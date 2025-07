Tối 27/7, Tuần lễ Kịch Công an nhân dân (CAND) năm 2025 đã khai mạc tại Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện do Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an) tổ chức, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá, NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền - Giám đốc Nhà hát Kịch CAND nhấn mạnh: "Tuần lễ Kịch CAND năm 2025 là sự kiện văn hoá nghệ thuật đặc biệt, góp phần tôn vinh hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân (CAND) qua ngôn ngữ sân khấu, lan tỏa những giá trị nhân văn và khơi dậy tinh thần yêu nước trong nhân dân".

Với sự tham gia của nhiều đơn vị nghệ thuật uy tín, các tác phẩm được dàn dựng công phu, phản ánh sinh động hình ảnh người chiến sĩ công an trong công tác, chiến đấu và đời sống thường nhật. Đây không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là cầu nối giữa lực lượng CAND và nhân dân, xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an gần gũi, bản lĩnh và nhân ái.

Vở kịch "Người thứ ba" do các nghệ sĩ Nhà hát Kịch CAND biểu diễn.

Ngay sau lễ khai mạc, khán giả đã được thưởng thức vở kịch Người thứ ba do các nghệ sĩ Nhà hát Kịch CAND biểu diễn. Tác phẩm do Đại tá, NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền chỉ đạo; NSND Lê Hùng đạo diễn; kịch bản của tác giả Nguyễn Minh Anh.

Người thứ ba lấy bối cảnh Việt Nam giai đoạn 1955-1975, khắc họa chân dung những trí thức, văn nghệ sĩ mang trong mình lý tưởng cách mạng, đồng thời ca ngợi sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng tình báo an ninh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

"Người thứ ba" là bản giao hưởng của tình yêu, lý tưởng và sự thức tỉnh, nơi mỗi nhân vật phải đối diện với lựa chọn giữa tình cảm riêng tư và vận mệnh dân tộc.

Trung tâm của câu chuyện là ban nhạc Viễn Chinh - những chiến sĩ điệp báo ẩn mình sau tiếng hát và ánh đèn phòng trà. Họ được giao nhiệm vụ tiếp cận Thiếu tá Hoàng Xuân Bảo - sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa và là trợ lý thân cận của cố vấn cấp cao Mỹ để khai thác thông tin tuyệt mật. Nhân vật mẹ của Bảo – Nghị sĩ Trần Lệ Băng đại diện cho "lực lượng thứ ba" với khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc.

Vở diễn hé lộ kế hoạch "Tái cấu trúc" - một chiến lược tuyệt mật do Mỹ và các sĩ quan cao cấp của chính quyền Sài Gòn xây dựng nhằm tái thiết lại bộ máy chính trị quân sự sau khi Mỹ rút khỏi miền Nam. Trong bối cảnh đó, không chỉ lực lượng cách mạng mà ngay cả nội bộ Quân lực Việt Nam Cộng hòa cũng ngấm ngầm tranh giành quyền lực.

Trích đoạn "Người thứ ba"

Tuần lễ Kịch CAND 2025 sẽ kéo dài đến ngày 3/8 với tổng cộng 8 vở diễn đến từ các nhà hát và đơn vị nghệ thuật tên tuổi. Các vở diễn được tổ chức tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội), mở cửa phục vụ cán bộ, chiến sĩ và đông đảo công chúng Thủ đô. 28/7: Đối mặt – Nhà hát Kịch Hà Nội

29/7: Đoạn kết – Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam

30/7: Gặp lại người đã chết – Nhà hát Kịch CAND

31/7: Ngược chiều bình an – Nhà hát Kịch Việt Nam

1/8: Vùng trời bình yên – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

2/8: Hoa thép – Nhà hát Kịch CAND

3/8: Không gục ngã – Nhà hát Kịch nói Quân đội