Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ VI-2025, diễn ra sôi nổi từ ngày 15/11 và bế mạc vào tối 30/11/2025 tại Nhà hát Phạm Thị Trân (Ninh Bình), đã thu hút gần 30 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp quốc tế và Việt Nam với 19 vở diễn trong nước và 8 tác phẩm quốc tế.

Lễ trao giải thưởng cho các đoàn tham gia Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ VI-2025

Vở diễn "Giấc mơ Ếch xanh" của Nhà hát Sân khấu Truyền thống Hải Phòng đã xuất sắc mang về một loạt thành tích đáng tự hào, thể hiện sự quyết tâm trong tư duy thể nghiệm và tinh thần làm nghề chuyên nghiệp, vở diễn đã xuất sắc đạt các thành tích: Giải Tập thể: 1 Huy chương Vàng; Giải Cá nhân (1 Huy chương Vàng cho vai Ếch xanh (NS Minh Hoa, NS Kim Tiến, NS Minh Thu, NS Hoàng Dương, NSƯT Tuyết Lan, NS Quang Vũ, NS Dương Dũng), 1 Huy chương Vàng cho vai Cụ Cóc (NS Đức Thành, NS Trần Cường), 3 Huy chương Bạc cho các vai: Quỷ rác (NS Dương Dũng); Nhái hoa (NS Hải Phượng, NS Phương Thoa, NS Kim Tiến, NS Mai Sao, NS Quang Vũ); Chão chuộc vợ (NSƯT Tuyết Lan)); Giải cho Thành phần Sáng tạo: Nghệ sĩ Như Sơn - Thiết kế ánh sáng xuất sắc.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc trao giải cho các nghệ sĩ đoạt giải tại liên hoan

Với tinh thần làm nghề đầy nhiệt huyết, vở "Giấc mơ Ếch xanh" đã được đánh giá cao nhờ sự chỉn chu trong ngôn ngữ biểu đạt và tư duy thể nghiệm sáng tạo. Thành tích này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của hơn 1000 nghệ sĩ và diễn viên tham gia liên hoan mà còn là minh chứng cho khả năng gìn giữ, phát huy và làm mới các loại hình sân khấu truyền thống Việt Nam của tập thể Nhà hát.

Vở diễn: Giấc mơ Ếch xanh của Nhà hát Sân khấu Truyền thống Hải Phòng

Giải thưởng cao quý này không chỉ khẳng định sức sáng tạo và khả năng làm mới nghệ thuật truyền thống của Nhà hát Sân khấu Truyền thống Hải Phòng mà còn góp phần đưa hình ảnh sân khấu truyền thống Hải Phòng tỏa sáng trên bản đồ sân khấu quốc tế.

Thành công rực rỡ của "Giấc mơ Ếch xanh" là niềm tự hào lớn lao của toàn thể Ban Lãnh đạo, cán bộ, nghệ sĩ và diễn viên Nhà hát, đồng thời tiếp thêm động lực cho hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ của nghệ thuật sân khấu Hải Phòng.

Huy Nam