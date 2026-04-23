Lan Phương gây thích thú khi chia sẻ đoạn clip ngắn có sự góp mặt của NSƯT Quốc Tuấn cùng ê-kíp phim Phí phông ở hậu trường một buổi ra mắt. Khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi lần đầu tiên họ thấy "ông bố quốc dân" tham gia một clip nhảy trên mạng xã hội và có biểu cảm vô cùng hài hước. Hầu hết các bình luận đều dành lời khen cho sự trẻ trung và mới mẻ của Quốc Tuấn bởi trước nay khán giả thường thấy nghệ sĩ xuất hiện với hình ảnh nghiêm túc.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn và tâm điểm chú ý.

"Là diễn viên ai cũng có tinh thần vui vẻ, trẻ trung bên trong. Khi quay chúng tôi có mời anh Quốc Tuấn và chú Bùi Bài Bình, vậy là hai người cùng quay. Khi xem lại tôi mới thấy anh Quốc Tuấn đáng yêu, duyên dáng, hài hước và trẻ trung hơn cả chúng tôi", diễn viên Lan Phương chia sẻ với VietNamNet.

Lan Phương nhận xét NSƯT Quốc Tuấn rất hiền lành, dễ thương.

Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng là bộ phim điện ảnh thứ 2 có sự góp mặt của NSƯT Quốc Tuấn ra mắt trong năm nay sau Mùi Phở dịp tết Nguyên đán. Hiện Phí phông đã gần chạm mức 100 tỷ đồng tính đến 6h ngày 23/4, theo Box Office Vietnam. Doanh thu phim chủ yếu đến từ các suất chiếu sớm và vé đặt trước vì Phí phông tới ngày 24/4 mới chính thức khởi chiếu rộng rãi.