Ngày 9/2, tại Hà Nội, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho NSND Trịnh Mai Nguyên, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, ghi nhận những đóng góp bền bỉ, tâm huyết của anh đối với sự nghiệp sân khấu nước nhà.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao Huân chương Lao động hạng Ba cho NSND Trịnh Mai Nguyên, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Trước đó, ngày 16/1/2025, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Quyết định số 101 bổ nhiệm NSND Trịnh Mai Nguyên, Trưởng phòng Kịch đương đại, giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam với thời hạn 5 năm.

Chia sẻ tại sự kiện, NSND Trịnh Mai Nguyên cho biết, Huân chương Lao động hạng Ba không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến của người nghệ sĩ. "Đây là động lực để tôi tiếp tục sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa cho sân khấu và cho nhà hát", nghệ sĩ bày tỏ.

Nhìn lại chặng đường gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam, NSND Trịnh Mai Nguyên cho rằng, dù từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn nhưng bằng sự kiên trì, đoàn kết và tình yêu nghề, tập thể nghệ sĩ đã từng bước vượt qua thử thách, ổn định và phát triển. Trên cương vị quản lý, nghệ sĩ khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, công bằng, hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển bền vững của đơn vị.

Sự nỗ lực bền bỉ của "Anh cả đỏ" làng sân khấu

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao những kết quả Nhà hát Kịch Việt Nam đạt được trong năm 2025. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tập thể lãnh đạo, nghệ sĩ và người lao động nhà hát đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và sự nỗ lực bền bỉ với hoạt động nghệ thuật.

Thứ trưởng đề nghị nhà hát tiếp tục xây dựng chiến lược kịch mục bài bản, dài hạn, chú trọng duy trì và làm mới các vở kịch kinh điển theo hướng đổi mới diễn viên, không gian, bố cục sân khấu nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi. Đồng thời, cần đầu tư trọng điểm cho các tác phẩm có giá trị tư tưởng, sức sống lâu dài và dấu ấn rõ nét với công chúng.

Theo báo cáo tổng kết, năm 2025, Nhà hát Kịch Việt Nam đã dàn dựng 4 vở mới, 4 kịch ngắn và tổ chức 151 buổi biểu diễn tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. Tổng doanh thu đạt khoảng 2,2 tỷ đồng, phục vụ gần 111.000 lượt khán giả.

Trong năm qua, nhà hát cũng tổ chức thành công nhiều chương trình nghệ thuật lớn phục vụ nhiệm vụ chính trị, tiêu biểu như Tháng Năm cùng Người, chuỗi chương trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh đó, nhà hát tích cực tham gia các liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp và đạt nhiều thành tích nổi bật. Tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân lần thứ V, vở Ngược chiều bình an giành Huy chương Bạc cùng 5 giải cá nhân, vở Hoàng hôn rực nắng đạt Huy chương Đồng. Tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI, vở Người đi dép cao su đoạt giải Tác phẩm xuất sắc cùng nhiều giải thưởng quan trọng.

NSƯT Kiều Minh Hiếu.

NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ VHTTDL. Nghệ sĩ cho rằng đây là cơ sở quan trọng để Nhà hát tiếp tục rà soát, điều chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Hướng tới năm 2026, lãnh đạo nhà hát xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng tác phẩm, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.