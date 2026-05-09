Chia sẻ với VietNamNet, NSND Phượng Loan nói thời gian qua đối diện nhiều vấn đề sức khỏe. Nghệ sĩ thường xuyên ra vào viện, phải lên bàn mổ 2 lần chỉ trong nửa năm.

NSND Phượng Loan.

Phượng Loan có các triệu chứng khan tiếng, đau họng và nhức đầu liên tục vì bị xoang. Chị nhập viện kiểm tra, được các bác sĩ chẩn đoán u nang dây thanh nên phải tiến hành mổ gấp và mang đi sinh thiết.

Sau ca mổ, nữ nghệ sĩ đã xuất viện được 5 ngày. Bác sĩ yêu cầu chị nghỉ ngơi, hạn chế nói chuyện trong vòng 1 tháng.

Hồi tháng 12/2025, Phượng Loan gặp tai nạn ngã cầu thang khiến chị bị rách sụn chêm và bể sụn khớp gối. Nghệ sĩ phải phẫu thuật nội soi và nằm 1 chỗ suốt nhiều ngày.

"Sau 2 ca mổ, tôi giờ bị ám ảnh. Chỉ mong đây là lần phẫu thuật cuối cùng chứ lớn tuổi, sức khỏe kém nên sợ lắm. Hiện tôi cố gắng tĩnh dưỡng, mong sớm trở lại sân khấu", chị nói.

Trong đời Phượng Loan trải qua biến cố, tai nạn nhiều vô kể. Chị từng gặp nhiều tai nạn dẫn đến gãy chân, 3 lần suýt mất hoàn toàn giọng hát.

Năm 2022, nghệ sĩ gặp vụ tai nạn giao thông khi lưu diễn tại Cà Mau. Chị được chẩn đoán chấn thương sọ não, bể phần xương quai hàm, gãy xương gò má… May mắn Phượng Loan được các bác sĩ tích cực chữa trị nên qua cơn nguy kịch.

Với nữ nghệ sĩ, đây là biến cố lớn nhất đời mình. Đã có lúc chị tưởng như không qua khỏi, thậm chí người thân cũng chuẩn bị tình huống xấu nhất.

NSND Phượng Loan sống lạc quan dù trải qua nhiều bệnh tật.

“Tôi mang ơn các bác sĩ rất nhiều. Tôi được chuyển viện trong thời điểm vàng nên thoát được ‘cửa tử’. Nếu không có sự sâu sát, kịp thời từ bệnh viện có lẽ tôi đã không còn ngồi đây”, chị kể.

Vụ tai nạn cũng để lại những di chứng cho nghệ sĩ như thỉnh thoảng choáng, đau đầu nên phải thường dùng thuốc hỗ trợ.

Gặp nhiều biến cố, Phượng Loan chưa bao giờ oán trách số phận. Với chị, sự được - mất, thành công hay biến cố ở đời đều là định mệnh. Chị luôn đối diện với tinh thần lạc quan vì bên cạnh có chồng con, đồng nghiệp, khán giả yêu thương. Chị biết ơn ân tình của mọi người, tự nhủ cố gắng đáp lại những ân tình ấy.

Những năm qua, NSND Phượng Loan vẫn miệt mài trên sàn diễn. Bên cạnh diễn xuất, chị làm công tác truyền nghề hay ngồi ghế giám khảo chấm thi, nâng bước các bạn trẻ theo đuổi lĩnh vực cải lương. Gần đây, nghệ sĩ được Ban tổ chức Mai Vàng tri ân vinh danh ở tuổi 60 vì những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật.

NSND Phượng Loan hát trích đoạn cải lương

Phượng Loan tên thật là Đặng Thị Phương Loan, sinh năm 1968. Nữ nghệ sĩ đi hát từ năm 13 tuổi, được biết đến với chất giọng khỏe, giọng ca ngọt, lối diễn xuất chân phương, mộc mạc trong lĩnh vực cải lương. Hơn 40 năm làm nghề, Phượng Loan từng đạt nhiều giải thưởng như: huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990, 1995, 2000, 2002; giải Diễn viên tài sắc năm 1995; huy chương Vì sự nghiệp văn hóa 2003; giải Mai Vàng năm 2007... Chị nổi tiếng với các vai Dạ Hương trong Cải lương loài hoa không tên, Phương Tâm trong vở Hãy yêu nhau thật lòng, Đặng Thị Huệ trong vở Đêm hội Long Trì. Năm 2021, nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn khi trở lại diễn trong vở Nàng Xê Đa.

Ảnh, clip: NVCC