NSND Thu Hà bắt đầu nổi tiếng từ phim Đêm hội Long Trì và Lá ngọc cành vàng từng gây chấn động màn ảnh khi ra mắt năm 1989. Chị là nghệ sĩ phía Bắc duy nhất gây sốt trong thời kỳ phim mì ăn liền thập niên 1990 bên cạnh Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh... Nhờ nhan sắc nổi bật, chị cũng là một trong những nữ hoàng ảnh lịch hơn 30 năm trước.

Sau Trạm cứu hộ trái tim, 2 năm qua NSND Thu Hà vắng bóng trên màn ảnh nhưng nhan sắc thì vẫn vậy. Ở tuổi 57, chị vẫn giữ được nét tươi trẻ, thân hình gọn gàng dường như chỉ có dấu vết duy nhất của thời gian ở nếp nhăn trên khoé mắt.

Hình ảnh mới nhất của NSND Thu Hà. Ảnh: Quỳnh An

NSND Thu Hà không nhận phim nhiều, đã quay lại phải để lại dấu ấn cho khán giả với một hình ảnh khác. Nữ diễn viên nói nếu cứ đi theo đường mòn đương nhiên sẽ không để lại ấn tượng gì. "Hoặc là thôi không làm nữa hoặc đã quay trở lại phải để lại điều gì đó. Tôi cũng run và hồi hộp mỗi khi trở lại với một vai diễn mới chứ chưa nói gì đến việc mình đã ngơi nghỉ một quãng thời gian khá lâu. Khi quay trở lại, tôi gặp lại các anh chị xem ngày xưa từng làm với nhau, được các em - các cháu hỗ trợ.

Đạo diễn cũng liều khi giao cho tôi những vai khó với chính bản thân Thu Hà trong khi nếu giao cho người khác họ đóng dễ dàng hơn. Người nghệ sĩ luôn muốn tìm ra một hướng mới nhưng nhiều lúc tôi thấy khó khăn tới mức muốn buông nhưng vẫn cố gắng hết sức. Tất nhiên đạo diễn quá giỏi và anh em trong đoàn hỗ trợ hết sức nhưng tính tôi lại như rùa, diễn tới bao giờ ra được vai thì thôi", NSND Thu Hà chia sẻ với VietNamNet.

Nhan sắc tuổi U60 của nữ nghệ sĩ.

NSND Thu Hà cho biết chị mới chơi TikTok được 2 năm nay và thi thoảng thấy hình ảnh thời trẻ của mình được các bạn trẻ chia sẻ lại. "Có bạn nói sao ngày xưa cô đẹp thế (cười). Giờ đẹp theo kiểu lớn tuổi rồi và tôi cố gắng để giữ nét đẹp đó", NSND Thu Hà nói.

Nói về cách giữ gìn nhan sắc, NSND Thu Hà cũng không quá cầu kỳ để ép bản thân. "Tôi ăn uống có lựa chọn chứ không ăn kiêng. Thể dục tôi cũng chọn cách đơn giản và bền bỉ. Tôi cũng chọn cách làm đẹp nào ít tốn tiền và hiệu quả nhất bởi cái gì thoải mái nhất sẽ không áp lực. Cũng có thể vì tôi không phải người có quá nhiều điều kiện để chăm sóc bản thân theo cách bài bản, khoa học. Tôi không có bí quyết gì mà theo chủ nghĩa tự nhiên nên thường lựa chọn cái gì vừa sức mình và yêu thích nó", nghệ sĩ tiết lộ.

NSND Thu Hà tại lễ trao giải Cánh diều vàng giữa tháng 1/2026.

Chị thấy thế nào trước nhận xét NSND Thu Hà U60 vẫn trẻ đẹp và dường như thời gian đã bỏ quên? Chị có áp lực khi giữ hình ảnh? Trước những câu hỏi này, nữ diễn viên nói luôn hướng theo tự nhiên nên không thấy áp lực và luôn nhìn về tuổi thanh xuân một cách ý nghĩa nhất.

"Tuổi tác là không tránh khỏi nên mình hãy khám phá thời gian tới như thế nào vì mỗi tuổi sẽ có nét đẹp khác nhau. Tuổi thanh xuân ai cũng tiếc nhưng tôi vui vì mọi người động viên và nhận được những lời khen ở thời điểm hiện tại.

Đời thường, không ai nghĩ NSND Thu Hà sắp nghỉ hưu.

Là người của công chúng nên từ ngày đầu khi đóng phim và nổi tiếng tôi đã xác định những gì phải đối mặt nên chọn cách sống như những người bình thường. Đương nhiên sẽ có nhiều đôi mắt nhìn vào, để ý nhưng tôi không bao giờ cho rằng hình ảnh có gì ghê gớm trong mắt mọi người. Vì đã xác định như vậy nên tôi không thấy áp lực", chị nói.

NSND Thu Hà có cảm giác lạ khi nghĩ tới việc sắp về hưu bởi từng thấy các bạn hơn mình vài tuổi hụt hẫng trước giai đoạn này. Tuy nhiên với nghệ sĩ như chị sẽ làm việc tới khi nào không còn đủ sức khoẻ nữa. Từ khi có con đầu lòng chị đã xác định vai nào hợp, việc nào vui thì làm còn không bằng lòng với việc ở nhà.

Nhan sắc bị thời gian bỏ quên.

NSND Thu Hà luôn chuẩn bị tinh thần cho việc mình già thì đóng vai già, đến lúc cần ngơi nghỉ vì "đôi khi chỉ cần 1-2 chậu hoa đã hết cả buổi sáng, lau nhà rửa bát đã hết ngày". Nữ nghệ sĩ nói giờ làm luôn việc nhà và điều đó khiến chỉ số sức khoẻ tốt hơn nhiều.

Nghệ sĩ cho biết hàng ngày không lên Nhà hát Kịch Hà Nội thì nấu cơm, rửa bát, quét nhà hay đi chơi với bạn và cũng phải đi kiếm tiền như bao người khác bởi cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Tuy nhiên, thời gian này chị có thể ngơi nghỉ một chút rồi chứ không vất vả như hồi trẻ.

NSND Thu Hà trong trích đoạn phim 'Trạm cứu hộ trái tim':