Diễn viên Quốc Tuấn và NSND Trung Anh. Ảnh: FBNV

Mới đây NSND Trung Anh gây "bão" mạng khi chia sẻ bức ảnh chụp cùng diễn viên Quốc Tuấn bên lề một cảnh quay. Anh viết: "Chào 61 đỉnh cao muôn trượng. 61 đây mà có cao lắm đâu. Mấy chục năm làm nghề, giờ cả hai mới làm chung một dự án điện ảnh. Rất trân trọng bạn, cả về nghề lẫn tư cách là một con người".

Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý với 10 nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ với hai nghệ sĩ cùng tuổi. Tuy nhiên hiện NSND Trung Anh vẫn giấu kín thông tin về dự án phim 2 nghệ sĩ góp mặt cũng như thời điểm dự kiến ra rạp.

Đây là lần hiếm hoi hình ảnh của nghệ sĩ Quốc Tuấn được chia sẻ trên mạng xã hội vì anh không dùng Facebook hay các mạng xã hội khác. Ngay cả khi có dự án phim ra rạp, nam diễn viên cũng né không dự ra mắt và gần như kín tiếng với truyền thông khiến dư luận càng tò mò về cuộc sống và công việc hiện tại của Quốc Tuấn.

NSND Trung Anh sinh năm 1961. Sau khi nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam, anh vẫn tích cực tham gia các dự án điện ảnh và truyền hình mà gần nhất là vai phó bí thư Sách trong phim chính luận Lằn ranh đang phát sóng trên VTV1. Cuối năm ngoái anh đóng chính trong phim điện ảnh Khế ước bán dâu.

Diễn viên Quốc Tuấn sinh năm 1961 và hiện đã nghỉ hưu sau thời gian công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam. Bộ phim gần nhất anh góp mặt là Cu li không bao giờ khóc cùng NSND Minh Châu ra rạp tháng 11/2024.

