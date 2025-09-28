Tin sao Việt: NSND Thu Hà là một trong những mỹ nhân màn ảnh của thập niên 1990, ở tuổi U60, nữ nghệ sĩ vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung.

Hoa hậu Ngô Phương Lan cùng con gái đi đạp vịt cuối tuần.

NSND Minh Châu du lịch Mỹ.

MC Tuấn Tú diện trang phục bảnh bao dự sự kiện.

Nghệ sĩ hài Chiến Thắng đăng ảnh đi công tác Mỹ với NSƯT Quang Thắng. Anh hài hước cho biết phải xách túi ni-lông để "tưởng mình nghèo đỡ bị cướp".

Ca sĩ Dương Triệu Vũ mừng vì gặp đàn em thân thiết Ngọc Thanh Tâm ở California, Mỹ.

Đoan Trang tạo dáng trong khung cảnh hoàng hôn ở Nashville, bang Tennessee, Mỹ.

Vợ chồng Đăng Khôi chụp ảnh tình cảm ở hậu trường một đêm nhạc tại TPHCM.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ngủ gục trong lúc máy bay đến trễ.

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền đăng ảnh đại gia đình ba thế hệ, mừng sinh nhật lần thứ 83 của bố cô.

Vợ NSND Công Lý đăng ảnh dự sự kiện, bạn bè không tiếc lời khen ngợi bởi sự trẻ trung.

Thanh Lam cùng các con cháu dạo chơi, chụp ảnh kỷ niệm trên bến cảng Sydney.

Ảnh: FBNV