Huân chương Lao động là một trong những phần thưởng cao quý nhất mà Đảng và Nhà nước Việt Nam dành tặng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo và cống hiến vì sự nghiệp xây dựng đất nước. Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, nhiều nghệ sĩ đã vinh dự đón nhận huân chương này sau hành trình dài gắn bó với sân khấu, điện ảnh, âm nhạc và các hình thức nghệ thuật truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn đến công chúng.

NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2026 nhân kỷ niệm 65 năm thành lập nhà hát. Với vai trò lãnh đạo và diễn viên, nghệ sĩ đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị kịch nói Việt Nam, dẫn dắt thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống sân khấu thủ đô.

Trước đó, NSND Xuân Bắc (NSƯT khi còn là Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam) cũng vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2022 nhân kỷ niệm 70 năm thành lập nhà hát.

NSƯT Trịnh Mai Nguyên - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Ba vào đầu năm 2026 ghi nhận những đóng góp bền bỉ, tâm huyết của anh đối với sự nghiệp sân khấu nước nhà.

NSƯT Đặng Thái Huyền - Thượng tá, đạo diễn phim "Mưa đỏ" - vừa được trao Huân chương Lao động hạng Ba tháng 4/2026. Bộ phim do chị đạo diễn đạt doanh thu kỷ lục 714 tỷ đồng.

NSƯT Bùi Như Lai - Tiến sĩ, hiện là Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội - nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019.

NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam - nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2026 nhân kỷ niệm 70 năm thành lập liên đoàn.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên là trường hợp đặc biệt khi trở thành người đầu tiên nhận Huân chương Lao động cho một ca khúc riêng lẻ - "Như có Bác trong ngày đại thắng" - vào năm 1985. Tác phẩm viết chỉ trong 2 tiếng đã trở thành biểu tượng của ngày thống nhất đất nước, chứng minh sức sống mãnh liệt của âm nhạc cách mạng.

NSND Viễn Châu - người được mệnh danh "vua vọng cổ" với hơn 2.000 bài vọng cổ – nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014. Ông được vinh danh vì những cống hiến xuất sắc đối với đờn ca tài tử Nam Bộ và nghệ thuật cải lương. Ảnh: Người Lao Động

Thời trang Việt Nam cũng có đại diện đầu tiên là NTK Võ Việt Chung. Năm 2020, Võ Việt Chung nhận Huân chương Lao động hạng Ba nhờ 25 năm sáng tạo, phục hồi lụa lãnh Mỹ A và đưa áo dài Việt Nam ra thế giới.

Một trường hợp đáng chú ý khác là gia đình cố NSND Lý Huỳnh (cha của diễn viên Lý Hùng và Lý Hương). Năm 2023, gia đình được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba nhờ thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện, xã hội từ năm 2017-2021.

