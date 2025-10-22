NSƯT Minh Hoàng qua đời vào 19h30' ngày 20/10 tại bệnh viện, hưởng dương 53 tuổi. Hơn một năm nay, anh vẫn tập trung điều trị bệnh bao tử và phổi.

Tang lễ nam nghệ sĩ tại ấp 11, xã Hiệp Phước, TPHCM từ sáng 21/10. Đến sáng 24/10, gia đình sẽ đưa anh đi an táng.

Hôm nay 22/10, NSND Trần Ngọc Giàu, NSND Trịnh Kim Chi, đạo diễn Thanh Hiệp... đại diện Hội Sân khấu TPHCM đến viếng NSƯT Minh Hoàng.

Trịnh Kim Chi xúc động kể hôm 3/10 giỗ Tổ nghiệp sân khấu vừa qua, chị gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe Minh Hoàng. Anh cười nói: "Sợ kỳ này gặp, chị không nhận ra em đâu" khiến nữ nghệ sĩ thấy lòng thắt lại.

NSND Trần Ngọc Giàu, NSND Trịnh Kim Chi viếng NSƯT Minh Hoàng. Ảnh: Đạo diễn Thanh Hiệp

"Khi đó, em ấy ốm đi nhiều quá, tôi và mọi người đều xót xa, lo lắng cho sức khoẻ của em. Không ngờ câu nói ấy thành sự thật, Hoàng đi đã xa chúng tôi rồi", chị nghẹn giọng.

Trong Trịnh Kim Chi, Nguyễn Minh Hoàng là người nghệ sĩ tận tâm, hiền lành, luôn hết mình với sân khấu. Chị mong đồng nghiệp đi thanh thản, để lại thương tiếc trong người ở lại.

NSƯT Phan Quốc Kiệt – Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang nhận định sự ra đi của Minh Hoàng là mất mát lớn của đơn vị. Trong ông, anh hiền lành, trách nhiệm, luôn lặng lẽ cống hiến cho đoàn.

Một nghệ sĩ công tác tại Nhà hát Trần Hữu Trang còn cho hay hôm Minh Hoàng mất, theo lịch trình anh phải có mặt vào sáng cùng ngày tại Nhà hát để cùng đồng nghiệp tập vở Tiếng trống Mê Linh sẽ diễn phục vụ khán giả ở Bình Dương vào tối 22/10.

Tang lễ của NSƯT Minh Hoàng. Ảnh: Đạo diễn Thanh Hiệp

Không thấy Minh Hoàng, đồng nghiệp gọi cho gia đình mới biết anh yếu, mệt, đã được đưa đi cấp cứu. Bất ngờ, tình trạng của anh diễn tiến xấu, rơi vào hôn mê rồi qua đời. Điều đau lòng nhất là Minh Hoàng rời cõi tạm đúng sinh nhật - 20/10.

Đạo diễn Thanh Hiệp nói thêm NSƯT Minh Hoàng yêu nghề đến cháy bỏng, bệnh tật vẫn muốn đến sàn tập.

Suốt thời gian điều trị bệnh, anh vẫn tham gia một vai cũng như trợ lý cho NSND Trần Ngọc Giàu trong vở cải lương Lửa Sài Gòn. Buổi diễn cuối cùng của Minh Hoàng vào tối 15/10 vừa qua.

Thanh Hiệp nhận định Minh Hoàng làm nghề không ồn ào, bon chen, chọn đường bền bỉ, sống trọn với nghề bằng sự tận tâm và lòng yêu sân khấu chân thành.

NSƯT Minh Hoàng đời thường và trên sàn diễn. Ảnh: FBNV, Trịnh Kim Chi

NSƯT Minh Hoàng tên đầy đủ là Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1972 ở Tây Ninh. Anh là Phó Trưởng Đoàn I Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Năm 1988, Minh Hoàng tham gia khóa đào tạo diễn viên của Nhà hát, được các nghệ sĩ gạo cội như: nghệ sĩ Kim Cúc, NSND Phùng Há, NSƯT Hoàng Ba, nhạc sĩ Út Trong, NSƯT Tấn Đạt, NSƯT Ba Tu... dạy nghề.

Sau đó, anh tham gia Đoàn Xung kích của Nhà hát, đi phục vụ khán giả ngoại thành, vùng sâu, vùng xa; phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Hơn 30 năm theo nghề, Minh Hoàng có vô số vai lớn nhỏ trên sân khấu lẫn truyền hình.

Một số tác phẩm tiêu biểu của anh như: Một phút một thời, Tiếng hò sông Hậu, Con mắt thời gian, Rồng phượng, Đi biển một mình, Trái tim trong trắng…

Năm 2024, Minh Hoàng được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu Tú.

Mi Lê