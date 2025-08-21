536764528_10237539010805265_5356915569354562617_n.jpg
Lương Thu Trang rạng rỡ cùng NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Tú Oanh tại buổi hợp luyện lần thứ nhất ngày 21/8. 
saoviet8.jpeg

BTV Hoài Anh chia sẻ niềm vinh dự khi có dịp gặp gỡ những phi công từng trực tiếp điều khiển và trình diễn đội hình trực thăng kéo cờ Tổ quốc trong Đại lễ A50. Sắp tới, trong Đại lễ A80, họ sẽ một lần nữa đảm trách nhiệm vụ thiêng liêng ấy trước nhân dân và đất nước.

saoviet10.jpeg
“Càng lắng nghe, tôi càng thêm cảm phục công việc thầm lặng nhưng vô cùng vinh quang của các anh. Nếu thời tiết không thuận lợi, nhiệm vụ ấy trở nên khó khăn, tiềm ẩn cả sự nguy hiểm. Chính sự thấu hiểu ấy khiến tôi xúc động hơn khi ngắm nhìn những cánh bay uy nghiêm, thẳng hàng trên bầu trời Tổ quốc”, BTV Hoài Anh chia sẻ.
snapedit_1755785329728.jpeg
NSND Lê Khanh háo hức khi được vinh dự góp mặt trong khối nghệ sĩ diễu binh mừng Quốc khánh. 
saoviet4.jpeg
Diễn viên Tô Dũng vô cùng tự hào khi góp mặt trong Khối Văn hoá - Thể thao để tập luyện chuẩn bị cho ngày quan trọng cùng tiến vào lễ đài dịp Quốc khánh 2/9.
saoviet3.jpeg
Các diễn viên Hà Vy, Minh Thu, Việt Hoa và Khánh Linh phấn khởi trong lễ hợp luyện diễu binh. Khánh Linh cho biết cô bị rộp hết cả 2 lòng bàn chân mà vẫn vui và tự hào. 
saoviet1.jpeg
Diễn viên, nhà sản xuất Mai Thu Huyền, diễn viên Ngô Lệ Quyên, Đàm Hằng xúng xính áo dài tham gia hợp luyện mừng Đại lễ A80. 
saoviet7.jpeg
Diễn viên Thu Quỳnh, Quang Trọng cũng sẽ góp mặt trong Đại lễ A80.
saoviet6.jpeg
Diễn viên Tú Oanh cũng là một trong số các nghệ sĩ góp mặt trong khối Văn hoá - Thể thao.