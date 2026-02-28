Tối 27/2, tại thôn Văn Điềm, xã Thư Lâm (TP Hà Nội), Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ lần đầu tiên ra mắt khán giả Thủ đô trong chuyến lưu diễn phía Bắc. Đêm diễn không chỉ đánh dấu sự hiện diện của một đơn vị nghệ thuật cải lương đến từ miền Nam trên sân khấu Kinh Bắc mà còn là cột mốc quan trọng sau quá trình sáp nhập và tái định vị thương hiệu của đoàn.

Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ lần đầu tiên ra mắt khán giả Thủ đô.

Sau khi hai tỉnh Tây Ninh và Long An sáp nhập, bài toán đặt ra không chỉ dừng ở việc tổ chức lại bộ máy mà còn là xây dựng bản sắc chung cho một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp. NSND Hồ Ngọc Trinh - Trưởng Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ, chia sẻ với PV VietNamNet, trước đây tồn tại hai đoàn: Cải lương Long An và Cải lương Tây Ninh. Tuy nhiên, từ năm 2018, đoàn Tây Ninh giải thể, sáp nhập vào Trung tâm Văn hóa và lực lượng dần thu hẹp. Khi hai tỉnh sáp nhập, thực tế chỉ còn Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An làm nòng cốt.

Để tránh cảm giác "cũ - mới" giữa hai địa phương, lãnh đạo thống nhất đổi tên thành Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ - lấy theo con sông Vàm Cỏ Đông bắt nguồn từ Tây Ninh, chảy qua Long An như một biểu tượng gắn kết.

Tuy nhiên, việc đổi tên đồng nghĩa với hành trình gây dựng thương hiệu gần như từ đầu. Nếu cái tên Long An đã có hơn 50 năm tạo dựng niềm tin nơi công chúng, thì Vàm Cỏ vẫn còn mới mẻ. Đoàn hiện có 40 viên chức theo biên chế cũ và khoảng 15 lao động hợp đồng, tổng cộng hơn 50 người – một lực lượng không lớn nhưng đủ để triển khai những dự án nghệ thuật quy mô.

Vở cải lương lịch sử "Đế đô sóng cả" là lời chào của các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ tới khán giả Thủ đô.

Tác phẩm được lựa chọn giới thiệu với khán giả Hà Nội là vở cải lương lịch sử Đế đô sóng cả, kịch bản do TS-NSND Triệu Trung Kiên sáng tác, soạn giả Hoàng Song Việt chuyển thể cải lương, NSND Giang Mạnh Hà dàn dựng. Đây cũng là vở đầu tiên được thực hiện sau khi đoàn chính thức mang tên Vàm Cỏ.

Định hướng của đoàn là tập trung vào các tác phẩm lịch sử Việt Nam, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa đưa cải lương đến gần hơn với công chúng trẻ thông qua những câu chuyện dân tộc. NSND Hồ Ngọc Trinh cho biết, khi biểu diễn tại Hà Nội - vùng đất giàu truyền thống, đoàn mong muốn giới thiệu nghệ thuật cải lương Nam Bộ qua đề tài lịch sử, thay vì chạy theo xu hướng kịch bản nước ngoài.

"Tôi mong khán giả tiếp cận lịch sử Việt Nam qua cải lương, không chỉ qua sách vở", NSND Ngọc Trinh nói.

Vở diễn khai thác hình tượng Thái hậu Dương Vân Nga - nhân vật vốn đã có nhiều phiên bản thành công trên sân khấu cải lương miền Nam. Tuy nhiên, NSND Triệu Trung Kiên cho biết, ê-kíp lựa chọn cách tiếp cận mới, nghiên cứu lại tư liệu lịch sử, đặc biệt là những tranh luận quanh nhân vật Nguyễn Bặc và cái chết của vua Đinh.

"Chúng tôi muốn lý giải giai đoạn lịch sử đó theo một cách nhìn khác, tránh những cách thể hiện chưa thật sự chính xác trước đây", NSND Triệu Trung Kiên chia sẻ.

Đêm diễn tại thôn Văn Điềm khép lại trong sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả.

NSND Triệu Trung Kiên đánh giá đây là một dàn dựng quy mô lớn, đầu tư công phu. Ngay phần mở đầu là dàn trống hội hoành tráng, có sự tham gia của lực lượng cộng tác viên bên ngoài, cho thấy khát vọng thực hiện một tác phẩm xứng tầm với nhân vật lịch sử.

Theo NSND Ngọc Trinh, điểm sáng của Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ là lực lượng nghệ sĩ trẻ chiếm hơn 50%. Nhiều gương mặt đạt thành tích cao tại các cuộc thi chuyên môn như Chuông vàng Vọng cổ đã chọn gắn bó với đoàn, dù mức thu nhập tại đơn vị chỉ khoảng 5–6 triệu đồng/tháng, thấp hơn nhiều so với cát-sê tự do tại TPHCM. Mục tiêu của chuyến đi không chỉ là phục vụ nhiệm vụ chính trị, chào mừng các sự kiện lớn và hướng tới kỳ bầu cử sắp tới mà còn quảng bá thương hiệu Vàm Cỏ, khẳng định vị thế trong đời sống nghệ thuật cả nước.

Đêm diễn tại thôn Văn Điềm khép lại trong sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Với một thương hiệu vừa tái định vị, đó không chỉ là thành công của một buổi biểu diễn mà còn là bước khởi đầu cho hành trình đưa cải lương Vàm Cỏ vươn xa, giữ gìn và làm mới nghệ thuật truyền thống trong dòng chảy đương đại.

Theo lịch trình, Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ sẽ biểu diễn tại các điểm ở Hà Nội, Ninh Bình và đêm bán vé tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam ngày 9/3. Ngoài ra, đoàn đang chờ phản hồi để bổ sung 2 suất diễn.