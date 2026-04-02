NSND Lê Khanh gây sốt với vai bà mẹ trong bộ phim đang chiếu rạp Hẹn em ngày nhật thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn. Bộ phim hiện đang top 1 doanh thu phòng vé với số tiền là gần 36 tỷ đồng.

Nỗi sợ ở tuổi 63, sức khỏe không tốt và dễ nhạy cảm

- Tuổi nghỉ hưu, NSND Lê Khanh vẫn miệt mài đóng phim, giảng dạy và làm khách mời nhiều sự kiện, năng lượng và sức làm việc của chị thật đáng nể!

Ai hỏi Lê Khanh bao nhiêu tuổi, tôi nói ngay năm nay mới 16 thôi. Đùa thế nhưng đúng thật nghề này không nên tính bằng con số. Càng làm lâu tôi thấy mình càng tươi trẻ, nguồn năng lượng vẫn dồi dào.

Mọi người quen miệng dùng từ “gạo cội”, tôi lại rất ngại. Khi hoạt động lâu năm và có thâm niên, đó cũng là dạng thử thách.

Người nghệ sĩ hạnh phúc nhất khi được sống đúng với khát vọng nghệ thuật. Mỗi dự án, tôi đặt mình như con số 0 tròn trĩnh, nhìn mọi thứ thật tinh khôi theo đúng nghĩa của sự làm nghề.

NSND Lê Khanh.

- Sự thành - bại mỗi khi ra mắt 1 tác phẩm là nỗi lo thường trực của bất kỳ người nghệ sĩ nào. Chị đủ niềm tin để vượt qua điều đó ra sao?

Dự án nào tôi cũng thấy sợ dù đã đóng qua bao nhiêu vai. Không có gì bảo chứng mãi, kể cả tên tuổi lớn đình đám đi chăng nữa.

Nhưng nỗi sợ lại là cái hay của 1 người diễn viên. Khi biết lo lắng, tức là bạn vẫn còn cảm xúc, lửa nghề vẫn cháy bỏng.

Vì sao nhiều người sợ ma lại vẫn xem phim ma vì cảm giác kích thích. Người sợ độ cao vẫn muốn leo núi để thỏa mãn cảm giác chinh phục. Nghề này là vậy, cứ áp lực, lo lắng rồi lại bước tiếp.

Ngày công chiếu, khi xem lại tác phẩm, tôi chỉ ước được quay lại để làm hay hơn. Không có nghệ sĩ nào ở thế giới dám tự tin bằng lòng với nhân vật đã đóng. Sự tiếc nuối, không trọn vẹn luôn khiến họ thổn thức.

Hoàn thành 1 dự án, nhận được phản hồi tích cực, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp bước với kế hoạch mới. Cả đời tôi chỉ có diễn kịch và đóng phim, không có lựa chọn khác.

- Ở Lê Khanh luôn toát ra sự nhẹ nhõm, tươi tắn và khỏe khoắn, giữ được điều đó với chị - một phụ nữ trung niên bận rộn, mải miết với những chuyến đi và lịch trình - liệu có dễ dàng?

Khi nghe mọi người nói tôi mới nhận ra mình có nhiều năng lượng tích cực thế. Hơn ai hết, tôi ý thức rất rõ giới hạn bản thân. Sức khỏe tôi không tốt, lại thuộc tuýp người nhạy cảm, dễ bị ám ảnh, phân tâm.

Ngành nghệ thuật này đòi hỏi sức bền, sự đa dạng và thách thức thần kinh rất nhiều. Tôi luôn tự nhắc phải giữ kỷ luật và năng lượng tích cực để đi được đường dài với nghề.

Giai đoạn cao điểm, lịch trình tôi dày đặc, di chuyển liên tục khắp nơi. Có hôm sáng sớm tôi bay vào TPHCM làm việc, tối đã có mặt Hà Nội. Nhiều người hỏi sao tuổi này không nghỉ ngơi cho khỏe mà lại để nhọc thế, tôi chỉ cười. Tôi luôn cố gắng thi vị hóa cuộc sống, tận hưởng mọi thứ đang có.

Tuổi nghỉ hưu, Lê Khanh vẫn miệt mài lao động, được khen tươi mới mỗi lần xuất hiện.

- Còn ước mơ, hoài bão nào chị muốn vươn tới lúc này?

Con đường nghệ thuật của tôi suôn sẻ, luôn được gia đình từ cha mẹ đến chồng, các con hỗ trợ. Tôi thoải mái làm nghề chứ không phải tranh đấu hơn thua gì cả, như thế quá hạnh phúc.

Càng có tuổi, đi nhiều nơi và gặp gỡ mọi người, tôi nhận ra cuộc sống này là vô cùng. Một khi giữ được tinh thần tốt, cái đầu rộng mở tự khắc mọi thứ trở nên tích cực hơn.

Ước mơ của tôi xem như đã trọn vẹn, đủ đầy. Giờ tôi muốn viết tiếp đam mê cho thế hệ sau qua vai trò sư phạm. Tôi mong được đồng hành, nâng đỡ các bạn trẻ trong nghệ thuật. Mỗi khi các bạn có vai diễn ở sân khấu hay màn ảnh - dù nhỏ thôi, tôi vui lây, cảm giác như bản thân vừa đạt thành tựu nghề lớn lao lắm.

Đi làm xa nhà, tôi không làm điều sai quấy, gây điều tiếng không hay

NSND Lê Khanh và mẹ - NSƯT Lê Mai.

- Hồi đầu tháng 3, hình ảnh rất đẹp của chị và các chị em Lê Vân, Lê Vi đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch, gây xúc động với nhiều người. Giá trị gia đình hẳn rất thiêng liêng trong chị?

Gia đình tôi tới nay có 6 đời làm nghệ thuật. Từ nhỏ tôi đã chứng kiến ông bà, cha mẹ xa nhau để bôn ba đi xa đóng phim, diễn kịch. Đến đời chị em chúng tôi, vòng quay ấy vẫn cứ lặp lại.

Cả tôi, chị Lê Vân và em Lê Vi đều đã có tuổi. Mỗi người vì công việc, cuộc sống cứ mãi đi xa khắp nơi, trong khi mẹ ngày càng già yếu. Chúng tôi muốn báo hiếu mẹ, dành nhiều thời gian bên mẹ nhất có thể. Mẹ Lê Mai đã 89 tuổi, trước đây mẹ đi khắp nơi vì nghề, giờ chúng tôi lại đưa mẹ đi cùng mình.

- Ông xã chị - đạo diễn Việt Thanh hẳn hy sinh không ít để thay vợ lo toan mọi chuyện trong ngoài những lúc chị vắng nhà?

Ông xã cùng nghề, hiểu hết những vinh quang lẫn khó nhọc về nghiệp diễn xuất của tôi. Anh khích lệ, hỗ trợ và làm điểm tựa để vợ được thỏa sức làm nghề.

Mỗi khi tôi nhận dự án xa, anh không “mặt nặng mày nhẹ” hay tỏ thái độ không vui. Bắt 1 người đàn ông ở nhà quán xuyến, lại vừa chứng kiến vợ “cặp kè” với các bạn diễn trên phim ảnh, sân khấu mà không khen chẳng phải chuyện dễ dàng nhưng anh Thanh làm được tất cả điều đó.

Cuộc đời tôi nếu thiếu vắng đi anh ấy có lẽ không đi xa được thế này.

NSND Lê Khanh và ông xã - đạo diễn Việt Thanh hiếm hoi cùng nhau dự 1 sự kiện.

- Những bận rộn, khoảng cách và thời gian... có bao giờ là mối nguy cho cuộc hôn nhân của chị và ông xã?

Từ bé, tôi chứng kiến không ít đổ vỡ xung quanh mình chỉ vì người chồng/vợ vắng nhà lâu ngày.

Hôn nhân như cuốn phim, mỗi giai đoạn 1 thử thách khác nhau. Cả 2 phải đối diện với thực tế cuộc sống, đồng tiền bát gạo rồi trăm ngàn áp lực lớn nhỏ dễ khiến người ta thay đổi.

Vợ chồng nếu không nghĩ cho nhau và chia sẻ không thể nào bền được. Phải hiểu thì mới đồng cảm, có đồng cảm mới chia sẻ và cùng gánh vác rồi mọi chuyện sẽ qua. Mọi thứ đều là quy luật bù trừ, phải có đi có lại, đó là chìa khóa hôn nhân.

- Chị bù đắp cho ông xã và các con thế nào?

Thời gian vắng nhà, tôi không làm điều sai quấy, gây điều tiếng không hay. Nếu chỉ vì vài thứ phù phiếm để mất đi thứ quý giá nhất thì không xứng đáng.

Tôi muốn chứng minh cho chồng, con thấy được rằng khi đã đánh đổi điều gì, những thứ mình mang về nhà phải đủ khiến họ tự hào. Đó như 1 "thỏa thuận ngầm", cam kết trách nhiệm để gìn giữ tổ ấm của chúng tôi.

Nhiều người sau chuỗi ngày công tác xa nhà chỉ muốn được nghỉ ngơi. Riêng tôi thèm được kết nối, trò chuyện với người thân, họ hàng. Dẫu chỉ rảnh có 2 tiếng đồng hồ, tôi vẫn muốn tự tay vào bếp nấu ăn, dọn mâm cỗ, tổ chức các buổi liên hoan… như cái cớ để cả nhà quây quần bên nhau.

NSND Lê Khanh có sự nghiệp, cuộc sống tròn đầy đáng ngưỡng mộ.

- Đẹp, nổi tiếng và lại có đời sống tròn đầy, Lê Khanh là người đàn bà may mắn?

Chính xác tôi may mắn, cộng với sự chăm chỉ để được như lúc này. Người ta hay dùng từ “viên mãn”, tôi thấy nó chỉ đúng 1 phần.

Rời nghệ thuật, tôi trở về là 1 người mẹ, người vợ, người con trong gia đình với những trách nhiệm và nỗi lo toan rất đời thường.

Tôi mừng vì bản thân vẫn còn yêu tha thiết nghề nghiệp, cuộc sống. Tuổi này vẫn còn cảm xúc, rung động là đáng quý lắm. Diễn một tác phẩm mới, trồng một cái cây, đọc một quyển sách… tôi luôn tìm kiếm trong đó xúc cảm để khơi gợi cảm hứng cho bản thân. Tôi chăm chút tinh thần để có thể sống vừa vặn và thoải mái nhất.

Ảnh, clip: HK, NVCC