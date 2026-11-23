Đông đảo khán giả Đà Nẵng hào hứng hòa giọng cùng NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi và dàn nghệ sĩ nổi tiếng trong chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tối 23/11, TP Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Tinh hoa văn hóa Việt - Sức mạnh đại đoàn kết”.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, chương trình tái hiện hành trình hình thành, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam; qua đó tôn vinh bản sắc dân tộc, khẳng định vai trò của văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu.

Dưới bàn tay của Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, chương trình được kết cấu thành 5 chương gồm: “Nguồn cội”, “Ươm mầm”, “Vươn khơi”, “Sức mạnh miền diệu kỳ” và “Tiếp nối”, chương trình dẫn dắt khán giả qua dòng chảy văn hóa từ cội nguồn dân tộc đến nhịp sống đương đại.

Mở đầu là đại cảnh “Trăm miền di sản - Chung mái nhà Việt Nam”, tái hiện huyền thoại Lạc Long Quân - Âu Cơ, truyền thống dựng nước, giữ nước và sức mạnh cộng đồng.

Văn hóa của đồng bào Cơ Tu được tái hiện qua điệu múa 'Tung tung da dá''.

Các tiết mục tiếp nối khắc họa những sắc thái văn hóa đặc trưng của miền Trung và xứ Quảng, từ dấu ấn văn hóa Chămpa, thương cảng Hội An đến nghệ thuật Tuồng, Bài Chòi, văn hóa Cơ Tu, các lễ hội, làng nghề truyền thống và văn hóa biển.

Sân khấu trung tâm được thiết kế hình tròn với hai tầng biểu diễn, kết hợp hệ thống màn hình LED lưới, vách mapping, ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh hiện đại, tạo nên không gian trình diễn đa chiều, tăng sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả.

Những ca khúc quen thuộc: “Bóng phù hoa”, “Vũ trụ có anh” qua phần trình diễn của Phương Mỹ Chi.

Điểm nhấn được đông đảo khán giả chờ đợi là sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ được yêu mến như NSND Thanh Hoa, ca sĩ Phương Mỹ Chi, MONO, Tóc Tiên, Hương Tràm...

Những ca khúc quen thuộc như “Bóng phù hoa”, “Vũ trụ có anh” qua phần trình diễn của Phương Mỹ Chi hay “Em là” của MONO nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều khán giả hòa giọng theo các nghệ sĩ, tạo nên bầu không khí sôi động.

Ca khúc “Made In Vietnam” do NSND Thanh Hoa cùng các ca sĩ biểu diễn.

Đặc biệt, ca khúc “Made In Vietnam” do NSND Thanh Hoa cùng các ca sĩ biểu diễn đã để lại nhiều ấn tượng, trong không khí tự hào về văn hóa và bản sắc Việt Nam.

Phần biểu diễn của MONO.

Hương Tràm khoe giọng hát nội lực.

Ca sĩ Tóc Tiên.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, đây là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, di sản và cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, gắn kết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư và quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Đà Nẵng đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Ảnh, clip: Hồ Giáp