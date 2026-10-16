Ngày 16/10, Hội Bảo vệ quyền của Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (nhiệm kỳ 2026-2031). Tại Đại hội, NSND Thanh Hoa tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Đồng thời, APPA ra mắt Trung tâm Khai thác quyền biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA-CMC).

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng hoạt động của APPA: chuyển từ việc tập hợp, kết nối và nâng cao nhận thức về quyền của nghệ sĩ sang triển khai cơ chế chuyên môn hỗ trợ quản lý, khai thác quyền liên quan trong thực tiễn.

NSND Thanh Hoa.

NSND Thanh Hoa xúc động chia sẻ âm nhạc Việt Nam từ bao đời nay luôn mang trên mình sứ mệnh thiêng liêng: giữ gìn bản sắc dân tộc, lan tỏa những giai điệu đẹp và khơi dậy niềm tự hào qua từng thế hệ. Mỗi mảnh đất quê hương, mỗi dấu ấn lịch sử hào hùng cùng sự tri ân dành cho các anh hùng, liệt sĩ và thế hệ đi trước đều được khắc họa sâu sắc qua từng tác phẩm nghệ thuật.

Trải qua 2 nhiệm kỳ hoạt động, dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, APPA vẫn luôn vững vàng, tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy chế của xã hội để từng bước khẳng định chỗ đứng vững chắc.

APPA là tổ chức quản lý tập thể quyền liên quan (CMO), thành lập theo Quyết định số 1813/QĐ-BNV ngày 01/12/2015 của Bộ Nội vụ. Ngay sau chương trình Đại hội, lễ ra mắt Trung tâm Khai thác quyền biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA-CMC) - đơn vị được thành lập theo Quyết định số 0107/QĐ.TLTT-APPA ngày 9/7/2026 của APPA đã chính thức diễn ra.

NSND Thanh Hoa vui mừng khi APPA-CMC được thành lập. Trong chuỗi giá trị âm nhạc, nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp truyền tải tác phẩm đến công chúng bằng tài năng, cảm xúc và dấu ấn riêng. Khi các sản phẩm biểu diễn được khai thác ngày càng rộng rãi trên nền tảng số, sóng truyền hình cũng như trong hoạt động kinh doanh thương mại, việc bảo vệ quyền liên quan của người biểu diễn trở thành yêu cầu cấp thiết.

Quyền của người biểu diễn có phạm vi bảo hộ độc lập với quyền tác giả của nhạc sĩ và quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình. Tuy nhiên, việc tự theo dõi, quản lý và đối soát hoạt động khai thác trên nhiều nền tảng số là thách thức lớn đối với đa số nghệ sĩ.

APPA-CMC ra đời nhằm giải quyết bài toán này trên cơ sở sự ủy quyền hợp pháp. Trung tâm sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu nghệ sĩ và các cuộc biểu diễn, ứng dụng công nghệ để nhận diện, theo dõi việc sử dụng sản phẩm âm nhạc; thực hiện đối soát, cấp phép, thu và phân phối tiền bản quyền minh bạch theo quy định của pháp luật và phạm vi ủy quyền.

Âm nhạc hiện diện rộng khắp trong đời sống kinh tế - xã hội, từ các ứng dụng phát trực tuyến, truyền thông, quảng cáo đến nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở thể thao. Việc khai thác âm nhạc trong các bối cảnh này chạm đến nhiều nhóm quyền khác nhau tùy thuộc vào hình thức và căn cứ pháp lý áp dụng.

APPA-CMC xác định mục tiêu hoạt động không phải là tạo rào cản cho kinh doanh mà là đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân sử dụng âm nhạc. Trung tâm hỗ trợ các đơn vị tìm hiểu quyền liên quan, xác định đúng phạm vi sử dụng, tiếp cận thông tin cấp phép và thực hiện nghĩa vụ pháp lý một cách rõ ràng, thuận tiện.

Việc phân định đúng quyền tác giả, quyền của người biểu diễn và quyền của nhà sản xuất bản ghi sẽ giúp tránh tình trạng chồng chéo, bảo đảm việc thu - trả chi phí bản quyền đúng pháp luật.

Việc thành lập và đưa APPA-CMC đi vào hoạt động thể hiện định hướng xây dựng môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, trong đó quyền của người biểu diễn được tôn trọng xuyên suốt quá trình khai thác thương mại.