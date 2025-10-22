Đạo diễn - biên kịch Mai Long vừa ra mắt bộ phim truyền hình Buông, quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội như NSND Quốc Anh, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo), NSND Thu Quế, NSND Tiến Đạt, NSND Hoài Thu, NSND Quốc Trị, NSƯT Đới Quân, nghệ sĩ Kim Xuyến…

Từ phải qua: nghệ sĩ Quang Tèo, nhà sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Mai Long tại buổi ra mắt phim.

Buông kể về cuộc đời Tình (Thanh Huyền) - người phụ nữ đơn thân rời quê lên thành phố làm nghề massage để nuôi con nhỏ đang sống cùng ông ngoại (NSƯT Tiến Quang). Sau những đổ vỡ trong hôn nhân với Hưng (Phùng Đức Hiếu), Tình cố gắng làm lại cuộc đời nhưng số phận lại đẩy cô vào những bi kịch và cạm bẫy mới, nơi lòng tốt và dối trá luôn song hành.

Hưng là con trai của ông Mạnh (NSND Quốc Anh) và bà Oanh (NSND Hoài Thu) - một gia đình giàu có, nhiều thế lực. Ông Mạnh là người đàn ông tham vọng, từng có quá khứ phức tạp, khiến cả gia đình nhiều lần đối diện sóng gió. NSND Quốc Trị vào vai ông Chiến - cha ông Mạnh, đại diện cho lớp người từng trải, nghiêm khắc và giữ gìn giá trị đạo đức truyền thống.

Các nghệ sĩ tại buổi ra mắt phim.

NSND Thu Quế hóa thân thành mẹ của Lyly - người phụ nữ sắc sảo, thực dụng, sẵn sàng bất chấp mọi thứ vì lợi ích của bản thân và con gái, góp phần đẩy cuộc đời Tình vào bi kịch. NSƯT Đới Quân vào vai Thuận - người từng làm tay sai cho mẹ con Lyly nhưng sau này hối hận, trở thành nhân vật mang giá trị chuộc lỗi.

Đạo diễn Mai Long cũng đảm nhận vai Đôn, người chứng kiến và gián tiếp liên quan đến những âm mưu đen tối nhưng cuối cùng lại là người góp phần đưa sự thật ra ánh sáng. NSND Tiến Đạt trong vai Chủ tịch xã - hình ảnh người cán bộ gần dân, đại diện cho công lý và tiếng nói lương tâm, còn nghệ sĩ Kim Xuyến mang lại những phút giây đời thường ấm áp qua vai bà bán nước.

NSND Thu Quế và NSND Hoài Thu vào vai đặc biệt, nhiều thủ đoạn, toan tính trong "Buông".

Theo đạo diễn Mai Long, Buông là tác phẩm tâm lý xã hội phản chiếu đời sống đương đại với những mâu thuẫn giữa thiện - ác, danh vọng - lòng nhân: "Buông không chỉ là câu chuyện của một người phụ nữ mà là tấm gương phản chiếu đời sống hôm nay - nơi con người phải học cách buông bỏ nỗi đau để giữ lấy lòng nhân. Tôi mong khán giả khi xem phim sẽ tìm thấy sự đồng cảm và niềm tin vào những điều tử tế".

Hành trình làm phim nhiều gian nan

Đạo diễn cho biết gặp nhiều khó khăn trong khâu dựng bối cảnh. Theo kịch bản, bối cảnh chính là ngôi nhà ven sông nhưng do không tìm được địa điểm phù hợp, đoàn phim phải tự dựng căn nhà tre vách nứa, kết hợp với điếm làng để tạo không gian chân thật. Tuy nhiên, việc dựng phim diễn ra đúng mùa mưa bão khiến tiến độ bị ảnh hưởng nặng nề.

Tại buổi ra mắt, nghệ sĩ Quang Tèo bày tỏ niềm xúc động khi được góp mặt trong dự án này. Ông chia sẻ: "Đây là cơ hội hiếm hoi để tôi hóa thân thành một cựu chiến binh - người từng trải qua chiến trường và chịu nhiều mất mát. Tôi thực sự xúc động vì được sống lại cảm xúc của một người lính, đồng thời được làm việc trong một ê-kíp quy tụ tới 5 NSND và 4 NSƯT".

Đạo diễn Mai Long cho biết mời được nhiều tên tuổi lớn bởi thông điệp nhân văn của bộ phim. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, anh còn mạnh dạn mời NSND Hoài Thu (nghệ sĩ trẻ nhất làng chèo được phong tặng NSND đợt 10, khi 40 tuổi) và Thanh Huyền (đảm nhận vai chính) - họ đều là nghệ sĩ chèo lần đầu tham gia phim trường và nhận được cái gật đầu ngay lập tức. Đặc biệt, trong phim, NSND Thu Quế biến hoá rất bất ngờ, là "trùm cuối" của mọi âm mưu tạo kịch tính cho phim.

Phim dự kiến phát sóng trên VTV5 dịp tết Nguyên đán 2026.

Nghệ sĩ Quang Tèo nói về phim "Buông"