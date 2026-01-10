Trên trang cá nhân, NSƯT Chí Trung đăng tải đoạn clip chia sẻ quan niệm về hôn nhân ở tuổi 65.

Nghệ sĩ nói đã đi được qua 3/4 cuộc đời, từng có 1 cuộc hôn nhân tạm gọi là hạnh phúc để rồi có lúc nhận ra bản thân trơ trọi trong chính ngôi nhà từng là tổ ấm.

NSƯT Chí Trung chia sẻ kinh nghiệm về hôn nhân.

Anh muốn chia sẻ trải nghiệm của mình đến các bạn trẻ - nhất là người sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân.

Theo Chí Trung, khi còn trẻ người ta kết hôn với niềm tin rằng chỉ cần yêu nhau là đủ. Thế nhưng qua vài năm chung sống, có con cái, họ phải đối diện với áp lực cơm áo gạo tiền để rồi nhận ra tình yêu đơn thuần không còn đủ sức chống chọi.

Clip NSƯT Chí Trung chia sẻ

Nghệ sĩ quan niệm vợ chồng đến với nhau nhờ chữ "Duyên", say đắm bởi chữ "Tình" nhưng điều giúp cả 2 gắn bó, đi cùng nhau tới cuối đời là "Nghĩa".

"Tôi biết có nhiều cặp vợ chồng không phải lúc nào cũng êm ấm, luôn cãi nhau, đôi khi còn "choảng" nhau nhưng họ luôn hiểu gia đình là số 1. Dẫu có thể giận, tổn thương nhưng họ luôn tìm cách giải quyết, không bao giờ buông bỏ", anh kể.

Anh cho rằng sĩ diện và sự hơn thua trong lúc nóng giận là nguyên nhân trực tiếp khiến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ. Muốn hôn nhân bền lâu, vợ chồng trẻ cần học cách vì nhau mà thay đổi.

"Việc thay đổi không đồng nghĩa đánh mất bản thân mà là sự dung hòa để sống nhẹ nhõm hơn. Sự nhẫn nhịn chẳng phải biểu hiện của yếu thế mà là lựa chọn có ý thức để giữ gìn hạnh phúc gia đình", nghệ sĩ bày tỏ.

Chí Trung hiện nghỉ hưu, thích du lịch và tận hưởng cuộc sống.

Chí Trung nhấn mạnh mình chỉ chia sẻ quan điểm dựa trên trải nghiệm cá nhân. Anh không khuyên răn hay áp đặt quan điểm mà chỉ muốn mọi người có thêm góc nhìn để có lựa chọn thích hợp trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.

Chí Trung hiện có cuộc sống thảnh thơi, vui vẻ sau nhiều thăng trầm. Đổ vỡ hôn nhân với NSND Ngọc Huyền, anh từng rơi vào trầm cảm. Sau đó, Chí Trung gặp được bạn gái Ý Lan, cảm thấy như ánh sáng cuối đường hầm.

Cả hai dễ đồng cảm với nhau vì từng trải qua sóng gió hôn nhân. 5 năm gắn bó, anh trân trọng bạn gái và cho biết cô là một phụ nữ dịu dàng, biết nhường nhịn, chăm lo cho gia đình chu đáo.

Chí Trung tìm thấy hạnh phúc tuổi xế chiều bên bạn gái doanh nhân Ý Lan.

Mỗi sáng, cả hai cùng nhau thức dậy, tập thể dục, ra quán quen thuộc ngồi nhâm nhi cà phê, ngắm nhìn phố phường rồi ai làm việc đó.

Chí Trung sinh năm 1961, là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch cũng như màn ảnh, nổi tiếng nhất là vai Táo Giao thông trong chương trình Táo Quân. Anh từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. Chí Trung còn tham gia các phim: Độc đạo, Ghét thì yêu thôi, Thông gia ngõ hẹp...

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu