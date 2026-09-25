Tối 24/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc Trẩy hội trăng rằm. Chương trình do Chi hội Nữ trí thức khối Văn hóa nghệ thuật (Hội Nữ trí thức Việt Nam) tổ chức, là lời tri ân và gửi tình yêu thương tới các em thiếu nhi, đặc biệt là con em các gia đình thương binh, liệt sĩ.

NSND Lệ Ngọc - Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức khối Văn hóa nghệ thuật - Trưởng BTC chia sẻ: "Trung Thu không chỉ là ngày hội của trẻ em mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam trở về với những giá trị đẹp đẽ của dân tộc. Nếu chúng ta có thể gieo vào tuổi thơ của đứa trẻ một câu chuyện về lòng biết ơn, một bài hát về quê hương... là đã góp một phần để truyền thống không bị lãng quên".

NSND Thanh Ngoan trẻ trung, 'quẩy' tưng bừng trên sân khấu.

Điểm nhấn làm nên sự khác biệt và bùng nổ cảm xúc cho Trẩy hội trăng rằm chính là sự đan xen giữa nét đẹp truyền thống và hơi thở hiện đại, nơi các nghệ sĩ lớn đã hết mình cháy trên sân khấu vì các thiên thần nhỏ.

Nhiều người thường hoài nghi chèo xẩm cổ truyền khó tiếp cận với thiếu nhi. Thế nhưng, bằng sự táo bạo của đạo diễn - ca sĩ Như Khôi và nhiệt huyết rực cháy của NSND Thanh Ngoan đã khiến khán phòng phải "nhún nhảy" theo điệu hát sôi động Vui Tết Trung thu. Ở tuổi 60, nữ nghệ sĩ "quẩy" tưng bừng trên sân khấu cùng các em nhỏ.

Tiết mục xiếc khiến khán giả nhiều lần "thót tim".

Không khí tiếp tục được đẩy lên cao trào với tiết mục tạo hình trên đôi giày trượt do NSƯT Quốc Đông và NSƯT Khánh Vân (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) biểu diễn, NSND Tâm Chính dàn dựng.

Những động tác kỹ thuật khó, những cú xoay người trên bàn xoay chao đảo khiến khán giả dưới hội trường liên tục "thót tim" rồi vỡ òa trong những tràng pháo tay giòn giã không ngớt. Đó là cảm xúc thán phục trước sự hy sinh và tài năng của các nghệ sĩ xiếc.

Sẽ thiếu đi sự trọn vẹn nếu Trung thu vắng bóng những tiếng cười. Sự xuất hiện của nghệ sĩ Vân Dung cùng diễn viên Thanh Hòa trong tiểu phẩm hài kịch Phù thủy duyên dáng, dí dỏm biến sân khấu thành một thế giới thần tiên đầy tiếng cười.

Chương trình còn rực rỡ sắc màu với giọng ca trong trẻo của các tài năng nhí như Quán quân Giọng hát Việt nhí Trịnh Nguyễn Hồng Minh với ca khúc Em đi xem hội trăng rằm, Giấc mơ và Quán quân Kiều Minh Tâm với giai điệu sôi động của Rock vầng trăng. Tiết mục Ý nghĩa Trung thu tái hiện sinh động thế giới tuổi thơ qua hình tượng chị Hằng (diễn viên Minh Châu), chú Cuội (ca sĩ Hoài Nam) và Thần Nông (NSƯT Sơn Hài).

Trích đoạn phần diễn của nghệ sĩ Vân Dung:

Ngoài các tiết mục nghệ thuật, Trẩy hội trăng rằm trao những món quà tình nghĩa được trao tận tay 40 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, gieo vào lòng các em hạt mầm ấm áp của sự sẻ chia và lòng tự hào.

Ảnh: BTC

Clip: T.Lê