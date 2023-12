{"article":{"id":"2224485","title":"Siu Black, Tùng Dương mê hoặc khán giả trong đêm nhạc Phú Quang","description":"Siu Black, Tùng Dương có màn trình diễn máu lửa và nhiều cảm xúc trong những tình khúc nổi tiếng của Phú Quang.","contentObject":"<p>Tối 7/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đêm nhạc <em>Những mảnh hồi ức chợt hiện</em> diễn ra tưởng nhớ tròn 2 năm ngày nhạc sĩ Phú Quang rời xa cõi tạm. </p>

<p><em>Những mảnh hồi ức chợt hiện</em> lấy cảm hứng từ tựa sách hồi ký xuất bản năm 2016 của ông. Chương trình kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, bên cạnh những ca khúc quen thuộc, hơn phân nửa âm nhạc của <em>Những mảnh hồi ức chợt hiện</em> là những ca khúc ít phổ biến của Phú Quang được dịp sống lại, giới thiệu đến khán giả yêu nhạc. </p>

<p>Không gian âm nhạc Phú Quang được mở đầu với liên khúc quen thuộc như: <em>Mơ về nơi xa lắm, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Điều giản dị</em> đến từ dàn ca sĩ tham gia chương trình.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a9924-404.jpg?width=768&s=-TyYuwaMzCQ7ZPjknrKwsw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a9924-404.jpg?width=1024&s=1wMtb76Be_k_7vV_7JILlA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a9924-404.jpg?width=0&s=vIJKzpBHCxyok-hKvwSLow\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a9924-404.jpg?width=768&s=-TyYuwaMzCQ7ZPjknrKwsw\" alt=\"1j5a9924.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a9924-404.jpg?width=260&s=QjA42kuJLxodqR169BtNWQ\"></picture>

<figcaption>Ca sĩ Tấn Minh </figcaption>

</figure>

<p>Vẫn cách hát như thủ thỉ, kể chuyện, ca sĩ Tấn Minh hát <em>Hà Nội ngày trở về, Nỗi nhớ mùa đông, Một dại khờ một tôi, Biển nỗi nhớ và em.</em> Trong tiết trời Hà Nội của những ngày chạm đông, Tấn Minh đốn tim người nghe bởi chất giọng da diết, ngọt ngào, cảm xúc chạm đến khán giả trong từng nốt nhạc.</p>

<p>Nhạc sĩ Phú Quang phát hiện giọng hát Tấn Minh từ những năm đầu thập niên 1990 và kể từ đó anh gắn bó với các nhạc phẩm của ông. Trong mắt bạn bè đồng nghiệp, Tấn Minh là người được nhạc sĩ <a href=\"https://vietnamnet.vn/phu-quang-tag10851444630939261583.html\">Phú Quang</a> cưng nhất.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0675-405.jpg?width=768&s=1TxEMtW0R_lQB3br7GXPWQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0675-405.jpg?width=1024&s=iU8ww5wOO0-jFhU7umqjSQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0675-405.jpg?width=0&s=L-KWjNdFiTT7X4GltZb7Xg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0675-405.jpg?width=768&s=1TxEMtW0R_lQB3br7GXPWQ\" alt=\"1j5a0675.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0675-405.jpg?width=260&s=9UtgP7PkBZf25VLCqLfWIA\"></picture>

<figcaption>Diva Hà Trần </figcaption>

</figure>

<p>Hà Trần sau 20 năm mới hát trong đêm nhạc Phú Quang nhưng nữ diva không hát những ca khúc quen thuộc. Cô hát các ca khúc ít phổ biến là N<em>hững ngày ta yêu nhau, Mùa thu và em, Chuyện bình thường cuối cùng, Nỗi buồn </em>và song ca cùng Tấn Minh bài<em> Mây xưa.</em></p>

<p>Trở lại đêm nhạc Phú Quang, Hà Trần không khỏi xúc động: “Tôi được tham gia hát nhạc chú Quang từ những ngày còn học tại Nhạc viện Hà Nội, lúc đó tôi khoảng tuổi hai mươi. Lần đầu tiên trình diễn cho chú Quang cũng là ở sân khấu Nhà hát Lớn. Sau này khi tôi qua Mỹ, nhạc sĩ Phú Quang cũng gọi tôi. Tuy nhiên chưa có một dịp nào vì không thể sắp xếp được thời gian, hôm nay có mặt tại đây tôi vô cùng xúc động”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a9994-406.jpg?width=768&s=OPpQWxsIKIs_i5I1PPggSw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a9994-406.jpg?width=1024&s=fVlK6EGXBoG_v6DvYzB2Nw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a9994-406.jpg?width=0&s=GQnSk2lmnXeRm6s9wPR2pQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a9994-406.jpg?width=768&s=OPpQWxsIKIs_i5I1PPggSw\" alt=\"1j5a9994.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a9994-406.jpg?width=260&s=mXPz_P3CD7zQXOL3xMTZ2g\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Cũng bởi hát những ca khúc ít phổ biến và ít có dịp ôn luyện mà Hà Trần hát có phần “lợn cợn” và chưa chạm như mỗi khi Hà Trần thổn thức với nhạc Đỗ Bảo, Trần Tiến. Mãi cho đến khi hát <em>Nỗi buồn</em> thì Trần Thu Hà mới thật sự chạm đến miền âm nhạc Phú Quang. Bởi mỗi lời hát của Hà Trần như buồn thấu tim, phô diễn được hết màu giọng đẹp và kỹ thuật của một diva.</p>

<p>Nữ ca sĩ phân trần: “Chưa bao giờ tôi được nghe bài hát này, ngoài khi mà tập chương trình được gia đình cho xem một bản video của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Có lẽ đây là một trong những bài rất ít phổ biến của nhạc sĩ Phú Quang tuy nhiên lại là bài hát có giai điệu đẹp, đáng yêu. Nó gợi cho Thu Hà nhớ về <em>Điều giản dị </em>của ông cũng với giai điệu âm trưởng trong sáng, câu chuyện tình rất đáng yêu”, Hà Trần giãi bày.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0074-407.jpg?width=768&s=qG8IroepamzwC0XGPRAbcg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0074-407.jpg?width=1024&s=2LSiy7pUjPz-7XmdrcJoEQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0074-407.jpg?width=0&s=E823SP2jyyoOd_FMXJPOFg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0074-407.jpg?width=768&s=qG8IroepamzwC0XGPRAbcg\" alt=\"1j5a0074.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0074-407.jpg?width=260&s=pT0mbfJr_218RwT1qegDjA\"></picture>

<figcaption>Hà Trần song ca với Tấn Minh. </figcaption>

</figure>

<p>Trong ký ức của Hà Trần, nhạc sĩ Phú Quang là một người chú khó tính và nghiêm khắc. “Tôi quan sát nhạc sĩ Phú Quang khi làm việc với ca sĩ. Chú thường rất nghiêm khắc, nghiêm khắc theo kiểu hơi đanh đá nhưng lời chú nói không sai và không ai cãi được cả”, nữ ca sĩ chia sẻ.</p>

<p>Tiếp lời của Trần Thu Hà, Tấn Minh chia sẻ: “ Tôi cảm ơn rất nhiều bởi sự nghiêm khắc và rất đáng giá như Hà Trần vừa nói. Điều đó làm cho Tấn Minh rất trưởng thành trong âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang. Tôi có niềm tin tuyệt đối ở mỗi sản phẩm khi ra mắt. Đó là cái giá nhận được sau những lần bị mắng mỏ, nói không không ra gì từ chú Phú Quang”.</p>

<p>Hà Trần và Tấn Minh song ca <em>Mây xưa</em>, một ca khúc đã gắn với Trần Thu Hà của một thời xa quá, khi đó Hà Trần có dịp thu thanh cùng Bằng Kiều. Hà Trần và Tấn Minh gắn bó với nhau từ thời mới đi hát, đều có chất giọng trời phú và kỹ thuật, thấu hiểu nhau cả trong âm nhạc và đời sống nên dễ dàng đồng điệu trong ca khúc <em>Mây xưa.</em></p>

<p>Trong không gian đêm nhạc Phú Quang, bản hoà tấu piano và violin <em>Tình yêu của biển</em> đến từ con gái ông là nghệ sĩ Trinh Hương và con rể Bùi Công Duy được ngân lên. Bản hoà tấu như một nỗi nhớ dành cho người mẹ thứ hai, nghệ sĩ flute Hồng Nhung, cũng là vợ của nhạc sĩ Phú Quang. </p>

<p>“Đây là một bản nhạc quá nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của mẹ Nhung và bố Quang. Năm nay mẹ cũng theo chân bố ra đi. Nhân đêm nhạc này, bản nhạc cất lên như những lời tri ân mà tình yêu thương bố mẹ đã dành cho chúng tôi và muốn thể hiện lại nó bằng cảm xúc riêng, một cách mới lạ”, Trinh Hương xúc động chia sẻ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0248-408.jpg?width=768&s=_tZhC3ljNfw7OJyKIba6Iw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0248-408.jpg?width=1024&s=CBWXXbqwS-Oxtt1KBFzuEw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0248-408.jpg?width=0&s=xFIjUunPWCR_iGW6yiTysg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0248-408.jpg?width=768&s=_tZhC3ljNfw7OJyKIba6Iw\" alt=\"1j5a0248.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0248-408.jpg?width=260&s=MIic51IxSo8mg0motIUd6g\"></picture>

<figcaption>Con gái Trinh Hương và con rể Bùi Công Duy song tấu trong đêm nhạc Phú Quang. </figcaption>

</figure>

<p><em>Những mảnh hồi ức chợt hiện</em> thật đặc biệt khi có sự góp mặt của Siu Black. Siu Black đốt cháy sân khấu với 2 ca khúc<em>: Rock buồn, Đâu phải bởi mùa thu. </em>Không ai nghĩ Siu Black hát nhạc Phú Quang lại hợp tai đến như thế. Có lẽ chị đã thể hiện đúng tinh thần như một nét tính cách dữ dội trong con người và âm nhạc của Phú Quang.</p>

<p>“Tôi từng nghĩ mình không hợp hát những bài hát của nhạc sĩ Phú Quang. Nhưng khi anh Quang mời tôi diễn một chương trình tại Đà Nẵng, không có bài nào Siu hát nhạc Phú Quang hết. Anh Quang có nói Siu cứ hát nhạc của anh Nguyễn Cường. Sau đó anh Quang bảo: <em>Có một bài anh nghĩ em hát sẽ hợp, nếu như em muốn hát. </em></p>

<p>Nhưng lúc đó tôi không tin vì thay đổi cách hát và thay đổi nhạc, không tin bản thân mình. Sau đó anh Phú Quang nhờ ca sĩ Mỹ Linh tập cho tôi bài <em>Đâu phải bởi mùa thu. </em>Siu Black nhớ đêm diễn tại Đà Nẵng hát nhạc Phú Quang nhận được rất nhiều sự hưởng ứng.” Siu Black chia sẻ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0484-409.jpg?width=768&s=JJMvrTFeTD4hwwHGOBVGzA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0484-409.jpg?width=1024&s=DAC_Ie-K5LjM_M6mLvZ17A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0484-409.jpg?width=0&s=iJ6syPrmH_IWSDBnBpuHqw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0484-409.jpg?width=768&s=JJMvrTFeTD4hwwHGOBVGzA\" alt=\"1j5a0484.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0484-409.jpg?width=260&s=aWTWsgatNCpnTUyzNlhfow\"></picture>

<figcaption>Siu Black</figcaption>

</figure>

<p><strong>Tiết mục của Siu Black</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UV1M.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"></figure>

<p>Bên cạnh những giọng hát tên tuổi, sự xuất hiện của Đào Mác với một loạt ca khúc như: <em>Ngày Mai. Dịu dàng ơi, Dạ khúc, Phía tối tâm hồn tôi </em>mang đến sự mới mẻ cho chương trình<em>. </em>Đào Mác với giọng hát dày, nội lực được nhiều khán giả yêu thích.</p>

<p>Dấu ấn đêm nhạc đầu tiên <em>Những mảnh hồi ức chợt hiện</em> là phần thể hiện của Tùng Dương. Anh hát những bài quen thuộc: <em>Hư ảo, Mẹ, Khúc mùa thu, Em ơi Hà Nội Phố.</em></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hhkd4768-410.jpg?width=768&s=Vmp2jVF_yiayxybtLaGtcg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hhkd4768-410.jpg?width=1024&s=o-QFeKFCWSlDigegTEzGXQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hhkd4768-410.jpg?width=0&s=9LhxmYpPJ_Mf3rZ_lHzY-A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hhkd4768-410.jpg?width=768&s=Vmp2jVF_yiayxybtLaGtcg\" alt=\"hhkd4768.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hhkd4768-410.jpg?width=260&s=xqmCLAZh4jDA3Ir1_UMNKg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Tùng Dương nhớ lại: “Tùng Dương chọn bài hát đầu tiên thể hiện là <em>Hư ảo</em>, bài hát gắn liền với câu chuyện của 2 chú cháu. Lúc mời tôi hát, chú có nói: <em>Chú lo lắm! Cháu và Thanh Lam hai đứa điên lắm. Nếu mà lên sân khấu điên thế thì ra nhạc ông Nguyễn Cường, ông Phó Đức Phương rồi, không ra nhạc chú.</em> Suy nghĩ một lúc chú mới nói: <em>Tuy nhiên có một bài rất ma mị, rất điên mà hợp với cháu</em>. Cứ như vậy hai chú cháu tập bài hát <em>Hư ảo.</em> Khi tôi hát xong bài hát này, nhạc sĩ Phú Quang vốn là người rất kiệm lời khen, nhận xét: Hôm nay hát rất vừa, không điên, cho 9,5 điểm\". </p>

<p>Tùng Dương có lẽ chẳng cần phải điên mới hay, bởi đêm nhạc Phú Quang Tùng Dương tiết chế nhưng lại có phần thăng hoa hơn khi hát <em>Mẹ </em>hay <em>Khúc mùa thu.</em> Anh hát có những khoảng lặng ngắt nghỉ, lấy hơi đắt giá, khiến khán giả không ít người vội lau đi giọt nước mắt lăn dài.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0916-411.jpg?width=768&s=rUapZKjsExEYwGRcUga0IQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0916-411.jpg?width=1024&s=KH3QeQjvXvEqFWiF9OkGMg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0916-411.jpg?width=0&s=iqpNcjnEj7sp2vt_S1FVxw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0916-411.jpg?width=768&s=rUapZKjsExEYwGRcUga0IQ\" alt=\"1j5a0916.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/1j5a0916-411.jpg?width=260&s=XKNA97QjoDB2reeelGh3nw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Hát bài <em>Mẹ, </em>Tùng Dương nhớ lạ: “Mười mấy năm trước bên cây đàn piano trên sân khấu Nhà hát Lớn, nhạc sĩ phú Quang ngồi đệm đàn cho Tùng Dương hát bài <em>Mẹ </em>ông viết nhạc trên bài thơ của Hồng Thanh Quang. Tôi hát xong, ông không giấu nổi những giọt nước mắt của mình. Khi nhận được bài hát của nhạc sĩ Phú Quang tôi có gặp nhà thơ Hồng Thanh Quang hỏi: <em>Anh ơi! Mẹ là người đàn bà đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội.</em> <em>Chữ 'phản bội' dữ dội quá. </em>Anh Quang nói: <em>Em ơi! Dữ dội và mạnh mẽ mới là đàn bà, nếu mà phụ nữ phản bội đàn ông chỉ có chết thôi\".</em></p>

<p>Giống như cách Tùng Dương nói “Âm nhạc của Phú Quang luôn là tinh hoa của Hà Nội”, có lẽ âm nhạc Phú Quang sẽ sống mãi trong lòng khán giả, chỉ cần ngân lên:<em> Em ơi Hà Nội phố c</em>ũng khiến chúng ta thấy một tình yêu bất diệt về Hà Nội, tình yêu chúng ta dành cho nhau và cho nhạc sĩ Phú Quang.</p>

<p>Đêm nhạc thứ 2 của <em>Những mảnh hồi ức chợt hiện</em> sẽ tiếp tục đến với khán giả Hà Nội tối 8/12 tại Nhà hát Lớn. </p>

<p><strong>Tiết mục của Tùng Dương</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\">

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UV12.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"></iframe></figure>

</figure>

<p><strong>Ảnh, clip: Hoà Nguyễn</strong></p>

