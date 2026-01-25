Hồng Diễm khiến fan phát 'sốt' khi đăng ảnh hội ngộ Hồng ĐăngBức ảnh Hồng Diễm chụp cùng Hồng Đăng trong đám cưới diễn viên Kiều My "Cách em 1 milimet" khiến fan phát sốt, thúc giục hai diễn viên sớm tái hợp trên màn ảnh.
Tin sao Việt 25/1: Diễn viên Mạnh Trường hài hước chia sẻ ảnh photoshop vàng đeo kín người và viết "tầm này có đeo nhiều vàng là có giá".
Ảnh: FBNV
Vân Trang khoe niềm vui với Hoài Linh, ca sĩ Lưu Hương Giang lại tâm tưDiễn viên Vân Trang khoe ảnh hậu trường với không khí vui nhộn bên nghệ sĩ Hoài Linh. Ca sĩ Lưu Hương Giang đăng dòng trạng thái bày tỏ nhiều tâm tư khi Tết đến.