Tin sao Việt 25/1: Diễn viên Mạnh Trường hài hước chia sẻ ảnh photoshop vàng đeo kín người và viết "tầm này có đeo nhiều vàng là có giá".

Diễn viên Thân Thuý Hà khoe bức ảnh đầy chất "nghệ" khi chụp bên nhánh hoa giấy.

Ca sĩ Diệp Lâm Anh diện đồ sexy múa cột ở quán bar.

NSND Trung Anh dạo gần đây được người hâm mộ nhận xét là "càng ngày càng hài hước" khi liên tục đăng ảnh vui nhộn lên trang cá nhân.

Vợ chồng đạo diễn Lý Hải - Minh Hà "trốn con" tận hưởng ngày nghỉ bên nhau.

Nghệ sĩ Trà My háo hức luộc bánh chưng.

Ca sĩ Quang Lê cảm ơn khán giả và bạn bè gửi lời chúc mừng sinh nhật mình.

MC Nguyên Khang tận hưởng không khí trong lành tại Đà Lạt.

NSND Tạ Tuấn Minh và diễn viên Thân Thanh Giang hoá thân vào vai diễn mới.

=> Xem thêm những hình ảnh làng sao mới nhất trên VietNamNet.

Ảnh: FBNV

Hồng Diễm khiến fan phát 'sốt' khi đăng ảnh hội ngộ Hồng Đăng Bức ảnh Hồng Diễm chụp cùng Hồng Đăng trong đám cưới diễn viên Kiều My "Cách em 1 milimet" khiến fan phát sốt, thúc giục hai diễn viên sớm tái hợp trên màn ảnh.