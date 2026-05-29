Ngày 28/5, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, BTC Giọng hát trẻ toàn quốc 2026 đã công bố khởi động cuộc thi.

Hội đồng Giám khảo gồm: NSƯT, TS.Nguyễn Thị Phương Nga - Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Trung tá - thạc sĩ Đỗ Thị Phương Mai - Trưởng Khoa Thanh nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; nhạc sĩ Đỗ Bảo - Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội; NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, nhạc sĩ Giáng Son... Đồng hành cùng chương trình trong vai trò Giám đốc Âm nhạc là Trần Khánh Ly.

Với thông điệp Khơi nguồn đam mê - Chắp cánh tài năng âm nhạc Việt cuộc thi mở rộng cánh cửa cho học sinh, sinh viên và thanh niên trong độ tuổi từ 6-25 trên toàn quốc với phân hệ độc lập không chuyên và chuyên nghiệp, phân thành 5 bảng (A, B, C, D, E) tương ứng với các cấp học từ tiểu học đến sinh viên chuyên nghiệp.

Tại họp báo, ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng BTC khẳng định, mục tiêu cao nhất của chương trình không chỉ là tìm ra ngôi vị Quán quân mà còn là kiến tạo một hành trình trưởng thành, giúp người trẻ sống tích cực và tự tin. Đặc biệt, BTC cam kết sẽ có những chính sách hỗ trợ tối đa về chi phí, chuyên môn và làm nhạc beat cho các thí sinh tài năng đến từ vùng sâu, vùng xa.

Một trong những điểm đột phá gây chú ý nhất của Giọng hát trẻ toàn quốc 2026 là vòng sơ khảo online, diễn ra từ ngày 29/5-31/8/2026 trên nền tảng TikTok. Quy định bắt buộc tại vòng này là thí sinh phải hát mộc 100%, tuyệt đối không chỉnh âm hay can thiệp các thiết bị kỹ thuật.

Lý giải về quyết định này, đại diện BTC cho biết, trong thời đại công nghệ phát triển, âm nhạc chịu nhiều ảnh hưởng của AI, tuy nhiên máy móc thường thiếu đi cái hồn và cảm xúc thực sự. Yêu cầu hát mộc giúp BGK đánh giá được chất giọng tự nhiên, chân thực nhất, từ đó tạo ra sự công bằng tối đa cho mọi thí sinh ngay từ vạch xuất phát.

Theo công bố, vòng sơ khảo sẽ được đánh giá với tỷ trọng 80% điểm chuyên môn từ Hội đồng Giám khảo và 20% điểm từ lượt bình chọn của khán giả. Sức nóng của cuộc thi đã được minh chứng khi hiện có hơn 3.000 hồ sơ đăng ký tham dự trực tuyến.

Sau vòng sơ khảo, các thí sinh xuất sắc sẽ bước vào vòng bán kết trực tiếp diễn ra tại 3 miền: Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Hà Nội, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng và Nhà hát Bến Thành TPHCM. Vòng chung kết và đêm gala trao giải vào tháng 12/2026 tại Hà Nội.

Nhằm giúp các thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất, ca sĩ Duy Khoa khuyên các thí sinh cần chọn ca khúc phù hợp với năng lực biểu diễn, lứa tuổi và nội dung thi để truyền tải trọn vẹn cảm xúc. Cần có sự sáng tạo để phần trình diễn trở nên khác biệt, đọng lại trong trí nhớ của BGK giữa hàng ngàn tiết mục. Việc kiên trì rèn giũa một ca khúc trong thời gian dài sẽ mang lại lợi thế lớn hơn nhiều so với việc chọn bài mới và tập luyện chóng vánh. Phụ huynh không nên đặt áp lực thành tích, hãy để các em thoải mái cọ xát, dám sai để tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành.