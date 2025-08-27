Sự trở lại mạnh mẽ của nữ nghệ sĩ ở tuổi 75

NSND Thanh Hoa gần đây tham gia MV Made in Vietnam của nhóm DTAP cùng Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi. NSND Thanh Hoa thừa nhận khóc vì sung sướng và hạnh phúc khi lần đầu xem MV Made in Vietnam sau khi vừa hoàn thành chuyến công tác tại châu Âu.

Trúc Nhân, NSND Thanh Hoa và Phương Mỹ Chi.

Cũng trong năm 2025, lần đầu tiên trong sự nghiệp, bà ra mắt kênh cá nhân giới thiệu nhiều ca khúc gắn bó với tên tuổi của mình. Đặc biệt, các ca khúc ca ngợi Bác Hồ và tác phẩm ca ngợi quê hương đất nước của NSND Thanh Hoa nhận sự hưởng ứng lớn từ khán giả.

Đặc biệt, ca khúc mới Tôi đã già của nhạc sĩ Vũ Vĩnh Phúc trên chương trình VTV Giai điệu kết nối cũng gây ấn tượng. Bài hát động viên người lớn tuổi "bỏ đi tất cả những ganh đua, đố kỵ và hãy sống cho mình, sống cho ta với niềm tin yêu cuộc sống".

MV "Made in Vietnam":

Nhìn lại 59 năm ca hát với hàng ngàn ca khúc, trong đó có gần 500 bài đơn ca, bà khẳng định với VietNamNet đây là minh chứng cho một chân lý giản dị: "Khi biết yêu thương, biết sống và mang lại cho người khác dù chỉ là niềm vui nho nhỏ, dù cuộc đời có khó khăn, vất vả, chúng ta sẽ gặt hái được tình cảm chân thành và sự trân quý từ mọi người".

Hành trình từ chiến trường đến sân khấu hòa bình

Khi so sánh về cảm xúc hát giữa thời chiến và thời bình dù đều được khán giả ủng hộ, NSND Thanh Hoa kể thời chiến, bà vừa là ca sĩ, vừa là chiến sĩ, phải để lại 2 con nhỏ ở nhà để đi tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Niềm vui và hạnh phúc ngày thống nhất lúc ấy thật ngây ngất, giống như được sống lại, khi đó bà đang ở gần biển Thanh Hải.

Cả dân tộc đã trải qua biết bao mất mát, hy sinh. Nhà nào cũng có người ngã xuống, có những người con ra đi mãi mãi không trở về. Niềm tự hào trong ngày thống nhất đất nước là cảm xúc vỡ òa, là sự thỏa mãn của một khát vọng được ấp ủ quá lâu - khát vọng được sống trong hòa bình, được trở về với gia đình và thấy cả dân tộc không còn cảnh chết chóc, không còn chiến tranh. Cảm giác ấy khác hẳn với bất kỳ niềm vui nào khác trong đời.

Nhan sắc của NSND Thanh Hoa thời thanh xuân.

Còn bây giờ, trong thời bình, khi đất nước đã trải qua nhiều thay đổi, bà nhận thấy sau một cuộc kháng chiến trường kỳ, điều cần được xây dựng và tôn vinh chính là văn hóa.

NSND Thanh Hoa tự hào khi nền nghệ thuật, âm nhạc Việt Nam đang dần khẳng định được giá trị đích thực. Âm sắc dân tộc được giữ gìn, tôn vinh và tái tạo qua nhiều chương trình nghệ thuật. Các bạn trẻ ngày nay biết sáng tạo, kết hợp những yếu tố hiện đại với âm nhạc truyền thống, giúp nguồn cội âm nhạc dân gian được nâng lên và lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Khi được hỏi về ký ức đặc biệt của ngày 2/9, NSND Thanh Hoa chia sẻ với VietNamNet: "Thủa bé, ngày Quốc khánh, tôi rất mong được xem duyệt binh, được nghe tiếng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. Đến bây giờ, lễ kỷ niệm 2/9 hoành tráng và khác xa rất nhiều với những kỷ niệm Quốc khánh năm về trước. Mỗi một khoảnh khắc lịch sử khác nhau nên dấu ấn về lễ kỷ niệm cũng không giống nhau".

Từ những trải nghiệm gần đây, đặc biệt là lễ kỷ niệm Giải phóng miền Nam 30/4, NSND Thanh Hoa khẳng định sự phát triển của Việt Nam "quá nhanh, quá lớn và quá vĩ đại".

3 niềm vui lớn ở tuổi U80

NSND Thanh Hoa và chồng - nghệ sĩ xiếc Tôn Thất Lợi.

Hiện tại, NSND Thanh Hoa đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA). Bà đặc biệt quan tâm đến việc tri ân các nghệ sĩ đã có nhiều cống hiến, đặc biệt từ 70 tuổi trở lên.

Ở tuổi 75, cuộc sống của NSND Thanh Hoa ngập tràn tình yêu thương. Thú vui đầu tiên của bà là được chơi với các cháu. Bà có tổng cộng 9 cháu trai và 1 cháu gái, trong đó có 2 cháu sinh đôi mới 1 tuổi. Thú vui thứ hai của NSND Thanh Hoa là được "làm nũng" con cháu. Trong gia đình, bà gọi mình là "baby bé bỏng được chiều chuộng nhất" khi cuộc sống riêng tư ổn định, chồng con đều yêu chiều.

NSND Thanh Hoa bên các cháu.

Thú vui thứ ba của của NSND Thanh Hoa là chăm sóc sân vườn rộng hơn 700m2. Bà trồng nhiều loại cây nên phải thuê thêm người để ngày chăm sóc, cắt tỉa cây cối, giữ cho vườn được đẹp đẽ mỗi ngày. NSND Thanh Hoa kể đôi khi phát hiện một quả mướp nhỏ bà đã vui mừng gọi cả nhà ra xem.

NSND Thanh Hoa & Hòa Minzy thể hiện Rừng xanh vang tiếng Ta lư (Phương Nam):

Ảnh: Tư liệu FBNV

Video: VMAS, QPVN