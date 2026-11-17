NSND Thanh Hoa xúc động chia sẻ niềm hạnh phúc khi chứng kiến Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh, Đăng Dương, Việt Hoàn - những cô cậu học trò rụt rè năm nào nay đã trở thành những giảng viên thanh nhạc, những ngôi sao lớn.

Lần đầu tiên, 5 giọng ca hàng đầu của dòng nhạc thính phòng, dân gian và cách mạng cùng đứng chung trên một sân khấu lớn, mở ra tham vọng xây dựng thương hiệu concert nhạc đỏ thường niên.

Đêm nhạc Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường diễn ra vào tối 17/1/2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội mang thông điệp giàu tính chiêm nghiệm Thanh xuân đã qua, những bài ca năm ấy vẫn còn ở lại, sự kiện là cuộc hội ngộ lịch sử sau ba thập kỷ làm nghề của năm nghệ sĩ tài danh: Tiến sĩ Anh Thơ, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Lan Anh và ca sĩ Trọng Tấn.

Ý tưởng thực hiện một đêm diễn chung đã được năm nghệ sĩ ấp ủ từ lâu, song phải đến khi ca sĩ Anh Thơ liên tục hối thúc đồng nghiệp "làm ngay kẻo già", dự án mới chính thức thành hình.

Năm cá tính âm nhạc tạo nên một ngôi sao lớn

5 ngôi sao làng nhạc sẽ xuất hiện cùng nhau trong liveshow đặc biệt.

Chia sẻ tại buổi họp báo, ca sĩ Trọng Tấn cho biết nhân duyên lần này hội tụ trọn vẹn nhờ quyết định táo bạo của Anh Thơ khi thành lập công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp cùng các con. Khác với những chương trình ca nhạc tổng hợp thông thường, Lửa tuổi 20 được xây dựng như một concert thực thụ với kịch bản xuyên suốt, tái hiện hành trình 30 năm từ thuở sinh viên U20 chập chững bước vào nghề cho đến khi cả 5 người đều khẳng định được vị thế riêng.

Tại họp báo, ca sĩ Lan Anh bồi hồi nhớ lại những ngày sống cùng ký túc xá, được Anh Thơ nấu cho ăn món cá kho nghệ hay những buổi tối đạp chiếc xe mini Trung Quốc màu đỏ, mặc áo dài chạy show tại các tụ điểm sinh viên với mức cát-sê chỉ vỏn vẹn 50.000 đến 70.000 đồng. Cô cũng nhắc lại kỷ niệm đi nhờ chiếc xe máy Cup 82 của Trọng Tấn – người đầu tiên trong nhóm mua được xe để đi diễn tại 51 Trần Hưng Đạo.

Trong khi đó, "anh cả" Việt Hoàn lại tự nhận mình là "em út" về tuổi nghề bởi mãi đến năm 1997 mới được NSND Lê Dung dìu dắt lên học đại học, sau khi bốn người em đã là những thủ khoa xuất sắc của trường. Dù bước sang ngưỡng tuổi U60, nam ca sĩ vẫn hài hước khẳng định tinh thần của mình chỉ như chàng trai 21 tuổi để hòa nhịp cùng ngọn lửa thanh xuân của đêm nhạc.

Ca sĩ Đăng Dương bày tỏ sự trân trọng đối với tình bạn bền chặt suốt hàng chục năm qua, nhấn mạnh dù mỗi người theo đuổi một nhánh riêng từ nhạc đỏ, dân gian đến thính phòng cổ điển, họ vẫn luôn gặp nhau ở tình yêu mãnh liệt dành cho những ca khúc đi cùng năm tháng.

Đảm nhận vai trò tổng đạo diễn sân khấu, đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết sẽ tiết chế tối đa các kỹ xảo phô trương để nhường trọn không gian cho ban nhạc lớn và giọng hát live của năm nghệ sĩ. Bên cạnh phần âm nhạc, đạo diễn sẽ khéo léo đan cài những màn giao lưu, kể chuyện và tái hiện các kỷ niệm đời thường ngay trên sân khấu nhằm đáp ứng thị hiếu thưởng thức gần gũi của khán giả hiện đại.

Đồng hành về mặt chuyên môn cho đêm diễn là bộ đôi giám đốc âm nhạc Thanh Phương và Lưu Hà An. Nhạc sĩ Thanh Phương chia sẻ bài toán khó nhất của anh là làm sao để 5 giọng ca nội lực, cá tính hòa quyện đầy cảm xúc chứ không biến sân khấu thành một cuộc thi phô diễn kỹ thuật.

Với nhạc sĩ Lưu Hà An, dự án này giống như một "liveshow ước mơ". Anh xúc động nhắc lại bước ngoặt năm 2004, khi bản thân đã rời xa âm nhạc suốt hơn 5 năm và suýt chuyển sang làm đại lý sữa, chính lời mời đến chơi piano tại quán nhạc của NSND Thanh Hoa đã kéo anh trở lại với nghệ thuật.

Có mặt tại sự kiện với tư cách khách mời đặc biệt, NSND Thanh Hoa – người dìu dắt cả năm nghệ sĩ từ những ngày đầu, không giấu được niềm tự hào. Bà xúc động chia sẻ niềm hạnh phúc khi chứng kiến những cô cậu học trò rụt rè năm nào nay đã trở thành những giảng viên thanh nhạc, những ngôi sao lớn góp phần bảo tồn và lan tỏa di sản âm nhạc cách mạng, lịch sử Việt Nam.

Khát vọng trẻ hóa và định hình thương hiệu concert nhạc đỏ thường niên

Giữa bối cảnh thị trường giải trí sôi động với nhiều xu hướng mới, sự bắt tay của năm nghệ sĩ hàng đầu dòng nhạc chính thống mang đến một tín hiệu đầy sức nặng.

NSND Thanh Hoa vui mừng hội ngộ những ngôi sao mà bà từng dìu dắt.

Lấy cảm hứng từ sức lan tỏa mạnh mẽ của các đại nhạc hội mang tầm vóc quốc gia thời gian qua, nơi hàng vạn bạn trẻ cùng hòa giọng trong những giai điệu tự hào về Tổ quốc, ban tổ chức xác định Lửa tuổi 20 sẽ không dừng lại ở một đêm diễn đơn lẻ. Chương trình hướng tới mục tiêu dài hơi là trở thành một thương hiệu concert nhạc đỏ thường niên. Mỗi mùa diễn sẽ khai thác một lát cắt riêng về lịch sử, quê hương và con người Việt Nam, tạo nên cuộc đối thoại nghệ thuật xuyên thế hệ để đưa di sản âm nhạc cách mạng đến gần hơn với công chúng trẻ.

Theo ca sĩ Anh Thơ, tên gọi Lửa tuổi 20 gợi nhắc về thuở ban đầu đầy nhiệt huyết khi các nghệ sĩ trẻ bước lên sân khấu với tất cả niềm tin và đam mê. Thời gian có thể làm thay đổi diện mạo, nhưng ngọn lửa nghề được thắp lên từ tuổi đôi mươi vẫn vẹn nguyên trong từng câu hát. Với sự cộng hưởng của năm giọng ca vàng, đêm nhạc được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, nơi những giai điệu về người mẹ, người lính và quê hương đất nước tiếp tục ngân vang, kết nối ký ức thanh xuân với cảm xúc của thời đại mới.

Ảnh: BTC; Video: T.Lê