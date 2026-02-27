Mua được nhà ở tuổi U70, hạnh phúc với hôn nhân bên vợ trẻ

Sau một thời gian hẹn hò, NSND Việt Anh và Chân Chân vừa đăng ký kết hôn. Cả 2 chuyển từ nhà trọ sang căn hộ chung cư ở Bình Chánh để tiện việc sinh sống và làm việc. Đây là tài sản ông chắt chiu dành dụm sau gần cả đời làm nghệ thuật.

NSND Việt Anh được vợ tháp tùng ở các sự kiện lớn nhỏ.

“Tôi quyết định mua căn hộ, xem như có nơi chốn đi về để yên tâm dựng xây tổ ấm”, ông kể với VietNamNet.

Thời gian qua, Việt Anh cùng bà xã mở bán đồ ăn online để tạo thêm thu nhập. Vợ nghệ sĩ vốn khéo tay, nấu ăn ngon với các món sở trường như tôm kho tàu, miến xào hải sản… Ông thường đăng quảng cáo trên trang cá nhân để bạn bè, đồng nghiệp và khán giả ủng hộ.

Việt Anh chủ yếu tự lái xe giao hàng mỗi ngày, khi nào bận mới nhờ đến shipper. Ban đầu, chuyện bán buôn chủ yếu giết thời gian nhưng dần được nhiều khách hàng yêu quý nên cả 2 vợ chồng đều vui.

Chân Chân hiện là quản lý, hỗ trợ NSND Việt Anh trong công việc nghệ thuật. Bạn đời từng là nhà sản xuất phim nên thường xuyên đưa ra lời tư vấn cho ông.

Ngoài ra, cô rành về công nghệ, giúp Việt Anh xây dựng nội dung video, hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội. Đổi lại, nam nghệ sĩ hướng dẫn vợ kỹ năng diễn xuất với các dự án phim cô góp mặt.

Vợ chồng NSND Việt Anh đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau.

Chân Chân từng tiết lộ được gia đình ủng hộ khi quen NSND Việt Anh. Trong khi đó, nam nghệ sĩ như được sống lại thời thanh xuân khi yêu vợ. Ông biết ơn bạn đời đã xuất hiện và đồng hành bên mình ở quãng cuối cuộc đời.

Cuộc sống của Việt Anh tươi mới, nhiều màu sắc hơn từ khi Chân Chân xuất hiện. Cả hai thích vào bếp nấu ăn, dẫn nhau đi ăn và thỉnh thoảng tổ chức các chuyến du lịch ngắn ngày.

Tìm thấy tình yêu ở tuổi xế chiều, Việt Anh muốn giữ mọi việc riêng tư. Chuyện tình của cả 2 nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh ý kiến ủng hộ, không ít người tỏ ra nghi ngại, dèm pha.

Nghệ sĩ buồn vì vẫn có người cố tình khai thác theo hướng tiêu cực khiến ông bị khán giả chỉ trích.

“Tôi chưa bao giờ chủ động lên tiếng hay đăng tải tin tức gì mà vẫn bị bàn tán. Tôi lướt qua sự tiêu cực vì đây là cuộc đời riêng và tôi chịu trách nhiệm với nó”, ông bày tỏ.

Nghệ sĩ vui vì tìm thấy hạnh phúc ở tuổi xế chiều.

Việt Anh quan niệm bất cứ ai cũng có những nỗi niềm, ông không ngoại lệ. Nghệ sĩ mong mọi người hãy để nó trôi đi theo lẽ tự nhiên, đừng phán xét và suy diễn theo ý kiến chủ quan.

NSND Việt Anh năm nay 68 tuổi, còn bạn gái thuộc lứa 9X, chênh nhau 36 tuổi. Nghệ sĩ quan niệm tuổi tác không là vấn đề khi cùng nhìn về một hướng. Với ông, sự đồng điệu trong suy nghĩ, nhận thức mới là điều quan trọng.

Sống kín tiếng, chỉ mong bình yên

Hồi cuối tháng 12/2025, con gái NSND Việt Anh từ Australia về Việt Nam thăm gia đình, họ hàng. Nghệ sĩ vui vì sau 5 năm 2 cha con mới gặp lại nhau.

Hai vợ chồng nghệ sĩ cùng đưa con đi dạo ngắm phố phường Sài Gòn, ăn uống và tâm sự. Trong mắt Việt Anh, con gái 26 tuổi giờ trưởng thành, sống tình cảm và hiểu biết.

NSND Việt Anh vừa đoàn tụ con gái sau 5 năm xa cách.

“Hai cha con tôi ít nói chuyện nhưng hiểu nhau. Con nói chỉ cần thấy tôi hạnh phúc là luôn ủng hộ hết mình", ông kể.

Từng 1 thời oanh tạc khắp các sân khấu, NSND Việt Anh lúc này chọn lùi lại để nhường sân chơi cho lứa trẻ. Ông vẫn nhận lời giảng dạy các lớp đào tạo để truyền kinh nghiệm, kỹ năng nghề đến lứa sinh viên.

Năm 2025, NSND Việt Anh góp mặt trong phim truyền hình Mẹ biển, đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau vài năm chủ yếu tham gia phim điện ảnh của Trấn Thành.

Gần đây, ông tiếp tục tham gia dự án Số phận lạc lối của đạo diễn Nguyễn Quang Minh và dự án điện ảnh sắp bấm máy vào tháng 4.

Nghệ sĩ quan niệm nghề diễn là một phần của cuộc đời. Dẫu đôi lúc cực khổ, ông luôn tìm thấy sự hứng khởi, cảm giác lạc quan mỗi khi bước ra phim trường.

NSND Việt Anh vẫn trăn trở về nghề, mong có thêm dự án hay để tham gia.

Cát-sê từ các công việc không quá cao song ông biết “liệu cơm gắp mắm” và thấy hài lòng vì không phải quá lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.

“Tuổi này, tôi không mong cầu danh vọng hay hào quang. Đời người nghệ sĩ già chỉ mong có thêm vai diễn mới lạ, khiến bản thân yêu thích để gửi đến khán giả là đủ”, ông bộc bạch.

Diễn viên Lôi vũ tìm niềm vui bên bạn đời. Ông tích cực chơi thể thao, sinh hoạt khoa học bởi quan niệm “sức khỏe là vàng”. Ngày không làm việc nghệ sĩ gặp gỡ bạn bè cà phê...

Clip NSND Việt Anh chia sẻ

Ảnh, clip: HK, NVCC