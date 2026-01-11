NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ về lý do tham gia dự án: "Dù rất bận rộn với lịch trình đóng phim, quản lý sân khấu kịch riêng và công việc kinh doanh, tôi vẫn cố gắng dành thời gian thực hiện chương trình Thương lắm miền Trung với vai trò tổng đạo diễn vì đây là chương trình đầy tính nhân văn, giúp được nhiều hoàn cảnh gặp khó khăn tại miền Trung", nghệ sĩ bày tỏ.

NSND Trịnh Kim Chi kết hợp cùng đạo diễn hình ảnh Xuân Phước để mỗi tiết mục không chỉ đẹp về hình thức mà còn đầy cảm xúc.

NSND Trịnh Kim Chi.

Chương trình Thương lắm miền Trung hội tụ đông đảo nghệ sĩ, trao đi yêu thương bằng giọng hát, nụ cười với trách nhiệm cộng đồng. MC Quyền Linh và NSƯT Tuyết Thu đồng hành với lối dẫn chân thành, gần gũi, góp phần kết nối mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình.

Các nghệ sĩ hết lòng ủng hộ chương trình hướng về đồng bào miền Trung.

Chương trình còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như: ca sĩ Ngọc Ánh, Long Nhật, nghệ sĩ Lê Giang, ca sĩ Kyo York, diễn viên Lý Hương, nghệ sĩ Chánh Thuận, á hậu Băng Châu...

Toàn bộ số tiền ủng hộ đã được BTC chuyển về tài khoản CLB Trái tim hồng trực thuộc Hội Doanh nhân Sài Gòn. CLB sẽ tiến hành khảo sát thực tế và tổ chức trao tặng đến đồng bào miền Trung vào cuối tháng 1 năm 2026. Mọi hoạt động sử dụng nguồn quỹ sẽ được công khai rõ ràng, báo cáo chi tiết và truyền thông minh bạch.

NSND Trịnh Kim bên NSƯT Tuyết Thu:

Ảnh: NVCC, video: Tư liệu