Hội thảo "Hải Phòng thành phố âm nhạc, tiềm năng, cơ hội phát triển”do Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa Học kỹ thuật tổ chức ngày 26/10

Nền tảng truyền thống và dấu ấn nhạc sĩ Đất Cảng

Hải Phòng - thành phố Cảng với sắc đỏ hoa phượng, không chỉ là trung tâm kinh tế, cửa ngõ giao thương quan trọng của miền Bắc mà còn là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, đặc biệt là âm nhạc. Nơi đây đã nuôi dưỡng và sản sinh ra nhiều thế hệ nhạc sĩ tài năng, những người đã góp phần không nhỏ vào bản đồ âm nhạc Việt Nam.

Truyền thống âm nhạc Hải Phòng được kiến tạo từ sự giao thoa văn hóa sôi động của một thành phố cảng biển, nơi tiếp nhận tinh hoa từ nhiều vùng miền và thế giới.

Nơi đây có cái nôi của nghệ thuật Chèo, với những làn điệu cổ được bảo tồn và phát triển.

Đặc biệt, Hải Phòng tự hào là quê hương của những tên tuổi lớn, những nhạc sĩ tài năng như Văn Cao, Hoàng Quý, Đoàn Chuẩn, Tô Vũ, Trần Hoàn, Ngô Thụy Miên… với những tác phẩm đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Một trong số đó phải kể đến nhạc sĩ Tô Vũ (Hoàng Phú), người được mệnh danh là "thầy của những người thầy trong âm nhạc" và là tác giả của nhiều tác phẩm kinh điển. Hay nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, một nghệ sĩ ưu tú, nhà nghiên cứu Chèo tài hoa, nổi tiếng với ca khúc lãng mạn bất hủ "Tình ca Tây Bắc" và công trình sưu tầm, biên soạn 150 làn điệu chèo cổ. Các tác phẩm của họ không chỉ là tài sản nghệ thuật quý giá mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ sau.

Xây dựng ‘Thành phố Âm nhạc’ với sức sống mới

Qua thời gian, dòng chảy truyền thống tiếp nối qua các thế hệ nghệ sĩ khác, hình thành nên một bản sắc âm nhạc riêng biệt, vừa mang hơi thở của biển cả phóng khoáng, vừa đậm chất trữ tình, sâu lắng của người dân Đất Cảng. Những nhạc sĩ người con Hải Phòng cùng các nghệ sĩ đương đại đang tiếp tục thổi luồng gió mới, đưa âm nhạc Thành phố vươn xa hơn trong thời đại số.

Ngày nay, Hải Phòng không chỉ giữ gìn mà còn đang tích cực phát triển âm nhạc theo hướng hiện đại, đa dạng và hội nhập. với các thế hệ nhạc sĩ hiện tại như Vũ Tự Lân, Vũ Loan, Duy Thái, Vũ Ngọc Quang, Thế Vinh, Tùng Ngọc…

Đặc biệt, định hướng đưa Hải Phòng trở thành "Thành phố âm nhạc", một trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch cho thấy tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo Thành phố. Đây là động lực lớn để đầu tư vào cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực và tổ chức các hoạt động nghệ thuật đỉnh cao.

Phát triển bền vững và hội nhập

Tại hội thảo "Hải Phòng thành phố âm nhạc, tiềm năng, cơ hội phát triển”, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và nghệ sĩ đã cùng nhau thảo luận về các giải pháp để phát triển âm nhạc thành phố với những nội dung chủ đạo:

- Nhận diện giá trị và bản sắc âm nhạc Hải Phòng - từ truyền thống dân gian, nhạc đỏ, nhạc nhẹ, đến các dòng chảy âm nhạc đương đại.

- Đánh giá tiềm năng và cơ sở hạ tầng âm nhạc, bao gồm hệ thống nhà hát, trường nghệ thuật, lễ hội, không gian biểu diễn và đào tạo.

- Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp âm nhạc và sáng tạo đô thị, hướng đến việc hình thành “Hải Phòng - Thành phố âm nhạc của Việt Nam và khu vực”.

- Trao đổi kinh nghiệm về một số thành phố âm nhạc trên thế giới. Đề xuất về lộ trình hội nhập với Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Ông Đỗ Thanh Bình - Phó Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phát biểu tại hội thảo

Hội thảo "Hải Phòng thành phố âm nhạc, tiềm năng, cơ hội phát triển” là lời khẳng định về một thành phố trân trọng quá khứ, sống trọn vẹn với hiện tại và tự tin hướng đến một tương lai, nơi mỗi giai điệu đều là một nhịp đập của sự phát triển và hội nhập.

Huy Nam