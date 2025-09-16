Đêm nhạc thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện "Thanh âm tinh hoa" diễn ra vào 20h ngày 20/9 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Hòa nhạc Vivaldi & Beethoven nằm trong chuỗi Hoà nhạc mừng kỷ niệm 10 năm Liên hoan Âm nhạc ‘’Vietnam Connection Music Festival’’ do GS danh dự KazNua (ĐH nghệ thuật quốc gia Kazakhstan) - NSND Bùi Công Duy và nghệ sĩ violon quốc tế Chương Vũ khởi xướng từ năm 2015. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng đặc biệt Denis Shapovalow - nghệ sĩ cello đoạt Huy chương Vàng tại cuộc thi Âm nhạc đẳng cấp mang tên Tchaikovksy lần thứ XI tại Moscow và nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi - người vừa đoạt giải 3 tại cuộc thi piano danh giá Leeds Piano Competition 2024.

Sự kiện được chỉ huy bởi nhạc trưởng Honna Tetsuji không chỉ mang đến cho khán giả hành trình âm nhạc xuyên thời gian từ sự tươi sáng, giàu hình tượng của Vivaldi đến chiều sâu hùng tráng của Beethoven mà còn là dịp khẳng định vị thế và chất lượng biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội trong dòng chảy âm nhạc cổ điển quốc tế.

Phần I giới thiệu 4 bản Concerto trong tuyển tập Bốn mùa - kiệt tác bất hủ của Antonio Vivaldi, với phần trình diễn độc tấu của nghệ sĩ violin Chương Vũ (Xuân và Hạ) cùng Đỗ Phương Nhi (Thu và Đông).

Sau phần nghỉ giải lao, khán giả sẽ đến với phần II của chương trình để thưởng thức bản Concerto 3 đàn Do trưởng, Op. 56 của Ludwig van Beethoven. Tác phẩm sẽ được thể hiện bởi bộ 3 nghệ sĩ độc tấu: NSND Bùi Công Duy, nghệ sĩ cello Denis Shapovalov và nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi - người mới đây gây ấn tượng với tiết mục Sông Lô tại Hoà nhạc Quốc gia Điều còn mãi do VietNamNet tổ chức.

Chương Vũ là nghệ sĩ violin quốc tế, được Yehudi Wyner khen ngợi với phong cách biểu diễn tinh tế và giàu chất thơ, từng xuất hiện với vai trò độc tấu, hòa tấu thính phòng và concertmaster tại nhiều nước châu Mỹ, châu Âu và châu Á. Anh cộng tác cùng nhiều nghệ sĩ, dàn nhạc và festival uy tín, đồng thời biểu diễn lần đầu nhiều tác phẩm của các nhà soạn nhạc đương đại, trong đó có sáng tác viết riêng cho anh. Hiện là Giám đốc nghệ thuật Vietnam Connection Music Festival, Tiến sĩ Chương Vũ còn tích cực tham gia giảng dạy, làm giám khảo các cuộc thi violin quốc tế và đóng góp vào đời sống âm nhạc trong nước và quốc tế.

NSND Bùi Công Duy từng đạt giải Nhất và huy chương Vàng tại cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Tchaikovsky dành cho các nghệ sĩ trẻ lần thứ 3 năm 1997 tại Saint - Petersburg. Anh đã biểu diễn cùng nhiều dàn nhạc danh tiếng quốc tế và tham gia các sự kiện âm nhạc quan trọng toàn cầu, đồng thời hợp tác với nhiều nghệ sĩ lớn như: Shlomo Mintz, Nobuko Imai, Stephanie Chase và Johannes Moser. Hiện nay, anh là PGĐ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Giám đốc Nghệ thuật của Vietnam Classical Players và Giám đốc Điều hành Vietnam Connection Music Festival.



Denis Shapovalov là nghệ sĩ người Nga–Israel, giành Giải Nhất và huy chương Vàng tại Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Tchaikovsky lần thứ XI ở tuổi 23, đồng thời trở thành giảng viên trẻ nhất của Nhạc viện Moscow ở tuổi 26. Ông vừa là nghệ sĩ cello, nhạc trưởng và nhà soạn nhạc, từng biểu diễn tại các sân khấu lớn như Musikverein Vienna, Concertgebouw Amsterdam, Royal Festival Hall London, Suntory Hall Tokyo và Avery Fisher Hall New York, hợp tác với nhiều dàn nhạc và nghệ sĩ tên tuổi quốc tế. Từ năm 2016, các tác phẩm khí nhạc và giao hưởng của ông được trình diễn ở nhiều liên hoan tại châu Âu, song song với các dự án giao thoa cổ điển - rock độc đáo, khẳng định phong cách sáng tạo và đa dạng.

Nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi lần đầu biểu diễn tại Điều còn mãi: