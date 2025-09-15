Live concert Dương Thụ - Bài hát thu về sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào ngày 4/11. Đây là câu chuyện âm nhạc nhiều cảm xúc, được nhạc sĩ Dương Thụ gửi gắm như một hành trình của ký ức và những khát vọng xanh trong.

Nhạc sĩ Dương Thụ cho biết, Bài hát thu về vốn nằm trong tổ khúc bốn mùa, nhưng không đồng nghĩa với việc âm nhạc phải gói gọn trong miêu tả xuân-hạ-thu-đông. Với ông, bốn mùa chỉ là không gian để vang lên những tình cảm, những tốc độ âm nhạc khác nhau: "Tôi mạnh dạn chọn mùa thu làm tựa đề, nhưng không có nghĩa cả đêm nhạc đều xoay quanh mùa thu, đó chỉ là một cái cớ".

So sánh các mùa, ông chia sẻ: "Khác với mùa hè dữ dội đầy giông bão, mùa thu trong tôi là sự trong lành, nơi phù sa đã lắng lại, bầu trời xanh thẳm, nhẹ nhàng. Ở tuổi này, tôi chỉ mơ được nhìn thấy một bầu trời xanh trong và lắng đọng, chứ không phải những điều gì quá ghê gớm".

Nhạc sĩ Dương Thụ.

Chính vì vậy, chương trình sẽ mở đầu bằng Bài hát thu về và khép lại bằng Ký ức ngày xanh. Nhạc sĩ nhấn mạnh: "Cuộc đời dẫu nhiều khổ đau, trong ký ức tôi vẫn giữ những ngày xanh rất đẹp. Hãy sống với ký ức đẹp ấy, chứ đừng dằn vặt mãi trong khổ đau bởi khi ấy cuộc sống mất hết ý nghĩa".

Nỗi buồn trong âm nhạc của Dương Thụ không phải là tuyệt vọng, mà là nỗi buồn mạnh mẽ. "Cuộc đời có nhiều đau khổ, thì càng phải làm cho nó bừng sáng lên, reo lên như cách Thanh Lam hát: Cho em một ngày, một ngày thôi…”, nhạc sĩ bày tỏ.

Dương Thụ thừa nhận thích nghe Thanh Lam hát nhạc của mình bởi cách hát tha thiết, đầy năng lượng, giống như tinh thần ông gửi gắm trong các tác phẩm.

Với concert lần này, bên cạnh nhạc sĩ Hoài Sa, Dương Thụ còn có thêm những "người cháu mới": Nguyễn Phú Sơn - đang học ở Đức, đảm nhận phối khí và chỉ huy dàn nhạc; cùng cello Bùi Hà Miên và piano Lưu Đức Anh.

"Ê-kíp lựa chọn là những người tốt nhất đối với tôi, thể hiện sự trân trọng tri ân tới khán giả - những người đã ủng hộ chúng tôi", nhạc sĩ chia sẻ.

Với NSND Thanh Lam, nhạc sĩ Dương Thụ là cả một thời tuổi trẻ.

Tại họp báo, NSND Thanh Lam chia sẻ câu chuyện thú vị, đó là một ca khúc của Dương Thụ mà cô "chịu thua".

"Bài Họa mi hót trong mưa, đoạn đầu tôi còn hát được, nhưng đến đoạn cuối đành nhường cho Khánh Linh. Đó là bài hát duy nhất tôi không thể chinh phục" - Thanh Lam cười.

Với cô, nhạc sĩ Dương Thụ là cả một thời tuổi trẻ. Khi mới vào Sài Gòn, chính ông đã đưa Thanh Lam đi thu âm bài Em đi qua tôi. Dẫu từng có lúc căng thẳng vì sự khác biệt trong phong cách bởi Dương Thụ viết nhạc giàu tiết tấu, trong khi Thanh Lam quen hát kiểu rock, nhưng cuối cùng họ đã tìm được sự đồng điệu.

Nhạc sĩ Dương Thụ cũng từng thừa nhận có lúc muốn "đuổi" Thanh Lam khỏi phòng thu và từng bực với Mỹ Linh khi hát chưa đúng ý mình. Nhưng rồi, những bất đồng đó lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ, làm nên mối gắn bó đặc biệt giữa ông và các diva để có "gia đình âm nhạc" đúng nghĩa.

Với Thanh Lam, Dương Thụ không chỉ là người nhạc sĩ mà còn là người thân ruột thịt. Cô bộc bạch: "Tôi như người con trong gia đình. Chú Dương Thụ mời thì tôi hát. Được hát Cho em một ngày cùng Orange hay những bản tình ca khác trong đêm nhạc này là niềm hạnh phúc".

Ngoài Thanh Lam, đêm nhạc sẽ quy tụ những giọng ca đã đồng hành lâu dài cùng âm nhạc của Dương Thụ như: Hồng Nhung, Thanh Lam, Bằng Kiều, Tấn Minh, Khánh Linh, Đào Tố Loan, Orange...

Ảnh: BTC