Sao Việt 7/10/2026

NSND Phạm Phương Thảo thả dáng bên biển

Trên trang cá nhân, NSND Phạm Phương Thảo chia sẻ loạt ảnh tạo dáng lả lơi bên biển Hạ Long, Quảng Ninh. Chị diện áo kiểu hở vai phủ họa tiết kết hợp chân váy dài dáng maxi - phong cách chuẩn thời trang nghỉ dưỡng, tôn lên vẻ thướt tha, nữ tính và phóng khoáng.

Thời gian gần đây, NSND Phạm Phương Thảo chăm cập nhật mạng xã hội từ hoạt động nghệ thuật đến cuộc sống thường nhật. Không chỉ sở hữu bề dày thành tích ấn tượng trong sự nghiệp, chị còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có, thư thái. Ngày thường, NSND Phạm Phương Thảo sống trong nhà vườn rộng 10.000m2 - nơi được ví như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ với biệt thự, sân vườn, hồ cá và sân pickleball; dành thời gian chăm sóc cây cối, thú cưng. Khán giả tin rằng cuộc sống an nhiên là một trong những bí quyết giúp Phạm Phương Thảo trẻ lâu.

NSND Phạm Phương Thảo thả dáng bên biển.

NSND Trịnh Kim Chi trẻ đẹp U60

NSND Trịnh Kim Chi vừa cập nhật hình ảnh mới nhất được NSƯT Tuyết Thu, nghệ sĩ Lê Giang, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, nghệ sĩ Phương Bình, biên kịch Huyền Cơ... trầm trồ khen ngợi sắc vóc tuổi U60.

Đối lập với vẻ thư thái trên mạng xã hội, đời thường NSND Trịnh Kim Chi khá bận rộn vì đảm nhận nhiều vị trí công việc. Chị hiện là Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM và Phó Chủ tịch Hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ngoài ra, Trịnh Kim Chi còn điều hành sân khấu riêng mang tên mình và là CEO của cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp.

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Tú Liên