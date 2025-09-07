Cố nhạc sĩ Phú Quang.

Khát vọng - chủ đề đêm nhạc Phú Quang năm 2025 tái hiện lại không gian âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang mà trong đó mỗi mảng màu đều được chăm chút, phối khí mới mẻ, với mục đích để âm nhạc của ông có thể lan tỏa trọn vẹn, sâu và rộng nhất.

Chương trình với quy mô dàn nhạc lớn với sự góp mặt của các giọng ca đã từng thân thuộc với những đêm nhạc Phú Quang suốt bao năm qua như: Thanh Lam, Tùng Dương, Ngọc Anh, Đào Mác và Tuấn Hiệp....

Tùng Dương.

Những nghệ sĩ solist hàng đầu như NSND Bùi Công Duy - con rể của nhạc sĩ Phú Quang, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghệ sĩ piano Trần Minh Tuấn dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Trần Nhật Minh cũng sẽ tham gia chương trình. Trinh Hương - con gái cố nhạc sĩ sẽ đảm nhiệm vai trò Chỉ đạo nghệ thuật và nghệ sĩ biểu diễn piano trong Khát vọng.

Khát vọng hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm âm nhạc toàn diện: cổ điển mà vẫn đương đại, quen thuộc mà vẫn mới mẻ.