gen h z7466553143081_134daea81161c602c5ee4438b9ec9ac4.jpg

Tin sao Việt 25/1: Diễn viên Mạnh Trường hài hước chia sẻ ảnh photoshop vàng đeo kín người và viết "tầm này có đeo nhiều vàng là có giá". 

gen h z7466553125948_839aee16334b1c4a6d8257466534b8ed.jpg
Diễn viên Thân Thuý Hà khoe bức ảnh đầy chất "nghệ" khi chụp bên nhánh hoa giấy. 
saoviet4.jpeg
Ca sĩ Diệp Lâm Anh diện đồ sexy múa cột ở quán bar.
Ảnh màn hình 2026 01 25 lúc 17.37.03.png
NSND Trung Anh dạo gần đây được người hâm mộ nhận xét là "càng ngày càng hài hước" khi liên tục đăng ảnh vui nhộn lên trang cá nhân.
gen h z7466553129340_e03a717bfe6e2de0333802e582e313ee.jpg
Vợ chồng đạo diễn Lý Hải - Minh Hà "trốn con" tận hưởng ngày nghỉ bên nhau. 
gen h z7466553140155_cb37bac3b559d4a38f9a510a9cd2dc10.jpg
Nghệ sĩ Trà My háo hức luộc bánh chưng.
gen h z7466553117765_43ca341e2700a16fb863e3c8726b44ac.jpg
Ca sĩ Quang Lê cảm ơn khán giả và bạn bè gửi lời chúc mừng sinh nhật mình.
gen h z7466553118677_7f7d4e478ec0266b97c9f6042b0478db.jpg
MC Nguyên Khang tận hưởng không khí trong lành tại Đà Lạt.
gen h z7466553111480_46705462f65525d9d9c84d14a70b6ca4.jpg
NSND Tạ Tuấn Minh và diễn viên Thân Thanh Giang hoá thân vào vai diễn mới.

Ảnh: FBNV