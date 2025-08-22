Trong không khí tưng bừng hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, một cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến nhiều khán giả xúc động. NSND Xuân Bắc và diễn viên Minh Nguyệt - cặp đôi anh em Núi - Biển trong Sóng ở đáy sông - tái ngộ sau 25 năm kể từ khi bộ phim lên sóng.

NSND Xuân Bắc chia sẻ trên trang cá nhân về khoảnh khắc đáng nhớ này. Trong lúc tập luyện diễu hành, tiếng gọi quen thuộc "anh Núi" khiến Cục trưởng Cục NTBD sững người. Xuân Bắc nhận ra đó là Minh Nguyệt - người từng thủ vai em gái Biển trong Sóng ở đáy sông.

NSND Xuân Bắc và diễn viên Minh Nguyệt tái ngộ sau 25 năm.

"Trời, em à. Cái Biển", "Vâng em đây. Em sợ anh không nhận ra em" - cuộc đối thoại ngắn nhưng đầy cảm xúc đưa cả hai trở về những ngày tháng quay phim tại Hải Phòng năm 2000.

Xuân Bắc tâm sự cuộc hội ngộ khiến cảm xúc những ngày làm phim trong sự hỗ trợ của UBND Thành phố Cảng và bà con Hải Phòng bỗng ùa về.

Bộ phim truyền hình Sóng ở đáy sông do đạo diễn Lê Đức Tiến thực hiện, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu trở thành hiện tượng của Đài truyền hình Việt Nam khi mới lên sóng năm 2000. Lấy bối cảnh Hải Phòng những năm 1960, phim kể về số phận đầy thăng trầm của Núi - một thanh niên hiền lành bị hoàn cảnh xô đẩy vào con đường tội lỗi.

Vai diễn Núi đưa Xuân Bắc đến gần khán giả cả nước, trở thành vai diễn để đời suốt 25 năm qua. Trong khi đó, Minh Nguyệt với vai Biển - em gái hiền lành, cam chịu - để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem.

NSND Xuân Bắc và diễn viên Minh Nguyệt trong phim.

Sau Sóng ở đáy sông, Xuân Bắc đã có sự nghiệp rực rỡ khi chuyển hướng sang hài kịch với vai Nam Tào trong Táo Quân, trở thành MC được yêu thích. Năm 2016, anh được phong NSƯT, sau đó là Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam (2021) rồi được phong NSND và trở thành Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (2024).

Trong khi đó, Minh Nguyệt tiếp tục con đường diễn xuất. Sau thành công của Sóng ở đáy sông, Minh Nguyệt tiếp tục gây ấn tượng với các phim Những đứa con vùng đồi, Nếp nhà... Là mẹ đơn thân, cô chọn cuộc sống bình yên bên con trai, kín tiếng về đời tư.

Trích phim "Sóng ở đáy sông":