Sao Việt 27/10/2026:

Vân Dung và con trai nhảy hài hước

Video nghệ sĩ Vân Dung nhảy cùng con trai - diễn viên Long Vũ đang gây sốt trên mạng xã hội. Trong video, mẹ con Vân Dung mặc trang phục đồng điệu, nhảy hài hước trên nền nhạc bài Khúc tình nồng. Vẻ ngoài trẻ trung cùng vũ đạo gãy gọn của "Táo Y Tế" một thời thu hút gần 22.000 lượt thích cùng hàng trăm lời khen từ đồng nghiệp, khán giả.

Sau nhiều năm hoạt động ở thị trường miền Bắc, nữ nghệ sĩ gạo cội trở thành làn gió mới của thị trường điện ảnh phía Nam khi liên tiếp góp mặt trong loạt phim "trăm tỷ" như: Quỷ cẩu - 109 tỷ, Quỷ nhập tràng - 150 tỷ, Quỷ nhập tràng 2 - 143 tỷ. Phim mới Án mạng karaoke cũng đang trên đà doanh thu khả quan. Chị yên lòng, hãnh diện khi con trai Long Vũ nối nghiệp mẹ, trở thành diễn viên.

Vân Dung và con trai nhảy hài hước

Phan Như Thảo ca ngợi chồng đại gia

Người mẫu Phan Như Thảo gây chú ý khi đăng bài ca ngợi ông xã - đại gia Đức An: "Tôi đang dựa rất nhiều vào chồng mình. Anh ấy là một chỗ dựa to lớn về mọi thứ. Anh ấy bao dung, chăm sóc, thấu hiểu và thật không dám nghĩ nếu không có anh An chắc tôi sẽ vất vả lắm".

Dù vậy, cô khẳng định mình đã có sự nghiệp riêng thành công trước khi lấy chồng nên không cần chứng minh thêm.

Trong bài viết, Phan Như Thảo còn khéo léo khoe cuộc sống hạnh phúc bên doanh nhân Đức An. Cựu mẫu kể mỗi ngày đi làm về nhà luôn có anh đợi và nấu sẵn bữa tối với các món ngon cô yêu thích. Bên nhau nhiều năm, Phan Như Thảo vẫn thấy chồng điển trai, tinh tế.

"Tôi ra đường có thể 'gấu' với bất cứ ai nhưng về nhà thấy mặt chồng là bắt đầu thành mèo ngay, cực dễ khóc", người đẹp viết.

Phan Như Thảo mê mẩn chồng đại gia.

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Tú Liên

Ảnh, clip: FBNV