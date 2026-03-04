Học Tiến sĩ ở tuổi 55, không ngại ồn ào thiện nguyện

Chia sẻ với VietNamNet, NSND Trịnh Kim Chi kể sau những ngày nghỉ Tết, chị tất bật trở lại công việc đầu năm. Giữa tháng 3, nghệ sĩ có kế hoạch ra mắt chuỗi kịch ngắn ở Sân khấu 5B Võ Văn Tần.

NSND Trịnh Kim Chi.

Trịnh Kim Chi xây dựng vở diễn với thời lượng 30 phút, phản ánh nhiều vấn đề thời sự của xã hội. Qua sân khấu, chị mong lan tỏa giá trị tích cực đến công chúng, đặc biệt là các học sinh - sinh viên.

Năm ngoái, nghệ sĩ tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh - Truyền hình tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Chị vừa tiếp tục học lên Tiến sĩ Văn hóa nghệ thuật.

Trịnh Kim Chi định hướng học Tiến sĩ theo hướng nghiên cứu, thời gian dự kiến hoàn tất trong 4 năm. Trước khi làm thủ tục, nghệ sĩ cân nhắc kỹ để đảm bảo cân đối thời gian học và làm nghệ thuật lẫn chăm lo gia đình.

Theo chị, việc học không chỉ là động lực cho bản thân còn làm gương cho con phải biết không ngừng vươn lên. Trịnh Kim Chi thấy may mắn vì được gia đình, đặc biệt là ông xã ủng hộ hết lòng.

Với vai trò Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, Trịnh Kim Chi nỗ lực phát triển sân khấu thành phố. Vừa qua, chị cùng đồng nghiệp chăm lo cho nghệ sĩ nghèo, công nhân hậu đài dịp lễ Tết hay kêu gọi và trao hàng tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung lũ lụt.

Trịnh Kim Chi lập 1 quỹ riêng luôn có sẵn 200 triệu đồng trong tài khoản. Đây là tiền túi do nghệ sĩ và vài người bạn, mạnh thường quân thân thiết góp vào. Khi cần sử dụng, chị sẽ rút ra và sử dụng phù hợp với từng hoàn cảnh khác nhau.

Trịnh Kim Chi ý thức rõ thiện nguyện nhạy cảm, nhiều thứ phát sinh. Chị quan niệm làm trước hết vì cái tâm, xuất phát từ tình yêu thương chân thành. Nghệ sĩ chủ động công khai số tiền ở mỗi đợt để đảm bảo minh bạch và tránh được những tai tiếng không hay.

“Tất nhiên dư luận có chiều này chiều kia, có người thích hoặc không, thậm chí lời chửi bới không ít. Tôi nghĩ cứ làm tốt phần việc mình, nếu cứ vì vài ý kiến mà chùn lòng thì thiệt thòi cho các hoàn cảnh khó khăn”, nghệ sĩ tâm sự.

Không ngại dao kéo để giữ gìn hạnh phúc và làm nghề

Suốt hơn 30 năm qua, Trịnh Kim Chi miệt mài làm nghệ thuật, bền bỉ cống hiến qua các vở diễn sân khấu, phim ảnh. Chị hạnh phúc vì được khán giả yêu quý, trân trọng thành quả nghệ thuật.

Nhìn lại quãng đường đã qua, Trịnh Kim Chi hạnh phúc khi từ á hậu trở thành nghệ sĩ, rồi đạt được Nghệ sĩ Nhân dân - danh hiệu cao quý nhất trong nghề.

Đó là thành quả của sự nỗ lực, cũng là món quà quý chị nhận được từ cuộc đời. Đến nay, Trịnh Kim Chi là á hậu đầu tiên và duy nhất trong lịch sử đạt được vinh dự này.

Trịnh Kim Chi hơn 30 năm bền bỉ nghệ thuật, hạnh phúc với danh hiệu NSND.

Tuổi 55, Trịnh Kim Chi được khen trẻ đẹp, thần thái tươi tắn mỗi khi xuất hiện. Nghệ sĩ thẳng thắn kể không tránh khỏi áp lực gìn giữ nhan sắc, sợ bản thân xấu và già nua trong mắt bạn đời, khán giả.

Chị cố gắng sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ lành mạnh, giữ tinh thần tích cực và chăm dùng kem dưỡng, chống nắng. Với chị, người phụ nữ khi đã hạnh phúc, đủ đầy sẽ tự nhiên trẻ đẹp ra rất nhiều.

Trịnh Kim Chi thú nhận trước nay chưa từng đụng chạm dao kéo, phẫu thuật thẩm mỹ. Song đến thời điểm cảm thấy cần thiết, chị không ngại can thiệp để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân và làm nghề lâu dài.

Ông xã tâm lý, tôi muốn gì đều được mua tặng

Mọi người nhìn thấy Trịnh Kim Chi luôn viên mãn, còn chị có trăn trở gì?, trước câu hỏi này của phóng viên, nghệ sĩ kể với VietNamNet trước nay mình là người giản dị, chỉ mong cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên người thân và được làm điều bản thân ấp ủ.

Nghệ sĩ tự hào vì được ông xã chiều chuộng, hậu thuẫn trong công việc lẫn đời sống.

Kết hôn từ năm 2000, Trịnh Kim Chi và ông xã vẫn luôn mặn nồng. Hơn 2 thập kỷ chung sống, chị tự hào về người chồng luôn thấu hiểu và bảo vệ vợ. Những mâu thuẫn bất đồng trong đời sống của họ chóng qua bởi ông xã luôn tâm lý, sẵn sàng nhường vợ.

Không ít lần, bạn đời khiến Trịnh Kim Chi “nở mũi” khi bất ngờ mua tặng chị nhiều món quà đắt đỏ, từ nhẫn kim cương, xe ô tô, túi xách hàng hiệu đến biệt thự…

Trước đây, Trịnh Kim Chi hay có thói quen khoe món quà được bạn đời tặng với mọi người. Nhưng càng lớn tuổi, chị muốn giữ điều đó cho riêng mình.

“Ông xã tôi rất tâm lý, biết vợ cần và muốn gì, cứ đúng dịp là tặng. Anh không chỉ tặng cho vợ mà cả các con. Tôi hay đùa cả gia đình mỗi dịp lễ Tết hay ngày kỷ niệm đều vui vì ai cũng có quà”, chị cho hay.

Tổ ấm hạnh phúc của NSND Trịnh Kim Chi.

Bận rộn công việc, Trịnh Kim Chi ưu tiên dành thời gian cho bản thân và gia đình. Một ngày rảnh của chị bắt đầu từ 6 giờ sáng, sau khi chăm con rồi lại dọn dẹp nhà cửa, đi mua sắm và lướt mạng xã hội. Thỉnh thoảng, chị làm clip nấu ăn hay vlog cuộc sống để chia sẻ đến mọi người.

Từ năm 2020, gia đình Trịnh Kim Chi dọn về biệt thự rộng 200m2 ở quận 7 (cũ), TPHCM để sinh sống. Không gian sống của chị nằm trong 1 khu dân cư biệt lập yên tĩnh, với đầy đủ tiện ích. Nghệ sĩ tận dụng ban công, khoảng đất công viên cạnh nhà để trồng hoa, các loài cây trái yêu thích.

Chị trồng đủ các loại cây ăn trái như: Ổi, mít, khế, măng cụt để dành ăn và biếu tặng bà con, bạn bè. Khoảnh khắc chăm bón, tưới cây và ngắm nhìn thành quả mỗi ngày khiến Trịnh Kim Chi quên hết những nhọc nhằn bên ngoài.

NSND Trịnh Kim Chi nấu bánh chưng dịp Tết

