Ngày 3/3 tại Nhà hát Hoa Phượng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu cùng với các lãnh đạo UBND, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe ý kiến của gần 100 nghệ sĩ, các nhà tổ chức sự kiện là người Hải Phòng để hiến kế biến nơi đây trở thành thành phố âm nhạc.

Âm nhạc không chỉ hiện diện trên sân khấu

Nhiều ý kiến gửi gắm kỳ vọng vào Đề án xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc, giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 hiện thực hóa mục tiêu gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Hội nghị được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết đây không chỉ là buổi thảo luận một đề án cụ thể mà là dịp để thành phố thể hiện sự cầu thị, lắng nghe các nghệ sĩ chia sẻ tầm nhìn, xây dựng và hiện thực hóa khát vọng đưa Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc.

Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi tăng trưởng nhanh đi đôi với bền vững, toàn diện và có chiều sâu; trong đó văn hóa phải trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh.

Theo dự thảo đề án, mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng hình thành hệ sinh thái âm nhạc đồng bộ, từng bước định vị thương hiệu thành phố âm nhạc.

Âm nhạc được xác định là “hạ tầng mềm” của đô thị sáng tạo, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch, kinh tế và xây dựng con người Hải Phòng văn minh, nhân văn, giàu bản sắc.

Tại hội nghị, các nghệ sĩ và lãnh đạo thành phố thảo luận 5 nhóm nội dung trọng tâm: nhận diện giá trị và bản sắc âm nhạc Hải Phòng; hoàn thiện cơ chế, chính sách; xây dựng hệ sinh thái âm nhạc; phát triển sự kiện mang tính biểu tượng; phát hiện, đào tạo và thu hút nhân tài.

Các nghệ sĩ đánh giá Hải Phòng hội tụ nhiều yếu tố để trở thành thành phố âm nhạc bởi có truyền thống âm nhạc cách mạng, kho tàng dân ca phong phú với chèo, ca trù, hát văn, hát đúm.

Lực lượng nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn là người Hải Phòng trải qua nhiều thế hệ đông đảo. Bên cạnh đó, cộng đồng khán giả ở vùng đất này yêu nghệ thuật, có khí chất mạnh mẽ, hào sảng. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng một hệ sinh thái âm nhạc mang bản sắc không hòa lẫn.

Ca sĩ Dương Domic chia sẻ tại hội nghị.

Đề án xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc là bước đi đúng thời điểm, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa trở thành xu thế toàn cầu.

Đây không chỉ là một chương trình phát triển văn hóa mà là cơ hội để Hải Phòng định vị lại thương hiệu đô thị bằng bản sắc sáng tạo.

Kiến nghị thành lập Nhà sáng tác âm nhạc Hải Phòng

Đại diện Hội Âm nhạc Hải Phòng kiến nghị thành lập “Nhà sáng tác âm nhạc Hải Phòng”, tạo không gian sáng tạo và giao lưu chuyên nghiệp cho nhạc sĩ, nhà sản xuất trẻ…

Các doanh nghiệp biểu diễn mong muốn có cơ chế thông thoáng, minh bạch về thủ tục, hạ tầng, an ninh để thu hút các chương trình nghệ thuật lớn. Nhiều ý kiến đề xuất tổ chức các sự kiện thường niên như Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hải Phòng, festival biển - âm nhạc - ánh sáng… nhằm tạo thương hiệu riêng.

NSND Trần Nhượng góp ý kiến vào Đề án phát triển thành phố âm nhạc.

NSND Trần Nhượng đề xuất chú trọng vào hạ tầng biểu diễn và không gian sáng tạo quy hoạch một Trung tâm Biểu diễn Âm nhạc quy mô lớn, đạt chuẩn quốc tế. Phát triển các “không gian âm nhạc cộng đồng” tại quảng trường, công viên, bến cảng, khu đô thị mới.

Bên cạnh đó, xây dựng tuyến phố âm nhạc cuối tuần tạo bản sắc riêng cho du lịch đêm Hải Phòng. Cần chú trọng việc đào tạo và phát hiện tài năng bằng việc tăng cường giáo dục âm nhạc trong trường phổ thông. Liên kết với các học viện nghệ thuật lớn để mở phân hiệu hoặc chương trình đào tạo chuyên sâu.

''Cần ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp công nghiệp âm nhạc. Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc, nội dung số. Hình thành Hội đồng phát triển Công nghiệp Âm nhạc thành phố. Hải Phòng không thể xây thành phố âm nhạc chỉ bằng cảm xúc'' - NSND Trần Nhượng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Trung Kiên ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp trách nhiệm, tâm huyết của các nghệ sĩ.

Thành phố cam kết tiếp thu đầy đủ các đề xuất, hoàn thiện đề án, tiếp tục làm việc chuyên sâu với các nhóm chuyên môn để cụ thể hóa giải pháp, bảo đảm tính khả thi khi triển khai.