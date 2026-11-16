Ở tuổi 55, NSND Trịnh Kim Chi cùng lúc đảm nhận nhiều trọng trách và theo học Tiến sĩ. Nữ nghệ sĩ xúc động kể tin nhắn chúc mừng của ông xã doanh nhân khi chị nhận chức Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM.

Áp lực khi lần đầu làm Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM

Tháng 6/2026, NSND Trịnh Kim Chi đắc cử Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên đảm nhận vị trí này. Sau đó, chị tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM và Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

NSND Trịnh Kim Chi.

Liên tiếp nhận trọng trách mới, NSND Trịnh Kim Chi đối mặt áp lực không nhỏ khi phải cân bằng giữa công việc quản lý, hoạt động nghệ thuật và cuộc sống gia đình.

Chia sẻ với VietNamNet, nữ nghệ sĩ thừa nhận thời gian đầu khá căng thẳng vì khối lượng công việc tăng đáng kể. Chị phải giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng, đồng thời làm quen với cách điều hành và phân công công việc.

"Tôi có lúc rối vì chưa quen với khối lượng công việc mới. May mắn là các thành viên trong ban chấp hành hỗ trợ rất nhiều. Quan trọng là phải biết phân công hợp lý, sắp xếp công việc sao cho chuyên nghiệp", chị nói.

Một trong những ưu tiên của Trịnh Kim Chi trên cương vị Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM là chăm lo đời sống nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Hằng năm, Hội Sân khấu TPHCM chuẩn bị khoảng 300-500 phần quà Tết dành tặng nghệ sĩ lớn tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và công nhân hậu đài. Năm nay, nữ nghệ sĩ muốn tìm thêm nguồn lực để nâng giá trị các phần quà.

NSND Trịnh Kim Chi chăm lo đời sống các nghệ sĩ già, khó khăn khi đảm đương vị trí mới.

Trịnh Kim Chi dự định tổ chức một chương trình ca nhạc với sự tham gia đóng góp của các nghệ sĩ. Toàn bộ doanh thu bán vé sẽ được đưa vào quỹ chăm lo cho đồng nghiệp dịp Tết.

Bên cạnh hoạt động thiện nguyện, chị lên kế hoạch tổ chức hội thao vào khoảng giữa tháng 12, hướng đến sự gắn kết giữa hội viên Hội Sân khấu TPHCM và văn nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực. Đây không chỉ là dịp rèn luyện sức khỏe mà còn tạo không gian để người làm nghệ thuật gặp gỡ, giao lưu ngoài công việc chuyên môn.

Đảm nhận nhiều chức vụ vẫn miệt mài học Tiến sĩ

Ngoài công việc quản lý và hoạt động nghệ thuật, NSND Trịnh Kim Chi còn theo học Tiến sĩ. Lựa chọn này khiến lịch trình của nữ nghệ sĩ thêm bận rộn khi chị phải di chuyển gần 300km đi về giữa TPHCM và Trà Vinh vào mỗi dịp cuối tuần. Có những ngày Chủ nhật, Trịnh Kim Chi phải xin thầy về sớm để kịp trở lại TPHCM biểu diễn vào buổi tối.

Trịnh Kim Chi nỗ lực học Tiến sĩ dù vị trí công việc mới rất bận rộn.

Chương trình Tiến sĩ đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc cho quá trình nghiên cứu, thực hiện và bảo vệ luận án. Áp lực không chỉ đến từ yêu cầu học thuật mà còn nằm ở việc cân đối thời gian giữa học tập, công việc quản lý và hoạt động nghệ thuật.

"Tôi đã quyết định theo học phải tính toán, sắp xếp công việc để có thể theo đuổi đến cùng. Hiện cuối tuần tôi vẫn phải di chuyển từ TPHCM xuống Trà Vinh học", nữ nghệ sĩ kể.

Dù vất vả, Trịnh Kim Chi không xem việc học là gánh nặng. Ngược lại, chị hứng thú khi được tiếp cận kiến thức mới và vận dụng vào công việc hiện tại.

Việc trau dồi con chữ càng trở nên cần thiết bởi nữ nghệ sĩ đảm nhận các vị trí đòi hỏi trách nhiệm và năng lực quản lý cao hơn. Đây cũng là hành trang giúp chị phát triển trong hoạt động nghệ thuật lẫn công việc quản lý sân khấu.

Chồng đại gia bất ngờ nhắn một câu khiến NSND Trịnh Kim Chi xúc động

Trịnh Kim Chi may mắn vì nhận được sự ủng hộ của ông xã - doanh nhân Trấn Phương trong các quyết định, từ chuyện học hành đến việc đảm nhận trọng trách ngoài xã hội. Khi vợ đắc cử Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, anh không khỏi bất ngờ trước trách nhiệm mới mà chị gánh vác.

NSND Trịnh Kim Chi được chồng ủng hộ, tiếp sức tối đa.

"Ban đầu, khi nghe tôi nhận chức mới, anh đứng hình khoảng 1-2 phút. Sau đó, tôi nhận được tin nhắn: 'Chúc mừng vợ, em hoàn toàn xứng đáng'. Đọc tin nhắn ấy, tôi vừa vui, vừa nghẹn ngào và vững lòng hơn vì biết mình luôn có sự ủng hộ của bạn đời", nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Kết hôn từ năm 2000, Trịnh Kim Chi và ông xã có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Suốt 26 năm chung sống, chị tự hào khi có người chồng thấu hiểu, luôn bảo vệ và nhường nhịn vợ. Các bất đồng trong cuộc sống thường nhanh chóng được hóa giải nhờ sự tâm lý của anh.

Không ít lần, ông xã khiến Trịnh Kim Chi bất ngờ khi tặng vợ các món quà giá trị. Trước đây, nữ nghệ sĩ thường chia sẻ niềm vui khi nhận quà từ bạn đời. Càng lớn tuổi, chị càng muốn giữ những điều riêng tư ấy cho gia đình.

Sự tin tưởng và ủng hộ của chồng con là điểm tựa để Trịnh Kim Chi yên tâm đảm nhận trọng trách mới. Dù vậy, nữ nghệ sĩ ý thức rõ mỗi vị trí đều đi kèm áp lực và kỳ vọng, đòi hỏi bản thân chủ động cân đối thời gian, sức khỏe và trách nhiệm.

Bận rộn công việc, Trịnh Kim Chi ưu tiên dành thời gian cho bản thân và gia đình. Một ngày rảnh của chị bắt đầu từ 6h sáng, sau khi chăm con lại dọn dẹp nhà cửa, đi mua sắm và lướt mạng xã hội. Thỉnh thoảng, chị làm clip nấu ăn hay vlog cuộc sống để chia sẻ đến mọi người.

NSND Trịnh Kim Chi giản dị đời thường.

Từ năm 2020, gia đình Trịnh Kim Chi dọn về biệt thự rộng 200m2 ở Quận 7 (cũ), TPHCM để sinh sống. Không gian sống của chị nằm trong 1 khu dân cư biệt lập yên tĩnh với đầy đủ tiện ích. Nghệ sĩ tận dụng ban công, khoảng đất công viên cạnh nhà để trồng hoa, các loài cây trái yêu thích.

Chị trồng đủ các loại cây ăn trái như: Ổi, mít, khế, măng cụt để dành ăn và biếu tặng bà con, bạn bè. Khoảnh khắc chăm bón, tưới cây và ngắm nhìn thành quả mỗi ngày khiến Trịnh Kim Chi quên hết những nhọc nhằn bên ngoài.

Clip NSND Trịnh Kim Chi khoe cây trái trĩu quả trong vườn nhà

Ảnh, clip: HK, NVCC