim trước khi cả hai bố con đều không có vợ và gà trống nuôi con.

