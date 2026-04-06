Trên trang cá nhân, Thượng tá Đặng Thái Huyền vừa chia sẻ niềm vui khi đón nhận Huân chương lao động hạng ba từ Chủ tịch nước Lương Cường vào sáng 6/4.

Thượng tá Đặng Thái Huyền với Huân chương lao động hạng ba vừa được trao.

Đặng Thái Huyền là người đứng sau Mưa đỏ - bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt với 714 tỷ đồng. Tác phẩm sau đó gần như thắng ở tất cả các giải thưởng lớn nhỏ cho phim hay nhất năm qua từ LHP Việt Nam đến Cánh diều vàng, Mai Vàng, We Choice Awards.... Mưa đỏ cũng được lựa chọn đại diện cho điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ loại Oscar 2026 cho Phim quốc tế hay nhất.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền vừa được Chủ tịch nước trao Huân chương lao động hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức sản xuất, tuyên truyền phim về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân đội Nhân dân Việt Nam và các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, Quân đội.

Nữ đạo diễn sinh năm 1980 chia sẻ trên trang cá nhân: "Ngày thật đặc biệt với một phần thưởng có lẽ là đặc biệt nhất của mình cho đến thời điểm này. Nhưng nếu gọi đó là thành quả của riêng mình thì chưa đủ. Mình vẫn luôn nghĩ - rất thật lòng - phần thưởng là niềm tự hào nhưng ý nghĩa hơn cả là trong những thời điểm khó khăn nhất mình chưa từng phải đi một mình. Người thân, đồng nghiệp… đã luôn ở đó, trở thành điểm tựa để mình bước tiếp. Với mình, đó cũng chính là một phần thưởng".

Đặng Thái Huyền ở đời thường.

Trước Mưa đỏ, Đặng Thái Huyền từng đạo diễn các phim Người trở về, Lời nguyền gia tộc, Bánh đúc có xương, Hoa hồng giấy.... Đặng Thái Huyền nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào tháng 3/2024. Chị hiện là Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

