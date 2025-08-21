BTV Hoài Anh chia sẻ niềm vinh dự khi có dịp gặp gỡ những phi công từng trực tiếp điều khiển và trình diễn đội hình trực thăng kéo cờ Tổ quốc trong Đại lễ A50. Sắp tới, trong Đại lễ A80, họ sẽ một lần nữa đảm trách nhiệm vụ thiêng liêng ấy trước nhân dân và đất nước.