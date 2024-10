Không thể phủ nhận được sức nóng của cái tên HIEUTHUHAI ở thời điểm hiện tại. Sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, ngoại hình thu hút, luôn tạo ra những đề tài nóng hổi trên mạng xã hội, cũng nắm trong tay một số bản hit cùng một full album tạo được tiếng vang, được cả khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao, HIEUTHUHAI bứt phá khỏi cái gốc underground của mình để phủ sóng tới đại chúng.

Trong vòng 10 năm trở lại đây ở địa hạt Vpop, cứ mỗi khi có một nam nghệ sĩ nào đạt được những thành tích ấn tượng, khán giả lại không khỏi liên tưởng đến Sơn Tùng M-TP. Nhất là khi, HIEUTHUHAI có không ít điểm tương đồng với Sơn Tùng. Đã giữ “ngai" nhiều năm tại nhạc Việt, rất nhiều khán giả háo hức chờ đợi xem cái tên nào có thể vươn đến đỉnh mà Sơn Tùng đã thiết lập.

HIEUTHUHAI đã làm được gì?

Năm 2023, HIEUTHUHAI phát hành album đầu tay Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Trước đó, anh cũng đã trở thành cái tên quen thuộc với khán giả thông qua bản hit Ngủ một mình cùng sự xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Hai ngày một đêm đình đám.

Xa hơn nữa, HIEUTHUHAI cũng là một trong những cái tên nổi bật trong giới hiphop underground với những bản nhạc nhẹ nhàng, dễ nghe và cách đi vần lạ tai, khác biệt với phần lớn các rapper hầm hố, bụi bặm khác thông qua các bản nhạc đạt lượt nghe cao như Cua hay Bật nhạc lên.

Đỉnh điểm nhất là trong năm nay, HIEUTHUHAI tham gia và lên ngôi quán quân của Chương trình Anh trai "say hi" một cách thuyết phục. Đối đầu cùng 29 nam ca sĩ, rapper tài năng của Vpop, khả năng lãnh đạo, sản xuất nhạc cũng như hát, nhảy, trình diễn của HIEUTHUHAI có dịp tỏa sáng, được khán giả đại chúng công nhận. Anh cũng được ghi nhận nhiều bản hit sau chương trình như Ngáo ngơ, Walk, Sao hạng A đều vươn lên top đầu trending.

HIEUTHUHAI có nhiều điểm tương đồng trong hành trình âm nhạc với Sơn Tùng M-TP.

Những điều này khiến khán giả không khỏi liên tưởng đến Sơn Tùng M-TP. Sơn Tùng cũng là cái tên gây ấn tượng từ underground, trên nền tảng LadyKillah với các ca khúc Đừng về trễ, Cơn mưa ngang qua,... do anh tự thực hiện.

Sau cú hit bùng nổ Em của ngày hôm qua, Sơn Tùng phát hành bài nào là trở thành hit bài đó như Chắc ai đó sẽ về, Không phải dạng vừa đâu, tham dự Hòa âm ánh sáng mùa đầu tiên vào năm 2015 - một trong những chương trình truyền hình gây sốt vào thời điểm đó. Trong chương trình, Sơn Tùng remix các ca khúc nổi tiếng của mình, phát hành thêm 2 ca khúc mới là Thái Bình mồ hôi rơi và Khuôn mặt đáng thương, đều trở thành hiện tượng.

Mặc dù dừng cuộc chơi giữa chừng vì lý do sức khỏe, nhiều khán giả đã công nhận Sơn Tùng là gương mặt sáng giá nhất của mùa giải năm ấy. Sau chương trình, Sơn Tùng tiếp tục công phá Vpop với hàng loạt bản hit từ ballad cho đến EDM, dance pop như Âm thầm bên em, Lạc trôi, Chạy ngay đi,... liên tục tạo ra những đề tài bàn luận trên mạng xã hội từ những câu nói, cử chỉ tưởng như rất đơn giản. Anh cũng xác lập vị thế thống trị nhạc Việt của mình từ đó cho đến nay, sức nóng tuy có sự suy giảm nhưng “ngôi vị” số 1 của anh là điều không ai bàn cãi.

HIEUTHUHAI cũng đang trong quá trình đạt được những thành công bước đầu như Sơn Tùng. Hiếu đã có hit từ những ngày đầu ở underground cho đến khi lên mainstream như đàn anh. Hiếu đã có một chương trình truyền hình về âm nhạc làm bệ phóng để đưa tên tuổi mình đến với nhiều đối tượng khán giả, tương tự như Sơn Tùng gần 10 năm về trước. Anh cũng tạo ra được một số đề tài hấp dẫn xoay quanh bản thân mình trên mạng xã hội.

Trong lứa nghệ sĩ trẻ hiện nay, HIEUTHUHAI cũng được đánh giá cao về khả năng thu hút lượng người hâm mộ đông đảo, chịu chi tương tự như cộng đồng Sky của đàn anh. Thậm chí, còn có một điều trùng hợp thú vị khác là Kewtiie - producer “ruột” của HIEUTHUHAI - cùng Onionn. - producer đồng hành cùng Sơn Tùng 4 năm - đều xuất phát chung từ tổ đội District 8. Với chặng đường đã qua, không khó hiểu khi HIEUTHUHAI đang là cái tên hàng đầu cho vị thế người “soán ngôi” Sơn Tùng M-TP trong tương lai.

Vẫn còn nhiều yếu tố cản đường

Trong 10 năm qua, có không ít những cái tên được đặt lên bàn cân so sánh với Sơn Tùng, tiêu biểu có thể kể đến như Soobin, Hoài Lâm, hay thậm chí gần đây có cả Mono - em trai của Sơn Tùng. Ngoại trừ Mono vẫn còn khá mới, chặng đường phía trước còn dài, các cái tên khác đều chưa thể chạm đến vị thế của Sơn Tùng bởi họ không thể duy trì sức hút lâu dài được như nam ca sĩ này. Hoài Lâm sau khi nhận được sự chú ý quá lớn đã đột ngột tuyên bố giải nghệ, còn Soobin thì hạ nhiệt dần do một loạt ca khúc nối tiếp không nhận được sự quan tâm của đại chúng.

Vẫn còn sớm để nói về khả năng đi đường dài của HIEUTHUHAI. Tuy nhiên, trước mắt có thể nhìn thấy rõ, HIEUTHUHAI không có nền tảng về âm nhạc tốt được như Sơn Tùng. Hiếu xuất thân từ một ngôi trường về kinh tế, không liên quan nhiều đến âm nhạc, bản thân Hiếu cũng xuất thân là rapper nên khả năng ca hát còn hạn chế. Trong khi đó, Sơn Tùng lại là thủ khoa đầu vào của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu giọng hát chắc chắn, có cá tính riêng.

Vẫn biết rằng trong bối cảnh âm nhạc hiện nay, khi rap dần lên ngôi và vai trò của một singer - songwriter ngày càng được đề cao, nhưng để có thể đi đường dài với nhiều thay đổi, đột phá trong âm nhạc, việc có nền tảng luôn cần thiết để nghệ sĩ có thể kết hợp, mở rộng ra nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.

Thực tế, tại Anh trai "say hi", tuy HIEUTHUHAI đảm nhiệm khối lượng sản xuất khá nhiều, nhưng phần lớn các ca khúc vẫn nằm an toàn trong pop, EDM với cấu trúc cơ bản, chưa biến hóa, chỉ tập trung chủ yếu vào hook mà chưa quá chú trọng vào ca từ. Đây là điểm hạn chế mà Hiếu còn thiếu so với khả năng sáng tác, thể hiện đa dạng thể loại của Sơn Tùng.

Sơn Tùng M-TP vẫn sở hữu nhiều đặc điểm mà HIEUTHUHAI không có.

Hơn thế nữa, HIEUTHUHAI có phần hơi “ôm đồm” sự xuất hiện của mình, khiến cho nhiều khán giả chưa đánh giá đúng khả năng âm nhạc của anh. Rất nhiều người hâm mộ yêu mến anh vì vẻ ngoài ấn tượng, sự hài hước, lăn xả trong các chương trình truyền hình thực tế, mà bỏ qua sự “gai góc” trong âm nhạc của anh.

Các bản hit của Hiếu như Ngủ một mình, Không thể say cũng tập trung thể hiện khía cạnh tình cảm, ngọt ngào của Hiếu nhiều hơn, trong khi album Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó đụng chạm đến không ít những chủ đề nặng đô của giới underground. Điều đó khiến hình ảnh của Hiếu chưa có sự thống nhất.

Việc hoạt động trong một đội nhóm cũng là một điều cản bước HIEUTHUHAI. Nếu như trong underground, việc lập tổ đội là cần thiết để các thành viên cùng hỗ trợ nhau, “nâng trình” cho nhau, thì khi hoạt động ở mainstream, mọi thứ lại khác hẳn.

Các thành viên ban đầu của Gerdnang - tổ đội của HIEUTHUHAI - là HURRYKNG, Manbo thì không phải bàn vì năng lực cũng như phong cách của họ không có sự chênh lệch nhiều với Hiếu. Nhưng hai thành viên mới gia nhập trong thời gian gần đây là Kewtiie và Negav đều đã từng khiến khán giả tranh cãi kịch liệt về những phát ngôn của họ. Điều này tuy không liên quan đến Hiếu, nhưng cũng ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh của anh trong mắt khán giả.

Và không thể phủ nhận, một trong những điều khiến Sơn Tùng vươn lên đỉnh cao tại Vpop, đó là những tranh cãi bất tận dành cho anh, từ tranh cãi về âm nhạc cho đến đời tư, khiến cho cái Sơn Tùng luôn là điểm nóng trong mọi chủ đề trên mạng xã hội. Còn nhớ, vào năm 2014, Sơn Tùng đã thổi bùng trận chiến kịch liệt trong giới chuyên môn về việc Viết nhạc trên beat có sẵn có phải là đạo nhạc hay không.

Cuộc chiến tuy bất phân thắng bại nhưng khiến Sơn Tùng thực sự tạo nên đột phá cho Vpop khi kể từ đó, khâu sản xuất, hòa âm phối khí, tạo beat nhận được sự chú ý hơn bao giờ hết.

Những tranh cãi có thể tạo nên nhiều luồng dư luận tiêu cực, nhưng nó khiến cho nghệ sĩ luôn là tâm điểm của chú ý, và cũng là điều kiện cho nghệ sĩ có nhiều bứt phá trong sự nghiệp. Trong khi đó, hình tượng của HIEUTHUHAI hiện nay có phần khá "an toàn", từ ngoại hình, âm nhạc đến đời tư đều không có vấn đề gì để tranh luận, điều đó phần nào cũng khiến cho Hiếu có ít chủ đề thảo luận hơn, và các sản phẩm âm nhạc cũng ít sự đột phá hơn.

Ở thời điểm hiện tại, tuy Sơn Tùng đã không còn nhưng hit có độ viral khủng như trước đây, nhưng Sơn Tùng vẫn là cái tên hiếm hoi có thể kéo sự chú ý của khán giả về âm nhạc của mình.

Trong khi đó, dẫu cho còn nhiều điều cần cải thiện,

vẫn là một trong những nghệ sĩ trẻ hội tụ nhiều yếu tố nhất để vươn đến vị trí của đàn anh.

(Theo Tạp chí Tri thức Znews)