NSND Trung Anh trở lại điện ảnh với phim Song hỷ lâm nguy, đóng cùng diễn viên Đinh Y Nhung, Dustin Nguyễn, Jun Vũ… đang chiếu ở rạp. Dịp này, nghệ sĩ trải lòng về cuộc sống sau nghỉ hưu, niềm hạnh phúc giản dị tuổi xế chiều bên vợ kém 10 tuổi và 2 con.

Nghỉ hưu vẫn 'đắt show', không quan trọng tiền bạc hay danh xưng

NSND Trung Anh và 2 diễn viên trẻ trong "Song hỷ lâm nguy".

- Vai người cha trong dự án "Song hỷ lâm nguy" gợi cho anh cảm xúc gì?

Trong phim, tôi đóng vai ông Trung - người cha già hết lòng thương yêu con gái với nhiều nỗi niềm khó giãi bày. Nhân vật được biên kịch và đạo diễn xây dựng gần gũi với chính con người tôi.

Ngoài đời, tôi cũng là ông bố có cô con gái 23 tuổi. Tôi có những nỗi lo thường trực khi con 1 mình du học xứ người và đối diện với vô số vấn đề cuộc sống. Đóng tác phẩm này, tôi như đưa hết tâm sự, nỗi lòng của bản thân lên màn ảnh.

Tôi thích nội dung phim vì tính nhân văn, không nhiều ồn ào xung đột mà vẫn giữ được chất duyên dáng cần thiết.

- Anh có vẻ bận rộn hơn kể cả khi nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam?

Nhiều người hay bảo về hưu buồn và hụt hẫng lắm, riêng tôi không có cảm giác này. Mỗi ngày tôi tất bật với công việc, từ diễn xuất đến giảng dạy.

Nhờ có nhiều việc để làm nên đầu óc tôi không trống trải. Tôi sợ nhất không được làm nghề sẽ dễ bị trầm cảm, sa sút.

Tuổi này rồi cơm áo gạo tiền chỉ là 1 chuyện, được làm nghề và sống tận cùng với nó mới là niềm hạnh phúc. Tiếp xúc với ê-kíp toàn người trẻ, tôi được tiếp thêm năng lượng, cảm giác trẻ ra hơn nhiều.

Tuổi hưu, NSND Trung Anh vẫn miệt mài làm nghề.

- Khán giả yêu mến gọi Trung Anh là “ông bố quốc dân”, anh cũng được ghi nhận với danh hiệu NSND và vô số giải thưởng. 45 năm làm nghề, điều đó đủ khiến anh thỏa mãn?

Thú thật tôi không quá coi trọng danh hiệu hay danh xưng. Bởi lẽ, tôi cảm giác phải khoác lên mình cái gì đấy khá nặng nề. Hôm nay bạn được tôn vinh, ngày mai nếu không cẩn thận nó có thể tự rời đi bất cứ lúc nào.

Cái giúp tôi tồn tại trong nghề này chính là thái độ. Tôi không dám nói bản thân tốt hay giỏi nhất nhưng với nghề nghiệp, hiếm người nào nghiêm túc được như tôi.

Tôi rất tâm đắc câu nói: "Điều quan trọng nhất là được làm nghề, làm công việc yêu thích. Được khán giả ghi nhận là phần thưởng lớn nhất". Tôi nhờ người khắc vào bức tranh pha lê, đặt ở giữa nhà để nhắc nhở chính mình.

- Anh chuẩn bị kinh tế ra sao để cuộc sống về già được an nhàn, thoải mái?

Tôi ngại nói về thu nhập lắm, bởi bất cứ con số nào đều nhạy cảm. Tôi có lương hưu, cộng thêm thù lao diễn xuất, giảng dạy nên cơ bản sống ổn. Thu nhập của 2 vợ chồng cộng lại đủ trang trải hàng tháng, vừa nuôi con ăn học tới nơi tới chốn.

Trước gia đình tôi sống ở khu tập thể, khoảng 10 năm nay mới dọn về căn hộ chung cư rộng khoảng 127m2 trên đường Tố Hữu, Hà Nội. Không gian sống vừa đủ, thoải mái cho các thành viên tiện sinh hoạt và đi làm. Đây cũng là nơi nhiều diễn viên trẻ hay học trò tôi lui tới mỗi khi cần trao đổi bài vở, diễn xuất.

Trước khi đóng cảnh nóng, tôi đều hỏi thẳng vợ

Nghệ sĩ tự nhận giao tiếp kém, chỉ thích ở nhà bên vợ con.

- Anh tận hưởng cuộc sống thế nào?

Mỗi ngày tôi dậy từ 5-6h, ăn sáng, uống trà rồi tập thể dục. Ngày có tiết dạy, tôi chạy xe máy lên trường còn không sẽ ở nhà chuẩn bị giáo án hay đọc sách. Tôi mê đọc sách từ bé, dù giờ khả năng đọc kém xưa nhiều song vẫn muốn duy trì như 1 thói quen tốt cho não bộ.

Tôi rất mê bóng đá và thường theo dõi các trận đấu. Tôi hay đùa nếu không là một diễn viên, có lẽ Trung Anh đã là một cầu thủ bóng đá.

Hàng ngày, tôi cố gắng rèn luyện sức khỏe, luyện 1 số bài tập theo thể trạng, kết hợp ăn uống, ngủ nghỉ điều độ để dưỡng sức.

- Trông anh có vẻ trầm và kín đáo, chậm rãi. Tính cách này ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc anh ra sao?

Nhiều người bảo gặp tôi ngoài đời không nghĩ là nghệ sĩ. Tôi kiệm lời, ít bộc lộ quan điểm, thích quan sát mọi người xung quanh hơn.

Tôi vốn không thích ồn ào, xô bồ. Sự kiện nào mời tôi thấy không cần thiết sẽ tìm lý do từ chối để không phải đến.

Thú thật giao tiếp của tôi kém. Đôi lúc các nhà báo hỏi, tôi không tìm được câu từ nào để nói cho trôi chảy. Điều này tất nhiên ảnh hưởng công việc hay mối quan hệ, đành chấp nhận thôi.

Tôi muốn sống đúng bản thân, thay vì phải gồng lên hay cố gắng thay đổi. Bù lại, tôi giữ sự chân thành với gia đình, bạn bè và học trò.

NSND Trung Anh bên bà xã kém 10 tuổi. Bạn đời 1 tay lo liệu mọi việc những lúc anh vắng nhà.

- NSND Trung Anh “giấu” vợ kỹ quá! Phía sau thành công của anh, hẳn có bóng dáng của người bạn đời đồng cam cộng khổ?

Bà xã kém tôi 10 tuổi, làm ở ngành điện lực. Một người làm nghệ thuật va chạm với người khác giới là điều không tránh khỏi. Tôi biết ơn bà xã không ghen tuông, cũng chưa bao giờ lăn tăn chồng chuyện nọ chuyện kia.

Mới đây, vợ chồng tôi ngồi với nhau nhắc lại ngày tháng mới cưới. Khi đó, tôi có nói với vợ: “Anh làm nghệ thuật mà không đẹp như người khác, không có nhiều năng khiếu nên sẽ chỉ tập trung vào chuyên môn. Em giúp anh để anh làm được điều này”.

Tôi xem đó là lời nói bâng quơ, không ngờ lại được bà xã khắc ghi trong lòng như sự cam kết. Gần 30 năm qua, cô ấy chu toàn mọi thứ cho gia đình. Chuyện nhà cửa, cơ quan, chăm 2 đứa nhỏ, chúng học hành ở đâu, thế nào… đều một tay vợ lo.

Tôi gần như chẳng lo gì những chuyện đó, cũng chẳng biết gì để lo cả. Tôi thấu hết nỗi vất vả kinh khủng mà bà xã phải trải qua nên đôi lúc rất xúc động khi nghĩ đến. Trong lòng tôi luôn muốn bù đắp, yêu thương cô ấy nhiều hơn.

- Anh giữ niềm tin cho vợ thế nào, khi tính chất công việc thường xuyên vắng nhà, bị ghép cặp với nhiều bạn diễn trẻ đẹp?

Tôi tự đặt ra giới hạn cho bản thân trong nghề nghiệp. Trên phim trường, tôi chủ động giữ khoảng cách với bạn diễn. Mình phải cố gắng để nó vừa không ảnh hưởng đến công việc, vừa tránh rơi vào tình huống nhạy cảm.

Trước khi quay cảnh “nóng”, tôi chủ động chia sẻ kịch bản và hỏi vợ: Nếu em là người phụ nữ, tâm lý em cảnh này thế nào? hoặc đôi khi hỏi thẳng cô ấy: Anh đóng phim có yếu tố nhạy cảm em thấy sao? Thỉnh thoảng, tôi đưa vợ đến phim trường để hiểu rõ công việc.

May mắn bà xã tôi rất chia sẻ, động viên chồng. Cô ấy hiểu rằng trong thế giới nghệ thuật và đời thường luôn có lằn ranh - dẫu đôi khi chỉ là 1 sợi chỉ mỏng manh.

NSND Trung Anh chỉ chấm mình 5-6 điểm với vai trò người bố.

- Anh tự đánh giá bản thân trong vai trò người bố trong gia đình thế nào?

Nếu so với hình ảnh “ông bố quốc dân” màn ảnh, tôi tự chấm mình ngoài đời chỉ 5-6 điểm. Các nhân vật của tôi trên phim bao dung, nhẹ nhàng chứ ngoài đời tôi nhiều tật xấu lắm.

Tôi vốn nóng tính, từ chuyện giáo dục dạy dỗ con cái đến nếp sinh hoạt đời thường. Có lẽ vì tính cách này nên 2 con sợ bố hơn sợ mẹ.

Tôi có 2 con, cậu con lớn đã đi làm còn cô con gái út hiện du học ở Mỹ. Năm ngoái, cháu nhận học bổng toàn phần học vị Tiến sĩ 5 năm. Vợ chồng tôi thống nhất quan điểm chỉ định hướng, không ép buộc con. Tương lai công việc thế nào, tự mỗi đứa quyết định. Các con đều trưởng thành, ít nhiều tự lập nên vợ chồng tôi bớt lo toan đôi chút.

Trailer phim "Song hỷ lâm nguy" có NSND Trung Anh đóng

Ảnh, clip: NVCC