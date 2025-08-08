Ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam với sự kết hợp của 4 ca sĩ trẻ: Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Quân A.P, Lâm Bảo Ngọc, cùng màn góp giọng đặc biệt của NSND Thu Huyền.

Ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác với ý nghĩa khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.

NSND Thu Huyền không nhận cát-sê khi tham gia hát ca khúc mới. Chị sẽ trình diễn sáng tác này trong "concert quốc gia" sắp tới.

Chia sẻ về sự góp mặt của NSND Thu Huyền, đạo diễn Trần Thành Trung cho biết nữ nghệ sĩ rất nhiệt tình, nhanh chóng nhận lời khi được ê-kíp ngỏ lời. Đặc biệt, nữ nghệ sĩ không nhận bất cứ khoản thù lao nào.

"Do lịch trình biểu diễn dày đặc ở nước ngoài, NSND Thu Huyền không thể góp mặt trong MV. Chúng tôi cũng từng thử nhiều phương án để dựng hình ảnh chị vào MV nhưng thấy không hiệu quả. Do đó, chúng tôi quyết định không sử dụng", đạo diễn chia sẻ.

Tuy nhiên, đạo diễn Trần Thành Trung cho biết NSND Thu Huyền sẽ biểu diễn ca khúc này trong concert quốc gia Tổ quốc trong tim tối 10/8 tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.

Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi tham gia đại nhạc hội lớn của VTV

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện nghệ thuật quy mô lớn gồm 2 đại nhạc hội: V Concert - Rạng rỡ Việt Nam (tối 9/8) và V Fest - Thanh xuân rực rỡ (tối 10/8), diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh (Hà Nội). Đây là món quà tinh thần dành tặng đông đảo công chúng, khơi dậy tinh thần tự hào, kết nối thế hệ trẻ với các giá trị văn hóa - lịch sử của dân tộc.

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen Vâu, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MasterD, Rhyder… Đặc biệt, nghệ sĩ Xuân Hinh xuất hiện với tư cách khách mời danh dự.

Ông Đỗ Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ: "Ngay từ chủ đề Rạng rỡ Việt Nam, chương trình đã đề cao sự kết nối, sẻ chia của người trẻ trong một không gian âm nhạc giàu tính văn hóa. Khi hàng chục ngàn người cùng đồng thanh trong một ca khúc Việt Nam, đó là vẻ đẹp riêng mà chúng tôi muốn lan tỏa".

Chương trình có sự tham gia của ban nhạc Màu Nước và dàn nhạc dân tộc do nghệ sĩ Đồng Quang Vinh chỉ huy. Đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc là bộ ba nhà sản xuất trẻ DTAP mang đến sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc đương đại và chất liệu dân gian.

Bên cạnh phần biểu diễn, V Concert còn gắn với dự án thiện nguyện Thư viện niềm vui nhằm xây dựng 100 thư viện cho học sinh nghèo trên cả nước. Nghệ sĩ và khán giả cùng đóng góp, lan tỏa tinh thần nhân văn.

Đặc biệt, vé tham dự chương trình được VTV gửi tặng miễn phí tới sinh viên, giảng viên, công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang - trong đó có các chiến sĩ thuộc đội hình diễu binh A80 và khán giả truyền hình trên cả nước.

V Fest - Thanh xuân rực rỡ diễn ra tối 10/8 mang màu sắc trẻ trung, sôi động, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi bật được yêu thích trong giới trẻ: BinZ, Trúc Nhân, Bích Phương, Isaac, Rhymastic, HIEUTHUHAI, Trang Pháp, Văn Mai Hương, MONO, Trọng Hiếu…

